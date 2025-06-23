iOS 26 ile açılmayan iPhone'lar bilgisayarsız kurtarılabilecek

iOS 26, Kurtarma Yardımcısı özelliğini getiriyor
Apple’a göre yeni Kurtarma Yardımcısı özelliği, iPhone normal şekilde açılmadığında kurtarmanın en kolay yolu olacak. iPhone, bu özellik sayesinde sorunları arayacak bulursa çözmeye çalışacak.
Apple, iOS 26 yüklü iPhone'un başlarken bir sorunla karşılaşması durumunda Kurtarma moduna geçeceğini söylüyor. Ekranda şu mesaj belirecek: “Bu iPhone başlatılırken bir sorunla karşılaştı. Sorunu teşhis etmeye ve çözmeye yardımcı olmak için Kurtarma moduna geçti. Kurtarma, herhangi bir sorun olup olmadığını arayacak, bulursa çözmeye çalışacak.”
Apple, iPhone’un yakındaki bir iPhone veya iPad kullanılarak geri yüklenmesine olanak tanıyan bir özellik zaten sunuyor. iOS 26’daki Kurtarma Yardımcısı özelliği, başka bir cihaza ihtiyacı ortadan kaldıracak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: