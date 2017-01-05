PARDUS kamu kuruluşlarında zorunlu hale geliyor

"F" klavyenin zorunlu hale getirileceğini Türkçe’ye daha uygun olduğu ve kolay yazım imkanı sağladığı gerekçesiyle alınan bu karar bazı kullanıcılardan tepki çekti. Yakın zamanda alınan bir karar ile kamu kuruluşlarında "Q" klavyelerin yerinezorunlu hale getirileceğini buradaki haberimizde sizlere aktarmıştık.’ye daha uygun olduğu ve kolay yazım imkanı sağladığı gerekçesiyle alınan bu karar bazı kullanıcılardan tepki çekti.

Zira yıllardır "Q" klavyeye aşina olan personelin -ilerleyen yaşları da göz önüne alındığında- "F" klavyeye alışamayacakları ve işlerin daha yavaş yapılacağı dile getirildi. Bu konudaki tartışmalar devam ederken benzer bir düzenleme haberi işletim sistemleri cephesinden geldi. Edinilen bilgilere göre TÜBİTAK’a bağlı ULAKBİM tarafından geliştirilen PARDUS, gerçekleştirilecek güncellemeler ve geliştirmelerin ardından kamu kuruluşlarında zorunlu hale gelecek.

PARDUS ile güvenlik endişelerinin giderilmesi hedefleniyor

2017 yılında kademeleri olarak başlatılması düşünülen proje ile em yerli yazılımın önünün açılması hem de güvenlik endişelerinin büyük oranda giderilmesi hedefleniyor. Öncelikle HAVELSAN’da kullanılması planlanan PARDUS’un savunma ve havacılık alanlarında da etkin rol üstleneceği ifade ediliyor.

Açık kaynaklı olduğu için virüslere karşı da korumalı olduğu belirtilen yerli işletim sistemi günümüzde bazı hastane ve kurumlarda aktif olarak kullanılıyor. Hatırlayacağınız gibi kısa süre önce Eyüp Belediyesi de PARDUS’a geçtiğini duyurmuştu.