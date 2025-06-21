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    One UI 8 ile oyunlar daha hızlı yüklenecek: İşte gelecek özellikler

    Game Booster uygulaması, One UI 8 güncellemesiyle oyun deneyimini iyileştiren bir dizi yeni özellik kazandı. Samsung, yakında mobil oyunlarda karşılaşılan iki önemli sorunu daha giderecek.

    samsung one ui 8 game booster yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy telefonlarında ve tabletlerinde oyun deneyimi iyileştirecek iki yeni özellik ekleyecek. Game Booster uygulamasının en son sürümü (7.0.51.13), telefonun oyun güncellemelerini önceden indirmesi ve başlangıç ​​animasyonunu oyun yüklemesiyle senkronize etmesi için yeni bir seçenek içeriyor.

    Oyun güncellemeleri önceden indirilecek

    Bazı mobil oyunlar (özellikle yüksek kalitede grafikli büyük boyutlu olanlar) ilk açılışta ek indirme işlemi gerçekleştiriyor. Bu dosyaların inmesi bitmeden de oyuna geçilemiyor. Game Booster'daki yeni özellik ile telefon, oyunu açmadan önce bu ek dosyaları indirecek. Ön indirme özelliğine Game Booster ayarlar menüsünden erişilebilecek. Bu özellik, telefon boştayken, şarj olurken ve Wi-Fi ağına bağlıyken “desteklenen oyunlarda” çalışacak.

    Game Booster, telefonun performansına bağlı olarak oyunun tahmini yüklenme süresini de hesaplayacak. Ayrıca oyunun başlangıç ​​animasyonunu da hızlandıracak. Samsung, bu özelliğin amacının oyun yüklendiğinde animasyonun tamamlanmasını sağlamak olduğunu söylüyor.

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