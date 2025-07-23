BMC’den açıklama: ALTAY Ana Muharebe Tankı’nda artık sona gelindi

ALTAY’da final çok yakın
Türkiye’nin son 100 yılına damga vuracak bir savunma projesi olarak görülen ALTAY Ana Muharebe Tankı, BMC'nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda tamamlanma aşamasına geldi. Fuat Tosyalı, projenin artık aylarla ölçülmeyecek kadar ilerlediğini ve böyle bir takvime girdiğini belirtti.
Tosyalı, “Altay'da artık sona geldik. Çok yakın bir zamanda, artık aylar demiyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımızın anons edeceği bir programla Altay Tankı'nı kendi fabrikasında ve yerinde ilk defa artık ordumuzla ve kuvvetlerimizle buluşturacağız” dedi.
ALTAY Tankı’nın üretimi için Ankara’da kurulan tesislerde 7/24 kesintisiz çalışıldığı ifade eden Tsoyalı, "Bu işin artık sonuna geldik. Küçük şeyler kaldı ama artık bundan sonraki anonsunu makamlarımız yapacaktır. Herkes müsterih olsun, ülkemizin 100 yıllık hayalinin artık ortaya çıktığını göreceğiz." ifadelerini kullandı.
250 adet ALTAY teslimatı olacak
Bu teslimatların Ağustos ayında gerçekleştirilmesi istenirken onu 2026 yılında 11 adet ALTAY, 2027 yılında ise 41 adet ve daha sonra 30 adet olmak üzere T1 konfigürasyonunda 85 tank teslim edilecek. İlk 40 adet ALTAY tankında Güney Kore güç grubu kullanılacak, sonrasında yerli güç grubuna geçilecek ve 1500 beygirlik BATU kullanılacak.
2028’den itibaren ise T2 konfigürasyona geçiş yapılacak. Bu konfigürasyonda da toplamda 165 adet ALTAY tankı üretilecek. Bu vesileyle ALTAY için 250 adetlik bir teslimat ön görülmekte.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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