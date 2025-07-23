BMC’den açıklama: ALTAY Ana Muharebe Tankı’nda artık sona gelindi

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Tam Boyutta Gör İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), savunma teknolojilerinde Türkiye’nin geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle düzenlenen fuarda BMC, yeni ürünlerini tanıtırken Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, ALTAY için artık geri sayımda olduklarını ve çok yakında tankın Türk Silahlı Kuvvetleri ile buluşacağını açıkladı.

ALTAY’da final çok yakın

Türkiye’nin son 100 yılına damga vuracak bir savunma projesi olarak görülen ALTAY Ana Muharebe Tankı, BMC'nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda tamamlanma aşamasına geldi. Fuat Tosyalı, projenin artık aylarla ölçülmeyecek kadar ilerlediğini ve böyle bir takvime girdiğini belirtti.

Tosyalı, “Altay'da artık sona geldik. Çok yakın bir zamanda, artık aylar demiyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın anons edeceği bir programla Altay Tankı'nı kendi fabrikasında ve yerinde ilk defa artık ordumuzla ve kuvvetlerimizle buluşturacağız” dedi.

BMC, IDEF 2025’te yeni araçlarını tanıttı 3 sa. önce eklendi

ALTAY Tankı’nın üretimi için Ankara’da kurulan tesislerde 7/24 kesintisiz çalışıldığı ifade eden Tsoyalı, "Bu işin artık sonuna geldik. Küçük şeyler kaldı ama artık bundan sonraki anonsunu makamlarımız yapacaktır. Herkes müsterih olsun, ülkemizin 100 yıllık hayalinin artık ortaya çıktığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

250 adet ALTAY teslimatı olacak

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Şubat ayında Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, yaptığı açıklamada 2025 yılı itibarıyla ALTAY tanklarının T1 konfigürasyonundaki teslimatların başlayacağını açıkladı. 2025 yılında 3 adet ALTAY T1 tankının teslim edileceğini söylemişti.

Bu teslimatların Ağustos ayında gerçekleştirilmesi istenirken onu 2026 yılında 11 adet ALTAY, 2027 yılında ise 41 adet ve daha sonra 30 adet olmak üzere T1 konfigürasyonunda 85 tank teslim edilecek. İlk 40 adet ALTAY tankında Güney Kore güç grubu kullanılacak, sonrasında yerli güç grubuna geçilecek ve 1500 beygirlik BATU kullanılacak.

2028’den itibaren ise T2 konfigürasyona geçiş yapılacak. Bu konfigürasyonda da toplamda 165 adet ALTAY tankı üretilecek. Bu vesileyle ALTAY için 250 adetlik bir teslimat ön görülmekte.

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