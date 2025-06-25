Yandex Maps, Türkiye'nin simgesel yapılarını artık 3 boyutlu olarak sunuyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yandex Türkiye, harita deneyimini bir adım öteye taşıyan yeni özelliğini kullanıma sundu. Artık, Yandex Maps uygulamasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Muğla’daki bazı simge yapılar üç boyutlu olarak görüntülenebiliyor. Bu sayede kullanıcılar, şehirlerin önemli mimari yapılarını harita üzerinde gerçekçi ve etkileyici bir şekilde keşfetme imkanına kavuşuyor.

Ayrıntılı bir şekilde hazırlanan modeller, gün ışığına göre değişen ışıklandırma efektleriyle desteklenmiş durumda. Uygulamanın gece modunda ise yapılar gece aydınlatmalarıyla görüntüleniyor.

20 simgesel yapı 3D olarak sunuluyor

Şimdilik 20 adet yapı 3D modellenmiş olarak sunulmuş durumda. Bu yapılardan bazıları sunlar: Galata Kulesi, Ayasofya, Dolmabahçe Sarayı (İstanbul), Ankara Kalesi, İzmir Saat Kulesi, Konak Camii,

Hadrian Kapısı (Antalya) ve Bodrum Kalesi.

Yandex Maps, Türkiye'de daha gerçekçi görünüme kavuştu 2 hf. önce eklendi

3D modellenmiş eserlere erişmek için Yandex Haritalar'da yapının adını aratarak yakınlaştırma yaptıktan sonra sağ köşede yer alan 3D simgesine tıklamak yeterli. Ayrıca iki parmak ile kaydırarak farklı bakış açılarında görüntülemek de mümkün. Bu yeni özellik, iOS ve Android için Yandex Maps ve Yandex Navi’nin en son sürümlerinde kullanılabiliyor.

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