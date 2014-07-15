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TP-LINK'den 10400mAh gücünde taşınabilir şarj istasyonu

4 yıl
8,1b
1
44
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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TP-LINK'den 10400mAh gücünde taşınabilir şarj istasyonu

Kısa süre önce modem/router ve taşınabilir şarj istasyonunu biraraya getiren bir ürün tanıtan TP-LINK, bu kez bağımsız bir taşınabilir şarj istasyonu ile karşımızda.

TL-PB10400 adlı ürün 10400mAh gücündeki pili sayesinde batarya durumuna göre bir akıllı telefonu 5 kereye kadar şarj edebiliyor. İki adet USB çıkışı olduğu için aynı anda iki cihazı da şarj edebilirsiniz. USB çıkışlardan bir tanesi 5V/2A iken diğeri ise 5V/1A olarak belirlenmiş. Ürün Android akıllı telefonlar, tabletler, iPhone ve iPad cihazları ile uyumlu.

TP-LINK'in yedek şarj birimi güçlü pilinin yanı sıra güvenliği ile de dikkat çekiyor. Kısa devre, yüksel voltaj, aşırı gerilim, aşırı ısınma gibi sorunlara karşı cihazı korumaya alan TL-PB10400,  kalan pil seviyesini görmeyi sağlayan 4 kademeli LED göstergesiyle donatılmış. Ayrıca üründe LED el feneri özelliği de bulunuyor. 

500 defadan fazla yeniden şarj etme ömrü bulunan cihaz 109TL+KDV fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.  

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MrKemal17 4 yıl en beğenilen
Xiaomi gel kurtar bizi..
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Guaire 4 yıl
Xiaomi'de LG bataryaları var.

Sahte ürünleri alıp sonra Xiaomi'ye bok atmayın.
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Captain_Ivy 2 yıl
Tebrik ederim DH, bana ürünün satın aldırdınız.. Eski konuymuş bi de
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grkm_evo 2 yıl
1.5 yıldır kullanıyorum çok çok çok memnunum.
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mutsel76 2 yıl
anker marka powerbank tan başka marka powerbank alınmaz. alan pişman olur.
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Aykutasil 2 yıl
1 yıl once aldigim toplamda 10 15 kere kullandıgım tplink ı satiyorum
almak isteyen mesaj atabiliyor.
50 tl veren alir kargosuna karişmam
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DH Misafiri 2 yıl
Bundan bende aldım anca ürün tam doluyken 2900 mah lik bir telefonu 1 defa tam dolum yapınca led ışık 1 e düşüyor.normal şartlarda 2 yada 3 kez tam dolum yapması gerekir.
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DH Misafiri 3 yıl
Dörtgözü tam dolmuyor. Üç göz dolduktan sonra şarjı kesiyor. Bir gözü kapalı ışığı yanmıyor ne yapayım,
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Legnd 4 yıl
Xiaomi 10.040 kullaniyorum note 3 u sadece 1 kez fulluyor.
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einlied 4 yıl Legnd
Fake olabilir hocam.redmi note mu 2 kez ve nokia 808 i tam dolum sağlıyor.sonrasında tek led yanıyordu. ortalama 8000 mAh verimlilik alıyorum.
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xmasx 4 yıl
Batarya konusu hassas bir konu hic bur tur markalara guvenmem sahsen.
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thejackal4141 4 yıl
Güzelmiş bence fiyat olarak da çok iyi.
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SKiPPeR..! 4 yıl
sıfır kutu 75 liraya satıyorum.Jelatini açılmamış. TP-LINK TL-PB10400
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karann1905 4 yıl
xiaomi 10400 hepsiburada da var 79 tl burdaki ürünün sahte çıkma ihtimali var mıdır sizce? bir çok siparişim oldu hb'den sahte ürün yada sahte bataryalı ürün satacağını düşünmüyorum açıkcası
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RackleSS 4 yıl
Arkadaşlar ben bu üründen aldım bozuk çıktı.değişime gitti bir ay sonra geldi yine bozuk çıktı. Ürün şarj olurken bir anda 4 ışığı birden yanmaya başlıyor sonra şarj ederkende 10 dk şarj ediyor sonra yine 4 ışığı yanmaya başlıyor.ne şarj oluyor ne şarj ediyor.ayrıca geçen bir baktım durduğu yerde yine dört ışığı birden yanıp sönüyor :D kafayı sıyırıcam.güvenlik şeylerinden biri sanırım devreye giriyor ama firmanın tek çözümü bize yollayın bakalım.e kardeşim baktın da bir ayda geri yolladın yenisini. Acaba ne yapmak lazım? Nasıl kullanmakıyız bunu?
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