Google’ın Doppl uygulamasıyla sanal kıyafet deneme dönemi başladı

Elbise yakışacak mı derdine son
Uygulamanın kullanımı oldukça basit: Öncelikle tam boy bir fotoğrafınızı yüklüyorsunuz. Ardından, ilgilendiğiniz kıyafetlerin fotoğraflarını veya sosyal medyada gördüğünüz kombinlerin ekran görüntülerini Doppl’a aktarıyorsunuz. Uygulama, bu kıyafetleri sizin dijital modeliniz üzerinde sanal olarak giydiriyor. Üstelik Doppl, statik görselleri yapay zeka destekli videolara dönüştürerek, kıyafetin gerçek hayatta üzerinizde nasıl duracağına dair daha canlı bir izlenim oluşturuyor.
Google’ın önceki sanal deneme özellikleri, farklı modellerin bedenlerinde ürünleri göstermeye odaklanıyordu. Doppl ise bu deneyimi bir adım öteye taşıyarak, kıyafetlerin sizin kendi animasyonlu dijital bedeninizde nasıl duracağını ortaya koyuyor. Google, Doppl’ın hâlâ deney aşamasında olduğunu ve kıyafetlerin beden uyumu, görünümü veya detaylarında bazen hatalar olabileceğini de belirtiyor. Uygulamanın başka ülkelerde ne zaman kullanıma açılacağı ise henüz belli değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: