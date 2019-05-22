TP-Link’ten Genç Beyinlere, Yeni Fikirlere Destek

TP-Link, İzmir’de bu yıl sekizinci kez yapılacak olan ‘Genç Beyinler Yeni Fikirler’ etkinliğine sponsor oldu. 22 Mayıs 2019 – Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link®, Ar-Ge’ye, yeni fikir