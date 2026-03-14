Huawei, 5.3Gbps indirme, 1Gbps yükleme hızı sunan taşınabilir router'ını tanıttı

Tam Boyutta Gör Huawei Wi-Fi X olarak adlandırılan cihaz, canlı yayın yapanlar, seyahat edenler ve uzaktan çalışanlar düşünülerek tasarlanmış yüksek performanslı bir mobil router.

Huawei Mobile WiFi X özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Huawei Mobile WiFi X, açıldığında X şeklindeki yapısından adını alıyor. Bu X tasarımı, router’ın destek olmadan dik durmasını da sağlıyor. Huawei, X şeklindeki tasarımın sadece estetik amaçlı olmadığını, sinyal gücüne de faydasının olduğunu söylüyor.

Cihaz, 360° sinyal alımı ve iletimi için toplam 16 antene sahip ancak Huawei, açıldığında X tasarımının sinyal gücünde %13'lük bir artış sağladığını belirtiyor. Huawei WiFi X, maksimum 1.000 Mbps yükleme hızı, maksimum 5.3 Gbps indirme hızı sunuyor.

Huawei Mobile WiFi X, sinyal gücü, pil seviyesi, bağlantı durumu, operatör bilgileri ve saat gibi önemli ayrıntıları gösteren ekran üzerinden gösteriyor. Ekran dokunmatik girişi desteklediği için cihaz ayarları da değiştirilebiliyor. Cihazın içinde 24 saate kadar kullanım süresi sağlayan 12.000 mAh'lik bir pil bulunuyor. Ayrıca SIM kart yuvası ve iki adet USB-C portu mevcut.

Huawei WiFi X fiyatı ne kadar?

Huawei Mobile WiFi X'in fiyatı 2499 yuan (362 dolar) olarak açıklandı ve internet paketiyle birlikte satılacak. Aylık 200GB paket 199 yuan (29 dolar), aylık 350GB paket 299 yuan (43 dolar), aylık 500GB paket ise 399 yuan (58 dolar) fiyatla sunulacak.

