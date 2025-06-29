WhatsApp belge tarama özelliği Android'e geliyor

WhatsApp belge tarama özelliği, kullanıcıların kâğıt veya form gibi fiziksel belgeleri kamerayı kullanarak taramalarına olanak tanıyor. Belge tarandıktan sonra WhatsApp aracılığıyla kişilerle paylaşılabilen bir PDF dosyasına dönüştürülüyor.
WhatsApp belge tarama nasıl yapılır?
- WhatsApp uygulamasını açın
- Belgeye paylaşacağınız sohbeti açın
- + simgesine ardından Belge’ye dokunun
- Belge tara seçeneğine dokunun
- Hazır olduğunuzda belgenin fotoğrafını seçin
- Belgenin köşelerini ayarlayın
- Taramayı saklaya dokunun
- Kaydet’e basıp paylaşın
- Belge PDF olarak paylaşılacaktır
Belge tarama, öğrenciler, ofis çalışanları ve belgeleri hızlı bir şekilde göndermesi gereken herkes için kullanışlı bir WhatsApp özelliği. WhatsApp’ta belge tarama Android beta sürümde mevcutken, iOS platformunda uzun zamandır var.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: