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TP-LINK WA860RE Kablosuz Sinyal Güçlendirici Video İnceleme

4 yıl
145b
1
Ağ Ürünleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda ağ çözümleriyle tanıdığımız TP-LINK firmasının kablosuz ağların kapsama alanını genişleten ürünü WA860RE'yi inceliyoruz.
 

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Erdemlt44 2 yıl
Abi bizim ev 2 katlı modem yukarıda assıgadan çekmiyor bunu alsam assgıdan cekermı 6 metre cunku az gibi daha fazla para verip daha iyisini bulabilirmiyim
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DH Misafiri 3 yıl
ARKADASLAR KOMSUDA TİLGİN FİBERNET VAR EVDE ÇEKMİYOR USB SİNYAL GÜCLENDİRİCİ ALDIM AMA HİC ETKİSİ OLMADI NE YAPMAM LAZIM AYNI KAT KARŞILIKLI DAİRELER
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seF[o] 3 yıl
Güzel inceleme
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Nf 4 yıl
100 lira biraz tuzlu, ucuzlaması lazım.
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chatter 4 yıl
selam arkadaşlar bugün TP Link WA854 RE cihazını aldım fakat kurulumunu yapamadım. Masa üstü bilgisayarımda wireles bağlantım yok acaba bundan dolayımı kurulumu yapamadım yardımcı olursanız sevinirim
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burakesan 4 yıl
Atasözü iyiymiş :D
6 metre mesafe tamam da ses yalıtımlı kapı araya girmeyeymiş iyiymiş :( Evde sinyalin kalitesini bozabilecek elektronik aletler, buzdolabı, cam, kapı olur da ses yalıtımlı kapı olmaz herhâlde; bu açıdan alınan değerin cihazın ev ortamı performansını yansıtıp yansıtmadığı tartışılır.
Ellerinize sağlık, kolay gelsin :)
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kill_them_all 4 yıl
linkteki ürünü almıştım fakat hiç memnun değilim.
tp-link.com.tr/...
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neolussius 4 yıl
Bu aletlere güvenmeyin derim. Kabloyla bir access point veya router bağlayıp alanı o şekilde genişletin. Ben de TP-LINK TL-WA730RE alan arttırıcı vardı. Ne yapsam olmadı. Kafayı yedirtti. Zor kurtuldum. Allahtan access point modu var da sattığım kişi o şekilde kullanabiliyor.
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bahattintopaloglu 4 yıl
2.mb / sn hizi cok dusuk degil mi?!
300 mbps veri aktarimi diyor, oda eşittir 300/8= 37.5mb yapar. (Teoride)
37.5mb nerde 2mb nerde!
Ustelik ana dagiticiya yakin gibiydi bu cihaz!
Acaba ping teki ms nin fark sonucundan olabilir mi?
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E_Aydin35 4 yıl
Bu tarz Ağ çözümleri, ihtiyaç anında büyük önem arz ediyor. Güzel bir ürün, interneti geniş bir alanda kullanmak isteyenler için çok ideal. Apartmanda katlar arasında, büyük ofislerde veya kafe gibi yerlerde mesafeyi ortadan kaldırıyor.
Kablosuz Powerline adaptörü olmuş gibi ve son zamanlarda Powerline cihazları inanılmaz revaçta.
Bu arada artık İzmir'den DH ofisinin önüne gelir yüksek internetin keyfini çıkartırız nasıl olsa şifreyide biliyoruz.. :) Tabi Ender abi çoktan değiştirmiştir :)
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MCErgun 4 yıl
ender bey ping testini yapmanız çok yerinde olmuş. gerçek manasıyla anlık iletişim kurmak için en yüksek ping değerinin 4ms altında olması gerektiği söyleniyor.
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