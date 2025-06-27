Google’ın Doppl uygulamasıyla sanal kıyafet deneme dönemi başladı

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Tam Boyutta Gör Google, kullanıcıların kıyafetleri üzerlerinde nasıl görüneceğini yapay zeka ile görselleştirmelerini sağlayan yeni bir uygulama geliştirdi. ABD’de iOS ve Android platformlarında erişime açılan Doppl, moda tutkunlarına dijital bir versiyonları üzerinde farklı kombinleri deneme imkanı sunuyor.

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Uygulamanın kullanımı oldukça basit: Öncelikle tam boy bir fotoğrafınızı yüklüyorsunuz. Ardından, ilgilendiğiniz kıyafetlerin fotoğraflarını veya sosyal medyada gördüğünüz kombinlerin ekran görüntülerini Doppl’a aktarıyorsunuz. Uygulama, bu kıyafetleri sizin dijital modeliniz üzerinde sanal olarak giydiriyor. Üstelik Doppl, statik görselleri yapay zeka destekli videolara dönüştürerek, kıyafetin gerçek hayatta üzerinizde nasıl duracağına dair daha canlı bir izlenim oluşturuyor.

Tam Boyutta Gör Favori kombinlerinizi kaydedip arşivleyebileceğiniz uygulamada, görünümünüzü başkalarıyla da paylaşmak mümkün. Google, Doppl’ın Google Shopping’in sanal deneme özelliklerinden yola çıkarak bağımsız bir uygulama olarak sunulduğunu ve böylece kullanıcıların tarzlarını daha eğlenceli ve etkileşimli biçimde keşfedebileceğini belirtiyor. Ayrıca bu deneysel uygulama, Google’a benzer teknolojilerin gelecekte nasıl geliştirilebileceği konusunda veri sağlama amacını taşıyor.

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Google’ın önceki sanal deneme özellikleri, farklı modellerin bedenlerinde ürünleri göstermeye odaklanıyordu. Doppl ise bu deneyimi bir adım öteye taşıyarak, kıyafetlerin sizin kendi animasyonlu dijital bedeninizde nasıl duracağını ortaya koyuyor. Google, Doppl’ın hâlâ deney aşamasında olduğunu ve kıyafetlerin beden uyumu, görünümü veya detaylarında bazen hatalar olabileceğini de belirtiyor. Uygulamanın başka ülkelerde ne zaman kullanıma açılacağı ise henüz belli değil.

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Google’ın Doppl uygulamasıyla sanal kıyafet deneme dönemi başladı

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