Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Huawei, 5.3Gbps indirme, 1Gbps yükleme hızı sunan taşınabilir router'ını tanıttı

    Huawei, yeni mobil hotspot cihazını tanıttı. Tasarımıyla da ilgi çeken Huawei Mobile WiFi X, 5.3Gbps download, 1Gbps upload hızı sağlıyor ve 24 saat batarya ömrü sunuyor.

    Huawei WiFi X router Tam Boyutta Gör
    Huawei Wi-Fi X olarak adlandırılan cihaz, canlı yayın yapanlar, seyahat edenler ve uzaktan çalışanlar düşünülerek tasarlanmış yüksek performanslı bir mobil router.

    Huawei Mobile WiFi X özellikleri ile neler sunuyor?

    Huawei WiFi X mobil router özellikleri Tam Boyutta Gör
    Huawei Mobile WiFi X, açıldığında X şeklindeki yapısından adını alıyor. Bu X tasarımı, router’ın destek olmadan dik durmasını da sağlıyor. Huawei, X şeklindeki tasarımın sadece estetik amaçlı olmadığını, sinyal gücüne de faydasının olduğunu söylüyor.

    Cihaz, 360° sinyal alımı ve iletimi için toplam 16 antene sahip ancak Huawei, açıldığında X tasarımının sinyal gücünde %13'lük bir artış sağladığını belirtiyor. Huawei WiFi X, maksimum 1.000 Mbps yükleme hızı, maksimum 5.3 Gbps indirme hızı sunuyor.

    Huawei Mobile WiFi X, sinyal gücü, pil seviyesi, bağlantı durumu, operatör bilgileri ve saat gibi önemli ayrıntıları gösteren ekran üzerinden gösteriyor. Ekran dokunmatik girişi desteklediği için cihaz ayarları da değiştirilebiliyor. Cihazın içinde 24 saate kadar kullanım süresi sağlayan 12.000 mAh'lik bir pil bulunuyor. Ayrıca SIM kart yuvası ve iki adet USB-C portu mevcut.

    Huawei WiFi X fiyatı ne kadar?

    Huawei Mobile WiFi X'in fiyatı 2499 yuan (362 dolar) olarak açıklandı ve internet paketiyle birlikte satılacak. Aylık 200GB paket 199 yuan (29 dolar), aylık 350GB paket 299 yuan (43 dolar), aylık 500GB paket ise 399 yuan (58 dolar) fiyatla sunulacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Kapışılan 9.000 euro'luk elektrikli araba

    E
    erhanakansel 1 gün önce

    bence pastadan ciddi bir pay alabilir

    Profil resmi
    maligezgin 1 gün önce

    hiç fena değil evin 2. arabası olur

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hyundai i20 kronik sorunları denizbank davet kodu nasıl alınır coolant ne demek infinix gt 30 pro sim kartlı kamera tavsiye

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    vivo Y29
    vivo Y29
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3
    ACER ASPIRE 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum