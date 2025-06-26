Google Gemini Live altyazı desteğiyle güncellendi: İşte yeni özellik

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Tam Boyutta Gör Google, üretken yapay zekâ uygulaması Gemini'a yeni bir erişilebilirlik özelliği daha ekledi. Android ve iOS cihazlar için sunulan bu güncellemeyle birlikte, Gemini Live artık altyazı desteği sunabiliyor. Kullanıcılar, yapay zekânın verdiği yanıtları artık gerçek zamanlı olarak metin şeklinde görebilecekler.

Gemini Live için altyazı özelliği çıktı

Yeni özellik, Gemini Live ekranının sağ üst köşesine eklenen küçük bir butonla aktif ediliyor. Bu buton, ekran üzerinde yüzer bir kutu açarak AI'ın yanıtlarını yazılı olarak sunuyor. Özellik yalnızca yapay zekânın söylediklerini gösteriyor. Kullanıcının söyledikleri ise sadece tam sohbet kaydı sonrasında görüntülenebiliyor.

Tam Boyutta Gör Altyazı özelliği, sesli veya görüntülü mod fark etmeksizin kullanılabiliyor. Sesli modda ekranın ortasına, video modunda ise ekranın üst kısmına sabitleniyor. Ancak altyazı kutusu sürüklenemiyor veya yeniden boyutlandırılamıyor. Kullanıcılar altyazı özelliğini bir kez aktif ettiklerinde ise, sonraki canlı görüşmelerde otomatik olarak devrede kalıyor olacak. Ancak canlı görüşme arayüzü tamamen kapatılırsa, özelliğin devre dışı kalacağını söyleyelim.

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Aslına bakacak olursak yeni özellik, özellikle sessiz ortamlarda veya kulaklık kullanmayan kullanıcılar için önemli bir kolaylık sağlıyor. Önceki sürümlerde, cihazın sesi çok düşükse canlı görüşme başlatılamıyordu. Bu sınır da ortadan kalkmış durumda. Güncelleme şu anda Android için Google uygulamasının kararlı 16.23 sürümünde ve iOS tarafında geniş çapta kullanıma açıldı. Dolayısıyla güncelleme sonrasında özelliği aktif hale getirebilirsiniz.

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Google Gemini Live altyazı desteğiyle güncellendi! İşte detaylar

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