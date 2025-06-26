Google Gemini Live altyazı desteğiyle güncellendi: İşte yeni özellik

Gemini Live için altyazı özelliği çıktı
Yeni özellik, Gemini Live ekranının sağ üst köşesine eklenen küçük bir butonla aktif ediliyor. Bu buton, ekran üzerinde yüzer bir kutu açarak AI'ın yanıtlarını yazılı olarak sunuyor. Özellik yalnızca yapay zekânın söylediklerini gösteriyor. Kullanıcının söyledikleri ise sadece tam sohbet kaydı sonrasında görüntülenebiliyor.
Aslına bakacak olursak yeni özellik, özellikle sessiz ortamlarda veya kulaklık kullanmayan kullanıcılar için önemli bir kolaylık sağlıyor. Önceki sürümlerde, cihazın sesi çok düşükse canlı görüşme başlatılamıyordu. Bu sınır da ortadan kalkmış durumda. Güncelleme şu anda Android için Google uygulamasının kararlı 16.23 sürümünde ve iOS tarafında geniş çapta kullanıma açıldı. Dolayısıyla güncelleme sonrasında özelliği aktif hale getirebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: