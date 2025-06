Google Fotoğraflar için "Ask Photos özelliği" yenilendi

Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka destekli "Ask Photos" özelliğini yeniden kullanıma açtı. Erken erişim sürecinde yaşanan gecikmeler ve kullanım arayüzüne dair sorunlar nedeniyle Haziran ayı başında kısa süreliğine durdurulan özellik, önemli iyileştirmelerle birlikte tekrar başlatıldı. Şirket, yeni sürümde hem performansı artırdı hem de kullanıcı deneyimini sadeleştirdi.

Google "Ask Photos özelliği" yenilendi

Kaçıranlar için Ask Photos, ilk olarak Google I/O 2024 etkinliğinde duyurulmuştu. Özellik, kullanıcıların Google Fotoğraflar arşivini doğal dil kullanarak taramasına imkân tanıyor. Örneğin, "geçen yaz Roma’da çektiğim fotoğraflar" ya da "doğum günümde gittiğim restoranın adı" gibi sorgularla çok daha bağlamsal sonuçlara ulaşmak mümkün.

Tam Boyutta Gör Öte yandan sistemin erken sürümünde yaşanan gecikmeler, özellikle "plaj" ya da “"köpekler" gibi basit sorgularda kullanıcıları klasik Google Fotoğraflar aramasına yönlendiriyordu. Bunun farkına varan Google, gelen geri bildirimler doğrultusunda klasik arama motorunu Ask Photos ile entegre etti. Artık uygulama, basit sorgulara anında sonuçlar sunarken, AI desatekli daha karmaşık aramalar arka planda tamamlanıyor ve ekran üzerinde geçiş yapılmaksızın gösteriliyor.

Ayrıca Ask Photos, bir sohbet robotu gibi davranabiliyor. Eğer ilk aramada istenen sonuçlara ulaşılamazsa, kullanıcı ek açıklamalarla sorguyu yönlendirebiliyor. Google, bu sayede manuel arama sürecini de büyük ölçüde azaltmış olacak. Şu an için Ask Photos erken erişim sürecinden çıkarıldı. zellikten yararlanmak için en az 18 yaşında olmak, Google Hesabı'nın dili İngilizceye ayarlanmış olmak ve "Yüz Grupları" seçeneğinin aktif olması gerekiyor.

