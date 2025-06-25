ElevenLabs, mobil için yapay zeka ses üretim uygulamasını yayınladı

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Yapay zeka destekli ses teknolojileri alanında öne çıkan ElevenLabs, iOS ve Android kullanıcıları için tamamen bağımsız bir ses oluşturma uygulamasını kullanıma sundu. Artık kullanıcılar, ElevenLabs’in gelişmiş ses kütüphanelerini sadece web üzerinden değil, mobil cihazlarından da hızlı ve pratik şekilde kullanabilecek.

ElevenLabs artık mobilde

Tam Boyutta Gör Uygulamanın kullanımı oldukça basit. Tek yapmanız gereken metni yazmak ve ardından tercih ettiğiniz sesi seçerek sesli klip oluşturmak. Ücretsiz planda yaklaşık 10 dakikalık ses üretme hakkı sunuluyor. Kullanıcılar, kalite ve maliyet dengesini gözeterek farklı modeller arasından seçim yapabiliyor. Web uygulamasıyla mobil uygulama arasında ise ortak bir kredi limiti bulunuyor.

ElevenLabs, yeni uygulamasında v3 alpha sürümündeki en yeni metinden konuşmaya modellerini de entegre etti. Bu sayede kullanıcılar sesin ifadelerini etiketler aracılığıyla kontrol edebiliyor. Şirketin mobil büyüme sorumlusu Jack McDermott, verdiği demeçte, içerik üreticilerinin halihazırda mobil tarayıcı üzerinden ses örnekleri oluşturduğunu belirtti. Ancak kullanıcıların daha hızlı, sezgisel ve güçlü yerel bir deneyim talep etmesi üzerine bu uygulamayı geliştirdiklerini açıkladı.

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Bu yeni uygulama, şirketin geçen yıl çıkardığı Reader uygulamasından sonra gelen ikinci tüketici odaklı uygulama oldu. Reader, kullanıcıların makaleleri, blogları, PDF’leri ve e-kitapları sesli dinleyebilmesini sağlıyordu. Ayrıca bu yılın başlarında yayınevleri için sesli kitap dağıtımını da mümkün kıldı. Önümüzdeki dönemde ElevenLabs, uygulamaya konuşmadan metne (speech-to-text) ve konuşma tabanlı yapay zeka asistanı gibi özellikler eklemeyi planlıyor. Ayrıca, MCP destekli deneyimler sunan 11.ai gibi yeniliklerin de mobil uygulamaya entegre edilmesi hedefleniyor.

ElevenLabs iOS uygulaması

ElevenLabs Android uygulaması

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