PARDUS kamu kuruluşlarında zorunlu hale geliyor

Haber Editörü
Yakın zamanda alınan bir karar ile kamu kuruluşlarında "Q" klavyelerin yerine "F" klavyenin zorunlu hale getirileceğini buradaki haberimizde sizlere aktarmıştık. Türkçe’ye daha uygun olduğu ve kolay yazım imkanı sağladığı gerekçesiyle alınan bu karar bazı kullanıcılardan tepki çekti.
Zira yıllardır "Q" klavyeye aşina olan personelin -ilerleyen yaşları da göz önüne alındığında- "F" klavyeye alışamayacakları ve işlerin daha yavaş yapılacağı dile getirildi. Bu konudaki tartışmalar devam ederken benzer bir düzenleme haberi işletim sistemleri cephesinden geldi. Edinilen bilgilere göre TÜBİTAK’a bağlı ULAKBİM tarafından geliştirilen PARDUS, gerçekleştirilecek güncellemeler ve geliştirmelerin ardından kamu kuruluşlarında zorunlu hale gelecek.
PARDUS ile güvenlik endişelerinin giderilmesi hedefleniyor
2017 yılında kademeleri olarak başlatılması düşünülen proje ile em yerli yazılımın önünün açılması hem de güvenlik endişelerinin büyük oranda giderilmesi hedefleniyor. Öncelikle HAVELSAN’da kullanılması planlanan PARDUS’un savunma ve havacılık alanlarında da etkin rol üstleneceği ifade ediliyor.
Açık kaynaklı olduğu için virüslere karşı da korumalı olduğu belirtilen yerli işletim sistemi günümüzde bazı hastane ve kurumlarda aktif olarak kullanılıyor. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce Eyüp Belediyesi de PARDUS’a geçtiğini duyurmuştu.
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Ucretsiz oardus yerine para verilip alinan isletim sistemi daha iyi.
Neden mi?
Bu isletim sistemini bir araci getiriyor
Bu araci kar payi koyuyor
Her lisanstan 50₺ alsa
Toplu alimlarla 10.000 pc de lisans satsa
Paraya bak.
Simdi birisi zengin olacakken neden zengin olmasin. Malesef mantigimiz bu sekilde.
O yuzden pardus filan yalan.
F klavyede gelir.
F klavye ureten birisi vardir oda bu isten ekmek yiyordur.
Baskasinin parasini harcamak kolaydir.
Halkin parasida iste boyle kolaylikla harcanabiliyor.
sayfa basi maliyet de ayri bi konu 2008 de aldigim 1kg tozla hala xerox 3720 yazicimi tonerini doldurarak kullaniyorum. 1 kg toza 20 tl vermistim. 23bin civari cikti aldim. yazici sayfalari sikistirmaya basladi. tamir ettiriyimmi yeni mi aliyim karar veremedim. yenilerin toner kapasitesi dusuk.
merhaba
toner dolumu veya alınan her tozun uygunluğu konusunda maalesef bilgim yok. bir sürü farklı markalara ait video gördüm ama pek de cesaretim yok maaelesef
eski ikjet ler konusunda.. eski ler maalesef haklısın.. yeni tanklı modellerden kullanıyorum Epson L386 ve 1300 ve canon 5050 serilerini... kuruma konusunda yapacak birşey yok... sonuçda hava ile temaz eden elma da bozuluyor.. bunlar su bazlı mürekkepler. tanklı modeller için ise hız konusunda sorununuz yok ise tanklı modeller ister canon ister epson... oldukça başarılı... epson da kendi tankı var sürekli ekleme yapılıyor.. ama depo lu modeller in de kendinde bir bakım sorunu var ki atık mürekkeplerin olduğu ped denilen kısmın temizlenmesi ve değiştirilmesi.. youtube de video sunu izledim ve maalesef o keçemsi ped ler bulunup değiştirilse bile oldukça zahmetli iş... her yazıcım 20k yı aştı ve değişim zamanı geldi ped lerin... canon kartuş vs ne denirse.. onlar içinde resetleyen çipli aldım.. enjector ile bulduğum mürekkep ile dolduruyorum... siyah kullanılıyor.. ve öneri ile bana gelen siyah mürekkepden oldukça memnunum.
muhasebe ayda 3k dan fazla baskı alıyor. onlara 426 serisi hp aldım 6k sayfa toner i var. evet doldurma yapılabilse iyi olurdu ama maalesef çok da eski bir model olmadığından henüz muadili bile pek nadir. ve sorun yaşamak istemediğim için onlarda orjinal.. diğer bölümler de ufak kapasiteli var ve onlarda da genelde muadil kullanıyorum.. emin olsam sorunsuz dolum yapabileceğimi yapardım... ama toner kutularında chip konusu var extra olarak..
evde veya büro da eğer çok aşırı.. yani günlük 100 sayfa dökmüyorsanız.. yani 10-20 sayfa baskı durumunuz var ise yeni tanklı model yazıcı size bence her açıdan uygun olur.. canon 5050 hemde faclı bir model.. kendi çift taraflı döndürme de yaparak basıyor. oldukça da hızlı diyebilirim...
bu ülke insanı YASSAK lar ve KHK lardan çekti
bu gönül işidir. insanlar doğası gereği yasaklara karşı aşırı ilgilidir. o işi yapmak ihtiyacından değil. merak. acaba!!!!
dolayısı ile bunu bilenler bir şekilde güzel anlatım ve sonuçlar ile
ben yeni yetmeleri görüyorum. o kadar dengesiz kişilik bozukluğu var ki çocuklarda. sokakta rastgele ve anlamasız davranışlar sergiliyorlar. bunların büyükleri veya ebeveynleri nasıl ki ? dolayısı ile bu tür insanlara bazı şeyleri dayatma ile değil. Firmalarda çalışan kişiler kolay sonuçlar yerine maliyeti düşürecek sonuçları bildirmeleri durumunda yöneticiler bu konuya daha uygun yaklaşıyor.
En basiti...
Lazer yazıcı konusu.. en ekonomik lazer yazıcı toner i yeni depolu desk jetlerin birim maliyeti ile kıyas olmuyor. Misal.. Epson un 40 liralık bir mürekkebi ile min 3.000 sayfa döküm alınıyor. Evet hiçbir şekilde laser yazıcı hızına yetişmiyor ama hangi firmada anlık çok hızlı kağıt baskısı ve sürekli ve çok döküm alınıyor ? Muhasebe departmanlarının haricinde...
bazı bölümlere bunu anlattım ve insanlar ilk planda itiraz etselerde artık ses etmez oldular.
benzer şekilde uygulama farklı şekilde.. direk yasssak diyerek değil... güzel sonuçlar alınır
Dolayısıyla önce itciler sonra kurumlardaki çalışanlar eğitime tabi tutularak geçiş süreci hızlandırılabilir ve kolaylaştırılabilir
Dünyada insanlara küçük yaştan kodlama öğretmeye yönelik çalışmalar planlanır ve yürütülürken bizde mevcut olanı bile kullanamamak bu konuda da oldukça geride kaldığımızı göstermekte malesef.açıkçası globalleşen dünyada teknoloji okur yazarlığı da gerekli bir vasıf olmuştur takip etmekte geri kalan ülkeler malesef bu konuda da treni kaçırmış olacaklar.
Ve ayrıca Pardus şu anda debian tabanlı bir dağıtım. Bu da işleri kolaylaştırıyor ancak yeterli ilgi gösterilmiyor linuxe
birçok sistem destek ci gibi olaya bakış açımız maalesef farklı
MSOffice in üstün olduğu vs kısımlara asla yorum yapmıyorum. en basiti Outlook.
çalıştığım tüm firmalarda MSOffice yazılımlarına lisans ödedik.. yani şuan ki paketlere göre güncel fiyat olarak yaklaşık 400USD ödeniyor. peki.. çalışanlar neyi kullanıyor ?
abicim adam hala excel de hücre genişletmesini veya birleştirmesini.. dip toplam ile ortalama arasındaki farkı yaptıramıyor. çünkü öğrenme gibi derdi yok
Deneme amacı ile libre kurduk.. adamlar 2. gün şikayet ettiler. biz bu program ile çalışamıyoruz... ve sorun çıkartıyor diye.. gidip baktım ne tür sorun... e ben ekranda şu simgeyi veya menülerde şunu ekranda şunu bulamadım.. iyi baktın mı.. neden araştırayım.. diğerinde hep aynı yerde.. neyse la havle deyip... excel kurduk. 2 gün sonra bahsettiği butonlar ekranda yok. bu seferde ekranım sabit kalmıyor diye şikayete geldi.. yaptığı şu.. bar ı alıp kaldırmış.. kenarda duruyorkende çarpıya basıp kapatmış... sonra ekranım sabit durmuyor.. kendi kendine... ya seni meydana getiren portakal ağacına ben tuz ruhu dökeydim de sen doğmasaydın...
şimdi ister kamu ister özel kuruluşlar olarak.. işe alınan veya iş tüzüğünde bazı şeyleri sabitlemek gerek.
mikropsoft BSA adında bir firma kurdurdu ve bir dönem ülkemiz gibi geri ülkelerde terör estirdiler. Birçok kursiyer merkezlere lisanları ücretsiz verdiler.. son dönemde system admin eğitimlerindei başarıyı da 65 lere kadar çektiler diye duydum. iyide elemanlar zaten sınava girmeden soruları alıp ezberleyip geçiyor. bide 65 e neden indirdiniz ? yakında sınava giren herkese özellikle DBA sertifikası verecekler.
MSSQL 2005 e kadar log mantığı yok denecek seviye de idi. son dönemlerde log kayıtları var ama bunu restore edebilecek dba varmı ülkemizde emin değilim.
Linux - Unix - Mac - Mikropsoft.. neyi sabitlersen sabitle...
önemli olan senin kullanmak istediğin yazılımın burda performanslı - sorunsuz çalışıyor olması ve sorun anında destek verecek eleman sayısı.
IBM in en büyük reklamı herkes bilir.. NoNStop server dır... Orta Üstü Firmalar artık farm lara sahip oluyorlar iken sanallaştırma ile artık bu olay farklı şekillere geçti. Geçecek de.
Dolayısı ile devletimiz adı pardus olsun red hat olsun suse olsun.. veya MS Server olsun önemli değil.. yapılandırmayı sorunsuz ve yazılımları da buna uygun yapmalı.
yani öncelik planda.. yapalım sonra düşünürüz değiştiririz mantığı mantık değil maalesef.
Geçen yeni açılan bir hastahaneye gittim. sizin de ilk dikkatinizi çekecek şey kapılardaki monitörler... aynı şeyi beylikdüzü metrobüs durağında gördüm.. çok güldüm... windows bir şekilde çökmüş veya kitlenmiş... ekranda hata mesajı....
Metrobüs yolcuları çok iyi bilir.. 2. yılında çok renkli monitörlere sahip idik.. zamanla onlar artık değiştirildi.... sabit renkliler geldi.. kasalarda değişti tabiki... renk değiştiren monitör.. neden ? ya kalite.. yada temas sorunu.. kurulumu yapan veya otomasyonu planlayanlar ist daki çukurları hesaplamadıkları.. veya yapalım.. sonra ek ücret isteriz... düşüncesi... ama asıl şartnameyi hazırlayanı dövmek lazım.
iett nin mobil yazılımını kullanan ve beklediği durakdan ne zaman otb geçecek bilgisini görebilen kaç kişi var ?
pardus konusunda...
şişirildiği kadar performanslı bir yazılım olduğu veya olabileceğini sanmıyorum. geçen bir arkadaşımız kurulum esnasında yaşadığı sorunları anlatıyor idi.. şahsen kurmak istedim... başladım ama sanal a kurulumun ortasında kapatıp sildim iso yu da. "gelecek linux" ün bile o hali ile daha güzel bir kurulum ekranı vardı.
tercihen redhat & debian kökenli bir çekirdek alıp modifiye etmeleri veya var olanın içinden kamuya özel hale getirilip sırf o seri için özel repo yapıp güncelleme olacak ise bile bunu kullanıcıya değil kurum amiri onayı ile aynı anda tüm client lara olacak şekilde modifiye edilmesi.. bence en uygunu...
libre konusunda ise..
ben 3-5 defa kullandım ve kullanmak da istedim
en büyük sorunum.. ekranda kullandığım font veya boyut tasarımlarının yazıcıdan birebir çıkmamış olması. yani kaymaların fazla vs ile alakalı.. tabiki plc font yapısı vs bunda etkendir ama sonuçda hepimiz ilk planda aynı soruna aynı tepki veremiyoruz ve açıklayamıyoruz.
eğer kamu da bu çalışma yapılacak ise... herşeyden önce stres testlerine tabi tutulmalı... özellikle de sürekli tlf unun bataryasını bilgisayardan doldurma.. yanında adaptör taşımama konusunda ısrarcı kullanıcılar ile.. bu tlf içindeki kişisel resimlerini kopyalamak.. bunları diğer çalışanlar ile paylaşmak... veya seyrettiği bilmem ne video sunu da bilgisayarda görüntületme konusunda ısrarcı olanlar için.....
kamu için maalesef kullanılacak linux ün bir eprom yazılımı gibi veya zero client mantığında olmasının tercih edilmesini öneriyorum.
tabiki burda asıl iş SysAdmin lere düşüyor.. sürekli bir network update i ve nerde ne var bilmesi.. kullanılmasına izin vermemesi.. bu role lerinde sürekli yedeklenmesi... gerekiyor.
bunun da kendince dez avantajları olmak ile birlikte... kaba mantık ile askeri yönetim getirecek ve kişisel hata veya suistimallerin de önü kesilmiş olacak.
ne gibi...
geçen sene mart da dosyaların şifrelenmesi..
adam saki hiç firmada bu güne kadar firmanın cep tlf fatura bilgisini görmüş de.. acaba neden bana geldi diye açmaya çalışması salaklığını göstermesi gibi.. ve sonra inkar etmesi.. ama tek tüm pc si şifrelenen o.. diğerleri sadece erişim izni olan yerler...
kısacası.. pardus veya ne olacak ise iyi planlanması ve otomasyonun sürekli güncellenmesinin de kontrol altında olması gerekiyor.
umarım her yer linux olur :)
Dediğim gibi benim de dileğim librenin ms office seviyesine gelmesi, hatta bunun için avrupa birliği fonlarının hatta dünya devletlerinin bağış yapması. bu amerika hariç tüm devletlerin sorunu. türkiye cumhuriyeti devlet kurumlarında libre kullanacaksa bu konuda öncü olabilir. wikipedia yasağı faciasını atlatmamızda yardımcı da olur.
libreye geçiş birden olamiyacağına göre eski dökümanlar docx ten odf formatina düzgün geçemezse bu geçiş çok daha yavaş olacaktır. bunu taklitçilik olarak görmek duygusallık bence.
playonlinux ile msoffice kurdum linuxmint uzerine. guzel bi ara cozum oldu. libre bu haliyle cekilmez. memurlarimiz hakli.
Docx yeni bir format,desteklememesi normal ancak ileride desteklemeyeceği anlamına gelmez.burada linux dünyasını windows platformunu takip etmesi gereken bir oluşum olarak görüyor olmanız hatalı ve linuxun felsefesine aykırı olan bir kısım. Linux size özgürlüğü ve özgünlüğü sağlar,taklitçiliği değil.
Memurlara solitaire ver başka bir şey istemezler,çok kez denk geldim ve duydum.işini hakkıyla iyi yapan insanları tabi ki tenzih ederim herkes bir değil...
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