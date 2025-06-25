Yandex Maps, Türkiye'nin simgesel yapılarını artık 3 boyutlu olarak sunuyor

Ayrıntılı bir şekilde hazırlanan modeller, gün ışığına göre değişen ışıklandırma efektleriyle desteklenmiş durumda. Uygulamanın gece modunda ise yapılar gece aydınlatmalarıyla görüntüleniyor.
20 simgesel yapı 3D olarak sunuluyor
Şimdilik 20 adet yapı 3D modellenmiş olarak sunulmuş durumda. Bu yapılardan bazıları sunlar: Galata Kulesi, Ayasofya, Dolmabahçe Sarayı (İstanbul), Ankara Kalesi, İzmir Saat Kulesi, Konak Camii,
Hadrian Kapısı (Antalya) ve Bodrum Kalesi.
3D modellenmiş eserlere erişmek için Yandex Haritalar'da yapının adını aratarak yakınlaştırma yaptıktan sonra sağ köşede yer alan 3D simgesine tıklamak yeterli. Ayrıca iki parmak ile kaydırarak farklı bakış açılarında görüntülemek de mümkün. Bu yeni özellik, iOS ve Android için Yandex Maps ve Yandex Navi’nin en son sürümlerinde kullanılabiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: