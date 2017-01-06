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Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TP-Link, CES 2017'de yeni ağ ürünlerini tanıttı

Las Vegas Kongre Merkezi’nde düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’na (CES 2017) katılan TP-Link, son teknolojiye sahip ağ yönlendiricilerinin yanı sıra yeni akıllı ev çözümlerini görücüye çıkardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,1b
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Ağ Ürünleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Amerika’da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı’na katılan TP-Link, evlerde her geçen gün daha fazla cihazın ağa bağlandığına dikkat çekerek akıllı ev çözümleri sistemleriyle ziyaretçilerin karşısına çıkıyor. Daha hızlı ve daha güvenilik internet bağlantısı sunan ev Wi-Fi sistemi "Deco"yu tanıtan üretici, her odaya kesintisiz kablosuz bağlantı sağlıyor.
Fuarda ayrıca "AC2300 Wireless MU-MIMO Gigabit Router" ve "RE650 AC2600 Wi-Fi Menzil Genişletici" ağ ürünlerini de görücüye çıkaran TP-Link, "2. Dalga WiFi" teknoloji sayesinde 4K film izleme ve yüksek hızda oyun oynama imkanı sunuyor. Aynı anca birden çok cihazla bağlantı kuran AC2300, yüksek performans için her birini en iyi Wi-Fi bandına yerleştiriyor. Böylelikle kullanıcılar önceliklerini belirleyerek istedikleri cihazlara daha fazla bant genişliği ayırabiliyorlar. RE650 AC2600 ise ölü bölgeleri, bağlantı kopmalarını ve kalitesiz sinyalleri ortadan kaldırıyor.
Evinizdeki bağlantıyı istediğiniz gibi yönetmenize yardımcı olan TP-Link, akıllı ürünlerin birlikte sorunsuz şekilde çalışabileceği kesintisiz ve güçlü bağlantı sağlıyor. CES 2017'de ziyaretçiler yeni ürünleri deneyimlemenin yanı sıra "Team Dignitas" oyuncuları ile çeşitli oyunlar oynama imkanı da yakalıyorlar.

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