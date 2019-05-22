TP-Link’ten Genç Beyinlere, Yeni Fikirlere Destek

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TP-Link, İzmir’de bu yıl sekizinci kez yapılacak olan ‘Genç Beyinler Yeni Fikirler’ etkinliğine sponsor oldu.
22 Mayıs 2019 – Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link®, Ar-Ge’ye, yeni fikirlere yatırım yapıyor ve bu nedenle üniversite-sanayi işbirliğine de önem veriyor. Dünya genelindeki dört Ar-Ge merkezinde bin 500’ün üzerinde mühendis istihdam eden şirket, gençlerle ve mühendis adayları ile de hep dirsek temasında ve farklı şekillerde onları destekliyor.
Şirket, bu yıl sekizincisi yapılacak olan “Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi”ne bu yıl da sponsor oldu. Ege bölgesinde yer alan üniversitelerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri’nin katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlik 25 Mayıs 2019 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde yapılacak. Etkinlikte bitirme projeleri sergilenecek ve Proje Fikir Yarışması’nda yaratıcı fikirler yarışacak. TP-Link, yarışma jürisinde de yer alacak.
TP-Link Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Öcal Özüağ, üniversite öğrencilerinin çeşitli projelerine başta ürün sağlamak olmak üzere destek verdiklerini belirterek, “TP-Link, Ar-Ge’ye çok önem veren bir marka. Yeni fikirler, projeler bu nedenle bizim için değerli. Daha önce de sponsor olduğumuz Genç Beyinler, Yeni Fikirler etkinliğine bu yıl destek veriyoruz ve aynı zamanda bu yıl farklı olarak juri değerlendirmesinde yer alıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diyor.
TP-Link, etkinlikte yer alan standında ise “VDSL ile Hız Sınırını Aşıyoruz” temasıyla VDSL ürünlerini tanıtacak ve gençlerle keyifli etkinlikler yapacak. Bu etkinlikler arasında süpriz hediyelerin de yer aldığı elektrikli yol yarışı oyunu da yer alıyor.
Genç Beyinler, Yeni Fikirler etkinliğine bu yıl 11 üniversiteden 14 bölüm katılıyor ve 270’in üzerinde bitirme projesi sergileniyor. Etkinliğe ilişkin bilgi için : http://gbyf.org.tr/index.php
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22 Mayıs 2019 – Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link®, Ar-Ge’ye, yeni fikirlere yatırım yapıyor ve bu nedenle üniversite-sanayi işbirliğine de önem veriyor. Dünya genelindeki dört Ar-Ge merkezinde bin 500’ün üzerinde mühendis istihdam eden şirket, gençlerle ve mühendis adayları ile de hep dirsek temasında ve farklı şekillerde onları destekliyor.
Şirket, bu yıl sekizincisi yapılacak olan “Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi”ne bu yıl da sponsor oldu. Ege bölgesinde yer alan üniversitelerin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri’nin katılımıyla gerçekleşecek olan etkinlik 25 Mayıs 2019 tarihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde yapılacak. Etkinlikte bitirme projeleri sergilenecek ve Proje Fikir Yarışması’nda yaratıcı fikirler yarışacak. TP-Link, yarışma jürisinde de yer alacak.
TP-Link Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Zeynep Öcal Özüağ, üniversite öğrencilerinin çeşitli projelerine başta ürün sağlamak olmak üzere destek verdiklerini belirterek, “TP-Link, Ar-Ge’ye çok önem veren bir marka. Yeni fikirler, projeler bu nedenle bizim için değerli. Daha önce de sponsor olduğumuz Genç Beyinler, Yeni Fikirler etkinliğine bu yıl destek veriyoruz ve aynı zamanda bu yıl farklı olarak juri değerlendirmesinde yer alıyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” diyor.
TP-Link, etkinlikte yer alan standında ise “VDSL ile Hız Sınırını Aşıyoruz” temasıyla VDSL ürünlerini tanıtacak ve gençlerle keyifli etkinlikler yapacak. Bu etkinlikler arasında süpriz hediyelerin de yer aldığı elektrikli yol yarışı oyunu da yer alıyor.
Genç Beyinler, Yeni Fikirler etkinliğine bu yıl 11 üniversiteden 14 bölüm katılıyor ve 270’in üzerinde bitirme projesi sergileniyor. Etkinliğe ilişkin bilgi için : http://gbyf.org.tr/index.php
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