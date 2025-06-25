ElevenLabs, mobil için yapay zeka ses üretim uygulamasını yayınladı

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Yapay zeka destekli ses teknolojileri alanında öne çıkan ElevenLabs, iOS ve Android kullanıcıları için tamamen bağımsız bir ses oluşturma uygulamasını kullanıma sundu. Artık kullanıcılar, ElevenLabs’in gelişmiş ses kütüphanelerini sadece web üzerinden değil, mobil cihazlarından da hızlı ve pratik şekilde kullanabilecek.
ElevenLabs artık mobilde
ElevenLabs, yeni uygulamasında v3 alpha sürümündeki en yeni metinden konuşmaya modellerini de entegre etti. Bu sayede kullanıcılar sesin ifadelerini etiketler aracılığıyla kontrol edebiliyor. Şirketin mobil büyüme sorumlusu Jack McDermott, verdiği demeçte, içerik üreticilerinin halihazırda mobil tarayıcı üzerinden ses örnekleri oluşturduğunu belirtti. Ancak kullanıcıların daha hızlı, sezgisel ve güçlü yerel bir deneyim talep etmesi üzerine bu uygulamayı geliştirdiklerini açıkladı.
Bu yeni uygulama, şirketin geçen yıl çıkardığı Reader uygulamasından sonra gelen ikinci tüketici odaklı uygulama oldu. Reader, kullanıcıların makaleleri, blogları, PDF’leri ve e-kitapları sesli dinleyebilmesini sağlıyordu. Ayrıca bu yılın başlarında yayınevleri için sesli kitap dağıtımını da mümkün kıldı. Önümüzdeki dönemde ElevenLabs, uygulamaya konuşmadan metne (speech-to-text) ve konuşma tabanlı yapay zeka asistanı gibi özellikler eklemeyi planlıyor. Ayrıca, MCP destekli deneyimler sunan 11.ai gibi yeniliklerin de mobil uygulamaya entegre edilmesi hedefleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: