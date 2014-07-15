TP-LINK'den 10400mAh gücünde taşınabilir şarj istasyonu





Kısa süre önce modem/router ve taşınabilir şarj istasyonunu biraraya getiren bir ürün tanıtan TP-LINK, bu kez bağımsız bir taşınabilir şarj istasyonu ile karşımızda.





TL-PB10400 adlı ürün 10400mAh gücündeki pili sayesinde batarya durumuna göre bir akıllı telefonu 5 kereye kadar şarj edebiliyor. İki adet USB çıkışı olduğu için aynı anda iki cihazı da şarj edebilirsiniz. USB çıkışlardan bir tanesi 5V/2A iken diğeri ise 5V/1A olarak belirlenmiş. Ürün Android akıllı telefonlar, tabletler, iPhone ve iPad cihazları ile uyumlu.





TP-LINK'in yedek şarj birimi güçlü pilinin yanı sıra güvenliği ile de dikkat çekiyor. Kısa devre, yüksel voltaj, aşırı gerilim, aşırı ısınma gibi sorunlara karşı cihazı korumaya alan TL-PB10400, kalan pil seviyesini görmeyi sağlayan 4 kademeli LED göstergesiyle donatılmış. Ayrıca üründe LED el feneri özelliği de bulunuyor.





500 defadan fazla yeniden şarj etme ömrü bulunan cihaz 109TL+KDV fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.