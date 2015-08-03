TP Link'ten akıllı şarj özelliğine sahip yeni Power Bank

Daha önce 10400 mAh kapasiteli yedek şarj birimini ülkemizde satışa sunan TP-Link bu kez "akıllı" bir Power Bank satışına hazırlanıyor. PB50 isimli bu yeni modele akıllı denmesinin sebebi ise şarj ettiği cihazları tanıyarak maksimum hızda şarj edebilmesi.
Yeni Power Bank üzerinde yer alan akıllı yonga sayesinde Apple, Android akıllı telefonların yanı sıra selfie çubuğu, tablet, aksiyon kamerası gibi USB'den şarj edilebilen tüm ürünleri algılayarak uygun akımı gönderebiliyor. Maksimum 2A akım verebilen yedek şarj birimi bu sayede hızlı şarj özelliği bulunan telefonlarla da bu özelliği kullanabilecek şekilde çalışabiliyor.
Bu tarz yedek şarj birimlerindeki en önemli konulardan birisi ise ürün içerisindeki pillerin kalitesi. Güvenlik ve verim gibi konularda oldukça önemli olan bu pillerde genellikle Güney Kore'li üreticiler daha güçlü çözümler üretebiliyorlar. TP-Link'in yeni modelinde de 10000 mAh kapasiteye sahip LG üretimi lityum-polimer pillerin kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca bu ekstra güç ünitesinde şarj edilen cihazları korumak amaçlı 6 farklı güvenlik önlemi alındığı da belirtilmiş.
Üzerinde yer alan 2 USB portu ile birlikte aynı anda iki cihazı şarj edebilen PB50, 139.7x78.9x19.3 mm boyutlarına ve 280 gram ağırlığa sahip. Yedek şarj biriminin üzerinde yer alan 4 adet LED ışığı ile birlikte kalan pil kapasitesi de takip edilebiliyor. Power Bank'ı tekrar şarj etmek ise 2A akım ile yaklaşık 6 saat, 1 A akım ile ise yaklaşık 9 buçuk saat sürüyor. Kısa süre içerisinde satışla sunulacak ürünün ülkemizdeki fiyatı ise 56 dolar + KDV şeklinde olacak
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Kargo arkadaşın dediği gibi ücretsiz hocam ısınma olarak cebimde telefonla yan yana dururken minik bir seviyede ısınma var 5.1 volt 2.1 amper pik değeri var zenpower 2.4A fakat burda kilit nokta cihazın akım kapasitesi telefonlar genel olarak 1000 ile 1800 mah bandında enerji akışı sağlamakta biz 2.1 veya 2.4 versekte değişmiyor note 3 kullanıyorum o tam kapasite yararlanıyor. bir de dolar bu kadar fırlamasa ben aldığımda bu kadar yüksek değildi
13 Dolar = 36 lira. Kargo parası da en az 6-7 lira versen. 42-43 lira olur.
Kargo dahil 59 liraya Zenpower aldım. 11 tane güvenlik sertifikası var. Telefonu şarj ederken cebine bile koysan
zerre kadar ısınmıyor. Ayrıca 2.4A ve 5.1V olduğu için çok güzel şarj ediyor. Arada aman aman fiyat farkı da
yokmuş. O yüzden ben aradaki farkı veririm. Zira ısı yok, güç var...
O 5V 2 Amperiyle gelsin, benim 5.1V 2.4 Amper Asus Zenpower'dan daha hızlı şarj etsin de göreyim...