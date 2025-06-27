Google Fotoğraflar için "Ask Photos özelliği" yenilendi

Google "Ask Photos özelliği" yenilendi
Kaçıranlar için Ask Photos, ilk olarak Google I/O 2024 etkinliğinde duyurulmuştu. Özellik, kullanıcıların Google Fotoğraflar arşivini doğal dil kullanarak taramasına imkân tanıyor. Örneğin, "geçen yaz Roma’da çektiğim fotoğraflar" ya da "doğum günümde gittiğim restoranın adı" gibi sorgularla çok daha bağlamsal sonuçlara ulaşmak mümkün.
Ayrıca Ask Photos, bir sohbet robotu gibi davranabiliyor. Eğer ilk aramada istenen sonuçlara ulaşılamazsa, kullanıcı ek açıklamalarla sorguyu yönlendirebiliyor. Google, bu sayede manuel arama sürecini de büyük ölçüde azaltmış olacak. Şu an için Ask Photos erken erişim sürecinden çıkarıldı. zellikten yararlanmak için en az 18 yaşında olmak, Google Hesabı'nın dili İngilizceye ayarlanmış olmak ve "Yüz Grupları" seçeneğinin aktif olması gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: