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TTNET Tivibu ve Sinema Dergisi, En İyi 100 Türk Filmini belirliyor

7 yıl
4,9b
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25
Web Siteleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Sinema alanında kaynak niteliği taşıyan Sinema Dergisi ve televizyon izleme alışkanlıklarında yeni bir dönem başlatan Tivibu, Türk sinemasına damgasını vurmuş tüm zamanların en iyi 100 Türk filmini belirlemek için önemli bir projeye imza atıyor. Sinema Dergisi ve Tivibu işbirliğinde gerçekleştirilen En İyi 100 Türk Filmi projesi kapsamında 1 Eylül-10 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenecek oylama ile sinema tutkunları tüm zamanların en iyi 100 Türk filmini seçecek.
Herkese açık olan oylamaya katılmak için www.eniyiyuzturkfilmi.com sitesine girerek Agah Özgüç danışmanlığındaki sinema ekibi tarafından hazırlanan 350 filmlik listeden 10 film seçmek yeterli oluyor. Oylama sonucu belirlenecek tüm zamanların en iyi 10 Türk filmi, Ekim ayında Türk sinemasının ünlü isimlerinin de katılacağı özel bir gecede duyurulacak. www.eniyiyuzturkfilmi.com adresinden oylamaya katılanlar arasından yapılacak çekiliş ile belirlenecek 10 talihli de bu özel davete katılma şansını yakalayacak. Proje kapsamında En İyi 100 Türk Filmi’nin tam listesi ise Kasım ayında piyasaya çıkacak Türk Sineması Özel sayısında okurla buluşacak. Türk Sineması Özel sayısında ayrıca sinema yazarlarının, oylama sonucu belirlenen 100 film üzerine yazdıkları yazılar, ünlü oyuncular ve yönetmenlerle en sevdikleri Türk filmi üzerine yapılan söyleşiler ve sinema yazarlarının bütün zamanların en iyi Türk filmi listeleri yer alacak.

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The Anonymous 7 yıl en beğenilen
İncir Reçeli
Issız Adam
Aşk Tesadüfleri sever, sonuç belli, vıcık vıcık ergen kokacak sonuçlar.

Gönül isterdi ki, Gemide, Tabutta Rövaşata, Otobüs gibi gerçekten kaliteli Türk Filmleri başarılı olsun...
İncir ReçeliIssız AdamAşk Tesadüfleri sever, sonuç belli, vıcık vıcık ergen kokacak sonuçlar.Gönül isterdi ki, Gemide, Tabutta Rövaşata, ...
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DH Misafiri 7 yıl
Selvi Boylum Al Yazmalım
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aydnlgn 7 yıl
10. sıradan sonraki sonuçları bilen var mı? dergiyi de bulamıyorum..
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Meursault. 7 yıl
En iyi 100 Türk filmini seçmek zor olsa gerek. 90'lardan sonraki Türk Sinemasına bakarsak eğer, Türk Sineması hakkında pek bir şey göremeyiz bence. Öyle her yıl film üretmekle sinemaya katkılarının olduğunu sanıyorlar. Hele şu son dönemlerde Türk Sineması zıvanadan çıktı, ya saçma ve gülmesi kolay komedi filmleri yaparlar, ya böyle tam lise çağındaki ergenliğe yeni adım atmış gençlere yönelik aşk filmi yaparlar, ya da Hollywood özentisi aksiyon sineması yaparlar yahut da Türk halkının duygularını sömürmeye çalışarak film yaparlar. Korku filmlerini saymıyorum bile. Balkan ya da İran sinemasına baktığımızda da bir sinema filmi yapmak için çok büyük bütçelere ihtiyaç olmadığını görürüz. Ki harika film çıkartıyorlar o kadar az bütçelerle. Bence Türk yönetmen ve senaristler artık yalnızca para kazanmak ve film yapmış olmak için film yapıyorlar. Ya da gerçekten Türk yönetmen ve senaristler feci yeteneksiz. En iyi 100 film seçilecekse bile '90 yılından önceki filmler seçilmeli.
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e_capkan 7 yıl
sakar şakir yok :)
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DH Misafiri 7 yıl
'' Pardon '' Türk filmi değil mi acaba, yoksa ttnet filmi neden görmezden geliyor??
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swat882 7 yıl
ALAMANCININ KARISI YOK









Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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cihansevencan 7 yıl
Babam ve oğlum, Selvi boylum, eşkiya, aahh belinda, çalıkuşu, adı vasviye, yılanların öcü
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Nipponese 7 yıl
Kemal Sunal'ın hangi filmleri var ?
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dirdom 7 yıl
ttneti seçtiği film ancak recep ivedik falan olur...
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umut_baris 7 yıl dirdom
dirdom

ttneti seçtiği film ancak recep ivedik falan olur...


Listede var lanet olsun!




İncir reçeli yok recep ivedik var!
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eyyorlamam bu kadar 7 yıl
av mevsimi
Gora
Pek sevmedim ama polis filmi. Türüne pek rastlamadığım özgün bişey
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The Anonymous 7 yıl en beğenilen
İncir Reçeli
Issız Adam
Aşk Tesadüfleri sever, sonuç belli, vıcık vıcık ergen kokacak sonuçlar.

Gönül isterdi ki, Gemide, Tabutta Rövaşata, Otobüs gibi gerçekten kaliteli Türk Filmleri başarılı olsun...
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hærun 7 yıl
kapıcılar kralı :)
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