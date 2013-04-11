TTEC Magic Box "Yeni nesil ses aktarım teknolojisi" mobil ses sistemi video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|Profesyonel olduğunu iddia eden biri için "Haporlör" nasıl bir telaffuzdur.
|Şarkıdan soğudum bu inceleme sayesinde
|121 Lira Nedir abi ya değmez
|hiç bir profesyonel dinleyicinin bu ürünü kullanacağını sanmıyorum. ses kalitesi ciddi anlamda zayıflayacak muhtemelen .amr formatında müzik dinler gibi olucaz inceleme için teşekkür ederim.
|Pahalı
DH Misafiri
Elektriksiz çalışmasını mı istiyorsun cihazın? Tasarruf ne demek bilmiyor musunuz?
|Her telefon var ama Iphone yok. İlginç. Kaldı ki film falan izleyim ama sesi yüksek olsun diye bu hoperlörü kullanmaya kalksan yandım allah. Bir halta yaramaz bence para ziyanlığı.
|kendi sitesinde fiyatı 124,90 tl bence biraz fazla olmuş.
ttec.com.tr/...
|zorlama bir ürün olmuş kablosuz bağlantı secenekleri varken bu ürün hem pahalı hemde kullanımı sıkıntılı (hoparlar denk getir falan).. ayrıca bazı telefınların hoparlerinin yerini arka kapağında değil.
|nfc teknolojisine sahip olmayan eski teknoloji cihazlar için bir anlam ifade edebilir. güzel düşünülmüş son derece pratik bir çözüm. ancak ses kalitesinin tatmin edicilikten uzak olacağı aşikar. ben şahsen nokia lumia + jbl birlikteliği varken bu çözüme yan gözle bile bakmam.
|sony nin zaten kendi nfc li hoparloru var. hemde sadece bır kere dokundurmak yetıyor.
|arkadaşlar galaxy s3 de nasıl ses çıkar acaba kesin almayı düşünüorum ?
Tableti düz zemine koyup izlersen film bitiminde boyun fıtığı olursun