TTNET Tivibu ve Sinema Dergisi, En İyi 100 Türk Filmini belirliyor

Sinema alanında kaynak niteliği taşıyan Sinema Dergisi ve televizyon izleme alışkanlıklarında yeni bir dönem başlatan Tivibu, Türk sinemasına damgasını vurmuş tüm zamanların en iyi 100 Türk filmini belirlemek için önemli bir projeye imza atıyor. Sinema Dergisi ve Tivibu işbirliğinde gerçekleştirilen En İyi 100 Türk Filmi projesi kapsamında 1 Eylül-10 Ekim 2011 tarihleri arasında düzenlenecek oylama ile sinema tutkunları tüm zamanların en iyi 100 Türk filmini seçecek.

Herkese açık olan oylamaya katılmak için www.eniyiyuzturkfilmi.com sitesine girerek Agah Özgüç danışmanlığındaki sinema ekibi tarafından hazırlanan 350 filmlik listeden 10 film seçmek yeterli oluyor. Oylama sonucu belirlenecek tüm zamanların en iyi 10 Türk filmi, Ekim ayında Türk sinemasının ünlü isimlerinin de katılacağı özel bir gecede duyurulacak. www.eniyiyuzturkfilmi.com adresinden oylamaya katılanlar arasından yapılacak çekiliş ile belirlenecek 10 talihli de bu özel davete katılma şansını yakalayacak. Proje kapsamında En İyi 100 Türk Filmi’nin tam listesi ise Kasım ayında piyasaya çıkacak Türk Sineması Özel sayısında okurla buluşacak. Türk Sineması Özel sayısında ayrıca sinema yazarlarının, oylama sonucu belirlenen 100 film üzerine yazdıkları yazılar, ünlü oyuncular ve yönetmenlerle en sevdikleri Türk filmi üzerine yapılan söyleşiler ve sinema yazarlarının bütün zamanların en iyi Türk filmi listeleri yer alacak.