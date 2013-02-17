TTNET'in 2013 planlarını Yeni genel müdürü anlatıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|Dün akşam Bloomberg TV'de gördum. Altyapimiz tamam simdi sira diger seylerde. TTNET 360 diye bir seyle musterilerimizi dondurmeden halledecez demek istedi. Bir de evdeki olayini anlatti. Ben smart tv'de, esim tablette alisveriste cocugum da pc'de nette. diye bir seyler geveledi ben de kapattim. Ulan Üsküdar'da fiberim yok (eger bir sey ifade ederse Üsküdar telekom/ttnet mudurlugune 15 dk. yurume mesafesindeyim) sen ne altyapisindan bahsediyon, millet 8 mb. parasi oduyor ama netim en azindan kopmasin diye 2 mb.e razi olmus.
CoreXXXistanbuldaki applestore beyler ;) youtube.com/...
|ttnetten daha can sıkıcı bir şey varsa o da bıtbıtlanmaktan başka bir şey yapmayan, alternatif aramayan ttnet müşterileridir. Her halk hakettiği gibi yönetilir.
|alternatif var mı ki hepsi aynı tarifeyi aynı fiyata satıyolar uydu nert olsa hemen geç gitsin yada interneti iptal ettir ne uplad ver ne uygun fiyat var nede stabilik var ee o zaman tintin netin mtek yaptığı cebimize hortum yoluyla başaltmak
|her eve sınırsız akk siz 256 kbit internet ( 49 tl )
|Bıkadar zeki ileriye dönük düşüne biliyorlarda adil kullanım kotasını niye düşünemiyorlar.
|yav boşverin ttneti ofisten bi süperonline hız testi yapın şuraya bi videosunu koyun gözümüz gönlümüz hız görsün......
ilker_xxx
bu ödülü nerde veriyorlar.kim organize ediyor.tahsin dayı bu ödülü hakedecek ne yaptı.
|Arttırın upload hızını evimizde server kuralım kaçak lig tv yayını yapalım her evimizdeki hattan syn flood yapalım biz yapalım siz gerekirse kanunlar çerçevesinde cezasını kesin ama yapmamıza izin verin maksat özgür bir ortam olsun
|verdikleri hizmet de iyi olsa bari.Yaklaşık 1 ay dır gayrettepe yurt dışı çıkışlarında %70 lere varan paket kayıpları var.arayıp söylediğimiz halde Adamların umrunda değil. Anca zam yapıp vatandaşı nasıl daha fazla çıldırtırım onun hesabını yapsınlar.
|yeni planlarda hangi veri neye kullanılıyor ona göre şirketlerden ücret talep etme gelecek.duruma göre adamalr facebook google u kesebilir
|TTNET'i hiç sevmem fakat TTNET'in Ceo'su olsam bende para peşinde koşardım. Koşmam diyene de inanmam. "Daha az kazanayım, daha hızlı internet vereyim" diyen Ceo'yu bulmak, un çuvalında bir toz tanesi bulmakla aynı şey
|TTNET = Türk Toplumunu Nasıl Ederimde (T)ikerim
|Yazılan yorumlara şöyle baktım da ttnet hakkında iyi birşey söyleyen hiç kimse olmamıs.İnsan bi kulak kesilir bu insanların derdi ne diye 1-2 tane olsa neyse ama heryerde bu böyle. ttnet tekel olmanın kaymagını yiyiyor bir tane de devlet görevlisi çıkıpda bu insanlar niye bu kadar sitemkar diyemiyo.
|hala adil kotalı internet için +60 tl ödüyoruz... ben kapatacam TTNETi.
Ben söyleyeyim neler olacağını :
Devlete daha az vergi vermek için daha az sayıda altyapı noktasıyla idare etmeye çalışacaklar. Hatların yoğun olduğu saatlerde internete bağlanamayacağız. Durumu öğrenmek için çağrı merkezini aradığımızda yine altyapı zayıflığından bağlanamadan hat düşecek ya da bir şekilde mucize eseri bağlanıp kendi abone numaramızı tuşladığımızda her seferinde yaşanan klasik teknik arızalardan dolayı ''ttnet'e kayıtlı böyle bir abone bulunmamaktadır.'' anonsunu duyup kafayı yedikten sonra, kullanmadığımız internete zorunlu sabit hat faturasıyla birlikte boşu boşuna para ödeyeceğiz. Ayrıca o taahhüt bedeli kadar asla faturaya yansımayacak ve her zaman 5-10 TL devletin ekstra vergisi fazladan faturaya yansıyıp bir şekilde kandırılacağız. Sonra bunun adına Avrupa standartlarında internet denip asla ve asla kandırmaca reklamlardaki hıza ulaşamayacağız. Hiçbir zaman kotamız boş olma gibi bir hakkımız olamayacak. Her seferin dolu kota ile aynı erişim bedeli ödeyeceğiz. Çünkü Bizler 'Türk' olduğumuz için asla ve asla kotasız internet hak etmiyoruz. Bunuda resmi anlamda üstü kapalı adil kullanım diye anlatacaklar. Bizim enayilari kandırdığımız altyapı demeyecekler. Asla ve asla özgür interneti doyasıya vatandaşın bilgiye erişimi diye bir olay söz konusu bile olamayacak. Bizler yabancı ülkelerdeki arkadaşlarımıza devamlı sizler çok şanslısınız diyeceğiz. Şimdi ttnet'in gelecek planlarını biraz anlatmış oldum.
Not : Hepsi kelimesi kelimesine gerçek yaşanmış tecrübelerden aktarılmıştır.
Hepinize iyi forumlar teknoloji dolu günler dilerim.