Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

TTEC Magic Box "Yeni nesil ses aktarım teknolojisi" mobil ses sistemi video inceleme

6 yıl
10,5b
1
Cep Tel Aksesuarları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
TTEC Magic Box, nasıl çalıştığını öğrendiğinizde şaşıracağınızı düşündüğümüz yeni nesil kablosuz ses aktarım teknolojisi NearFA ile eski yeni fark etmeksizin tüm cep telefonlarında yüksek güçte ses çıkışı sunuyor.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CWaRRioR 6 yıl en beğenilen
QuantumVM
Bence çok güzel bir ürün. Çok iyi düşünülmüş yaratıcı bir çözüm. Acaba üzerine tableti yaslayınca da çalışır mı? Çalışırsa çok güzel film izlenir.

Tableti düz zemine koyup izlersen film bitiminde boyun fıtığı olursun
QuantumVMBence çok güzel bir ürün. Çok iyi düşünülmüş yaratıcı bir çözüm. Acaba üzerine tableti yaslayınca da çalışır mı? Çalışırsa çok güzel f...
Devamını Gör
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
elisa38 4 yıl
Profesyonel olduğunu iddia eden biri için "Haporlör" nasıl bir telaffuzdur.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zwanzig 6 yıl
Şarkıdan soğudum bu inceleme sayesinde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ParadoxL 6 yıl
121 Lira Nedir abi ya değmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
*GameOver* 6 yıl
hiç bir profesyonel dinleyicinin bu ürünü kullanacağını sanmıyorum. ses kalitesi ciddi anlamda zayıflayacak muhtemelen .amr formatında müzik dinler gibi olucaz inceleme için teşekkür ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
d.t.s. 6 yıl
Pahalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
faithkahn 6 yıl
DH Misafiri
hiç baglatı yok enerji tasarufu ama telefonun hoporlörünün harcadıgı güç ???

Elektriksiz çalışmasını mı istiyorsun cihazın? Tasarruf ne demek bilmiyor musunuz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Achilles1973 6 yıl
Her telefon var ama Iphone yok. İlginç. Kaldı ki film falan izleyim ama sesi yüksek olsun diye bu hoperlörü kullanmaya kalksan yandım allah. Bir halta yaramaz bence para ziyanlığı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adogs 6 yıl
kendi sitesinde fiyatı 124,90 tl bence biraz fazla olmuş.
ttec.com.tr/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 6 yıl
zorlama bir ürün olmuş kablosuz bağlantı secenekleri varken bu ürün hem pahalı hemde kullanımı sıkıntılı (hoparlar denk getir falan).. ayrıca bazı telefınların hoparlerinin yerini arka kapağında değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alaz1903 6 yıl
nfc teknolojisine sahip olmayan eski teknoloji cihazlar için bir anlam ifade edebilir. güzel düşünülmüş son derece pratik bir çözüm. ancak ses kalitesinin tatmin edicilikten uzak olacağı aşikar. ben şahsen nokia lumia + jbl birlikteliği varken bu çözüme yan gözle bile bakmam.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mipa90 6 yıl
sony nin zaten kendi nfc li hoparloru var. hemde sadece bır kere dokundurmak yetıyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar galaxy s3 de nasıl ses çıkar acaba kesin almayı düşünüorum ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,2b izlenme · 13 sa. yeni video
09:05
Samsung Galaxy S8+'ı bilgisayara dönüştürdük
22,8b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,6b izlenme · 3 gün
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,2b izlenme · 1 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
16b izlenme · 2 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,4b izlenme · 1 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,1b izlenme · 2 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,1b izlenme · 3 hf.
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,4b izlenme · 2 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,7b izlenme · 3 hf.
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13b izlenme · 4 gün
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,5b izlenme · 1 hf.
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
641 izlenme · 13 sa. yeni video
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim