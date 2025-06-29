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    WhatsApp belge tarama özelliği Android'e geliyor

    WhatsApp belge tarama özelliği iPhone'ların ardından Android'e geliyor. Android telefon kullanıcıları da artık uygulama içinden telefonun kamerasını kullanarak belgeleri taratıp ekleyebilecek.

    WhatsApp belge tarama özelliği, kullanıcıların kâğıt veya form gibi fiziksel belgeleri kamerayı kullanarak taramalarına olanak tanıyor. Belge tarandıktan sonra WhatsApp aracılığıyla kişilerle paylaşılabilen bir PDF dosyasına dönüştürülüyor.

    WhatsApp belge tarama nasıl yapılır?

    whatsapp belge tarama android & iphone Tam Boyutta Gör
    WhatsApp, belgeleri iki şekilde taramaya izin veriyor: elle ve otomatik. Elle belge tarama, kullanıcılara işlem üzerinde daha fazla kontrol sağlayarak en iyi kalitede taramayı elde etmek için konumlandırmayı ve aydınlatmayı ayarlamalarına olanak tanıyor. Otomatik mod, belgenin kenarlarını otomatik olarak algılıyor ve çok fazla kullanıcı müdahalesi olmadan görüntüyü yakalıyor; bu da işlemi daha hızlı ve kolay hale getiriyor. WhatsApp’ta belge tarama adımları şu şekilde:
    1. WhatsApp uygulamasını açın
    2. Belgeye paylaşacağınız sohbeti açın
    3. + simgesine ardından Belge’ye dokunun
    4. Belge tara seçeneğine dokunun
    5. Hazır olduğunuzda belgenin fotoğrafını seçin
    6. Belgenin köşelerini ayarlayın
    7. Taramayı saklaya dokunun
    8. Kaydet’e basıp paylaşın
    9. Belge PDF olarak paylaşılacaktır

    Belge tarama, öğrenciler, ofis çalışanları ve belgeleri hızlı bir şekilde göndermesi gereken herkes için kullanışlı bir WhatsApp özelliği. WhatsApp’ta belge tarama Android beta sürümde mevcutken, iOS platformunda uzun zamandır var.

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