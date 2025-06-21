One UI 8 ile oyunlar daha hızlı yüklenecek: İşte gelecek özellikler

Oyun güncellemeleri önceden indirilecek
Bazı mobil oyunlar (özellikle yüksek kalitede grafikli büyük boyutlu olanlar) ilk açılışta ek indirme işlemi gerçekleştiriyor. Bu dosyaların inmesi bitmeden de oyuna geçilemiyor. Game Booster'daki yeni özellik ile telefon, oyunu açmadan önce bu ek dosyaları indirecek. Ön indirme özelliğine Game Booster ayarlar menüsünden erişilebilecek. Bu özellik, telefon boştayken, şarj olurken ve Wi-Fi ağına bağlıyken “desteklenen oyunlarda” çalışacak.
Game Booster, telefonun performansına bağlı olarak oyunun tahmini yüklenme süresini de hesaplayacak. Ayrıca oyunun başlangıç animasyonunu da hızlandıracak. Samsung, bu özelliğin amacının oyun yüklendiğinde animasyonun tamamlanmasını sağlamak olduğunu söylüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: