TTNET WiFi Nerede? Uygulaması Android Market ve App Store'da Kullanıma Sunuldu



Türkiye'nin iletişim ve eğlence şirketi TTNET, iPhone, iPad ve Adroid tabletlerde kullanılmak üzere "TTNET WiFi Nerede?" uygulamasını hazırladı. Uygulama, Android Market ve App Store’da ücretsiz olarak kullanıma sunuluyor. TTNET ADSL abonesi olsun olmasın herkes, kendine en yakın WiFi noktasını bu uygulama sayesinde buluyor, TTNET abonesi olanlar dilerlerse iPhone versiyonundan WiFi dakikası satın alabiliyor, kalan WiFi dakikalarının sorgulamasını yapabiliyor.

Türkiye'nin iletişim ve eğlence şirketi TTNET, iPhone, iPad ve Android tabletlerde kullanılmak üzere "TTNET WiFi Nerede?" uygulamasını hazırladı. ADSL kullanıcısı olsun olmasın herkesin App Store ve Android Market'ten ücretsiz olarak indirebildiği TTNET WiFi Nerede? uygulaması sayesinde kullanıcılar binlerce nokta arasından kendine en yakın TTNET WiFi noktasını görebiliyor. TTNET WiFi Nerede? uygulaması WiFi noktalarını harita üzerinde belirliyor, böylece kullanıcı gitmediği bölgelerle ilgili WiFi bilgilerini bile önceden edinebiliyor. Ayrıca iPhone versiyonu üzerinden WiFi dakikası satın almak, dakika sorgulamak, en yakın TTNET bayisinin yerini öğrenmek ve internete bağlanılan WiFi noktasını Twitter, Friendfeed ve Facebook profilindeki arkadaşlarla paylaşmak mümkün oluyor. Uygulamayı Apple iPhone işletim sistemi IOS 3.0 ve üzeri iPhone, iPod Touch, iPad’ler ve Android 3.0 ve üzeri işletim sistemi kullanan tabletlerde kullanmak mümkün. Uygulamanın kullanılabildiği ayrıntılı cihaz listesine www.ttnetwifi.com.tr web sitesinden ulaşabilirsiniz.

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