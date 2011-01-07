TTNET, 2011 Yılını Ücretsiz 2011 Dk. WiFi Sürprizi ile Kutluyor!

TTNET 6 Milyonu Aşkın Müşterisinin Yeni Yılını, 12 Milyar Dk. Hediye WiFi ile Kutluyor!

Türkiye'nin lider iletişim teknolojileri şirketi TTNET, 6 milyonu aşkın abonesine bir yılbaşı sürprizi yaparak, 2011 yılı Ocak ayı boyunca kullanabilecekleri 2011 dakikalık WiFi kullanımı hediye ediyor.

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, 2010 yılını geride bırakarak 2011 yılına gireceğimiz son günlerdesektöre ilişkin kısa bir yıl sonu değerlendirmesi yaptıklarını belirterek, “TTNET olarak geniş bant internet erişimi dışında Türk halkına 2010 yılı içerisinde sunduğumuz Tivibu, IPtivibu ve TTNET Mobil gibi katma değerli hizmetlerin de başarısıyla ADSL hat abone sayımız 6 milyonu aştı. Öte yandan sektöre baktığımızda ise son 5 yılda geniş bant abone sayısının da yaklaşık 4 katına çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sunduğumuz geniş bant internet erişimi doğrultusunda, 2010 yılı sonu itibariyle rekor bir kullanım oranına imza atan TTNET aboneleri, Türkiye’de geçtiğimiz yıl (2009) yaklaşık 6 GB olan kişi başı aylık data kullanım oranını, 2 kat arttırarak 12 GB’a yükseltti. TTNET’e bu haklı gururu yaşatan abonelerimize biz de Ocak ayı boyunca, ister evde ister sokakta diledikleri alanlarda gönüllerince internete bağlanmaları için 2011 dk. bedava WiFi hediye ediyoruz" dedi.