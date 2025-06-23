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    Anlık Bildirim

    iOS 26 ile açılmayan iPhone'lar bilgisayarsız kurtarılabilecek

    Apple, geliştiriciler için iOS 26 beta 2 'yı yayınladı. Güncelleme, Denetim Merkezi'ndeki sorunu çözerken, açılmayan iPhone'un bilgisayarsız kurtarılmasını sağlayacak yeni bir özellik getiriyor.

    ios 26 iphone kurtarma yardımcısı özelliği Tam Boyutta Gör
    iOS 26, tüm uyumlu iPhone'lara Kurtarma Yardımcısı özelliği getiriyor. Recovery Assistant olarak ta adlandırılan yeni özellik, Mac veya PC gerektirmeden iPhone’u çalışır duruma döndürmeye yardımcı olacak.

    iOS 26, Kurtarma Yardımcısı özelliğini getiriyor

    Apple’a göre yeni Kurtarma Yardımcısı özelliği, iPhone normal şekilde açılmadığında kurtarmanın en kolay yolu olacak. iPhone, bu özellik sayesinde sorunları arayacak bulursa çözmeye çalışacak.

    Apple, iOS 26 yüklü iPhone'un başlarken bir sorunla karşılaşması durumunda Kurtarma moduna geçeceğini söylüyor. Ekranda şu mesaj belirecek: “Bu iPhone başlatılırken bir sorunla karşılaştı. Sorunu teşhis etmeye ve çözmeye yardımcı olmak için Kurtarma moduna geçti. Kurtarma, herhangi bir sorun olup olmadığını arayacak, bulursa çözmeye çalışacak.

    Apple, iPhone’un yakındaki bir iPhone veya iPad kullanılarak geri yüklenmesine olanak tanıyan bir özellik zaten sunuyor. iOS 26’daki Kurtarma Yardımcısı özelliği, başka bir cihaza ihtiyacı ortadan kaldıracak.

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