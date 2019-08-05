TP-Link’ten Üç Adaptörlü Yeni Powerline Kit

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link®, powerline adaptör ailesine yeni bir üye daha ekledi. TL-WPA4220T model adlı ürünün en önemli özelliği üç adet adaptörden oluşması. Genelde ikili kitler halinde satılan powerline adaptörler, ev ve ofislerdeki mevcut elektrik hattını aynı anda interneti de taşıyan bir ağ haline getirmeyi sağlıyor. Üç adaptörlü bir kit olan TL-WPA4220T, her odada WiFi isteyenler için ideal bir ürün.

İnterneti ev ya da ofisin içinde elektrik hattını kullanarak taşımayı sağlayan powerline adaptörler, kablo çekmeden, duvar delmeden evin/ofisin her yerine prizden internet sağlıyor. Elektrik kablolarını aynı zamanda interneti taşıyan kablolar haline getiren bu ürünler, özellikle katlı evler için en ideal çözümler arasında yer alıyor. Ayrıca sık ev değiştiren kiracılar için de avantajlı WiFi ürünleri olan powerline adaptörlerin kurulumu ve kullanımı da çok basit. Bir adaptör modeme bağlanarak elektrik prizine takılıyor; diğer adaptör/adaptörler ise internete bağlanmak istenen oda ya da bölgedeki prize takılarak kullanılıyor.

Hızlı ve güvenli kablolu ve kablosuz bağlantı desteği

HomePlug AV2 teknolojisine sahip olan TL-WPA4220T, hızlı bir WiFi ağı sağlıyor. 600Mbps’ye kadar kablolu bağlantı hızı sunan ürün, elektrik prizi olan her odaya interneti hızlı ve kesintisiz olarak götürmeyi sağlıyor. İki adaptörün altında da iki adet Ethernet bağlantı noktası yer alıyor. Bu sayede birden fazla cihaz kablo ile ağa dahil edilebiliyor. Bu yüksek hız, HD ya da 3D video akışı ve online oyun için ideal. Ürünün kablosuz bağlantı hızı ise 300Mbps’ye ulaşabiliyor.

TL-WPA4220T üçlü adaptör kitinin kullanımı da son derece kolay. iOS ve Android destekli tpPLC uygulaması üzerinden akıllı telefonlardan powerline adaptörler rahatlıkla izlenip ayarları yapılabiliyor. Cihazların kurulumu ve kullanımını PC üzerinden arayüz yazılımı ile yapmak isteyenler için ise TpPLC Utility yazılımı bulunuyor.

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Üç adaptörden oluşan TL-WPA4220T, hem kablolu hem kablosuz bağlantı desteği sunuyor. Bu üründe iki adet TL-WPA4220 ve bir adet TL-PA4010 adaptör yer alıyor. Elektrik hattını internet hattı haline getirmek için modeme TL-PA4010 adaptör Ethernet kablosu ile bağlanıp prize takılıyor; WiFi bağlantısı istenen yerlerde ise diğer adaptörlerden biri kullanılabiliyor. Tek bir dokunuşla mevcut WiFi ağı klonlanıyor; bu nedenle yeni bir ağı adı ve şifre oluşturmak gerekmiyor.Üç adaptörden oluşan TL-WPA4220T powerline kit, Türkiye’de KDV dahil 112,80 USD fiyatla satışa sunuldu.###