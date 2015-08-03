TP Link'ten akıllı şarj özelliğine sahip yeni Power Bank

Daha önce 10400 mAh kapasiteli yedek şarj birimini ülkemizde satışa sunan TP-Link bu kez "akıllı" bir Power Bank satışına hazırlanıyor. PB50 isimli bu yeni modele akıllı denmesinin sebebi ise şarj ettiği cihazları tanıyarak maksimum hızda şarj edebilmesi.

Yeni Power Bank üzerinde yer alan akıllı yonga sayesinde Apple, Android akıllı telefonların yanı sıra selfie çubuğu, tablet, aksiyon kamerası gibi USB'den şarj edilebilen tüm ürünleri algılayarak uygun akımı gönderebiliyor. Maksimum 2A akım verebilen yedek şarj birimi bu sayede hızlı şarj özelliği bulunan telefonlarla da bu özelliği kullanabilecek şekilde çalışabiliyor.

Bu tarz yedek şarj birimlerindeki en önemli konulardan birisi ise ürün içerisindeki pillerin kalitesi. Güvenlik ve verim gibi konularda oldukça önemli olan bu pillerde genellikle Güney Kore'li üreticiler daha güçlü çözümler üretebiliyorlar. TP-Link'in yeni modelinde de 10000 mAh kapasiteye sahip LG üretimi lityum-polimer pillerin kullanıldığını görüyoruz. Ayrıca bu ekstra güç ünitesinde şarj edilen cihazları korumak amaçlı 6 farklı güvenlik önlemi alındığı da belirtilmiş.

Üzerinde yer alan 2 USB portu ile birlikte aynı anda iki cihazı şarj edebilen PB50, 139.7x78.9x19.3 mm boyutlarına ve 280 gram ağırlığa sahip. Yedek şarj biriminin üzerinde yer alan 4 adet LED ışığı ile birlikte kalan pil kapasitesi de takip edilebiliyor. Power Bank'ı tekrar şarj etmek ise 2A akım ile yaklaşık 6 saat, 1 A akım ile ise yaklaşık 9 buçuk saat sürüyor. Kısa süre içerisinde satışla sunulacak ürünün ülkemizdeki fiyatı ise 56 dolar + KDV şeklinde olacak