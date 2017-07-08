TP-Link Neffos X1 ve X1 Max ön incelemesi "Türkiye'ye adım attılar!""

Bu videoda Türkiye topraklarına adım atan TP-Link Neffos X1 ve X1 Max'ı, Almanya'da katıldığımız lansmanından sonra tekrar deneyimliyor, görüşlerimizi aktarıyoruz.

Hatırlamak için hemen şöyle bi’ IFA 2016 dönemine, Almanya’da lansmanına katılıp ön incelemesini yaptığım telefona gidiyoruz, evet TP-Link Neffos X1 ve X1 Max. 5 Temmuz 2017 tarihinde, Türkiye’de Marmara’nın turkuaz rengine nazır gerçekleştirilen lansmanla beraber Neffos X1 ve X1 Max Türk basını ve kullanıcılarına tanıtıldı. Almanya’dan aktardığımız ön inceleme videosundan bu yana neredeyse 10 ay geçmiş, geç olsun güç olmasın diyerek ön incelememize geçelim, bilgileri tazeleyelim.



TP-Link’in bünyesinde yer alan Neffos markası altındaki Neffos X1 ve X1 Max işte karşımızda. Gri ve şampanya renk seçeneğiyle gelen yekpare alüminyum kasaları belirtilenlere göre 170’den fazla işlem görerek bu forma kavuşuyor. Meta arkal yüzlerinin iki tarafı da kavisli yapıda. Tok ve diri hissiyatlı yapılarında kavraması ve tutması hoş telefonlar olmuşlar.

Önyüzünde sıradışı bir detay yok, üstte yakınlık sensörü, özçekim kamerası ve ahize, altta kapasitif butonlar var, ekranın tamamının kullanıcıya bırakılması şahsen yeğlediğim bir şey.



Sol tarafında kaydırmalı sessize alma butonu, ki pek karşılaştığımız bir detay değil ve SIM kart girişi, sağında baş parmakla erişmesi kolay açma kapama ve ses ayarı butonları var. Kenarlarda yapılan bir kesimle beraber elde de, görünümde de daha ince olduğu hissini alıyorsunuz. Son olarak altta mikrofon ve mono hoparlörlerin ızgaralarını görüyoruz.



Arkada çift ton LED flaşla desteklenmiş 13MP ana kamera ve 0.2 saniyede okuma yapabildiği belirtilen bir parmakizi okuyucusu var. Çok hafif kumlu görünümdeki bu yüzey, üstteki ve alttaki çizgilerle beraber hoş bir bütün ortaya koymuş. Çok çok hafif çıkıntı yapan kameranın ardında Sony’nin IMX258 sensörü var ve F/2.0 diyafram açıklığına sahip. Kamera hayli hızlı odaklanıyor, hayli hızlı fotoğraf çekebiliyorsunuz.

X1 ve X1 Max sırasıyla 5 inç 720P ve 5.5 inç 1080P IPS LCD ekranlarında %76’lık ekran kasa oranı yakalamışlar, segmentiyle eş seviyede. Ekranlara MediaTek MT6755, yani Helio P10 yongası güç veriyor, X1’deki yonganın CPU ve GPU’su biraz daha yüksek frekansta çalışıyor, ikisinin de CAT 4 modemle geldiğini de ekleyelim. X1 2GB RAM/16GB depolama veya 3GB RAM/32GB depolama seçenekleriyle gelirken X1 Max 3GB RAM/32GB depolama ve 4GB RAM/64GB depolama şeklinde seçeneklerle geliyor. Bu arada, iki telefona da 128GB’a kadar hafıza kartı takabiliyorsunuz.



Telefonların Android 6.0 ile gelmesi ilk etapta tepkimi çekmedi değil, lakin yetkililerin belirttiklerine göre şu an test cihazlarında Android 7.0’ın yüklü olduğu, Temmuz ayı sonunda da 7.0 güncellemesinin dağıtılacağı belirtildi.

X1’in 135 gram ağırlığındaki ve 7.95mm kalınlığındaki kasasında 2250mAh, X1 Max’ın ise 3000mAh kapasitede bir batarya var. X1 Max 5V 3A adaptörüyle yarım saatte bataryanın %50’sini doldurabiliyor, başarımları ne durumda merak ediyorsunuz, ben de merak ediyorum ama tabii bunlara incelemesinde tüm detaylarıyla yer veriyor olacağız.



Almanya’daki lansmanda Neffos X1 için 199, X1 Max için de 249 Euro şeklinde fiyatlandırma yapılmıştı ve yine oradan yayınladığımız, sitemizde bulabileceğiniz ön incelemede X1 için 900-1000, X1 Max için 1200-1300 lira civarı fiyat tahminlerinde bulunmuştum, ki tahminlerim doğru çıktı. X1’in 999, X1 Max’ın da 1199 liradan başlayan fiyatlarla Türkiye’de tüketicilerle buluşacağı açıklandı.



Neffos X1 ve X1 Max bir bütün olarak işçiliği yüksek kalitede gövdesi, canlı ve açıları iyi ekranı, hayli hızlı odaklama yapabilen kamerası derken benim tarafımda iyi bir izlenim bırakmıştı, Almanya’daki lansmanda deneyimleme fırsatı bulamadığım X1 Max’ı Türkiye lansmanında deneyimleyip, sizlerle birlikle bilgileri tazelemiş olduk. İncelemelerine de test ürünleri elimize ulaştığında yer veriyor olacağız, merak edenler takipte kalsın derim.



Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.