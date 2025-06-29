2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

WhatsApp belge tarama özelliği, kullanıcıların kâğıt veya form gibi fiziksel belgeleri kamerayı kullanarak taramalarına olanak tanıyor. Belge tarandıktan sonra WhatsApp aracılığıyla kişilerle paylaşılabilen bir PDF dosyasına dönüştürülüyor.

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WhatsApp belge tarama nasıl yapılır?

Tam Boyutta Gör WhatsApp, belgeleri iki şekilde taramaya izin veriyor: elle ve otomatik. Elle belge tarama, kullanıcılara işlem üzerinde daha fazla kontrol sağlayarak en iyi kalitede taramayı elde etmek için konumlandırmayı ve aydınlatmayı ayarlamalarına olanak tanıyor. Otomatik mod, belgenin kenarlarını otomatik olarak algılıyor ve çok fazla kullanıcı müdahalesi olmadan görüntüyü yakalıyor; bu da işlemi daha hızlı ve kolay hale getiriyor. WhatsApp’ta belge tarama adımları şu şekilde:

WhatsApp uygulamasını açın Belgeye paylaşacağınız sohbeti açın + simgesine ardından Belge’ye dokunun Belge tara seçeneğine dokunun Hazır olduğunuzda belgenin fotoğrafını seçin Belgenin köşelerini ayarlayın Taramayı saklaya dokunun Kaydet’e basıp paylaşın Belge PDF olarak paylaşılacaktır

Belge tarama, öğrenciler, ofis çalışanları ve belgeleri hızlı bir şekilde göndermesi gereken herkes için kullanışlı bir WhatsApp özelliği. WhatsApp’ta belge tarama Android beta sürümde mevcutken, iOS platformunda uzun zamandır var.

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WhatsApp belge tarama özelliği Android'e geliyor

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