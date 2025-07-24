Otomobillerde ÖTV oranları sil baştan yenilendi: Zam ve indirim bir arada!

Elektrikli otomobillerde ÖTV oranı yüzde 25'ten başlıyor
Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile içten yanmalı motorlu, hibrit motorlu ve elektrikli motorlu tüm araçların ÖTV oranları değişti. Elektirkli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 25, şarj edilebilir hibritlerde yüzde 45, benzinli, dizel ve LPG’li otomobillerde yüzde 70 ve hibrit otomobillerde yüzde 70 olacak. En yüksek ÖTV oranı ise yüzde 220 olarak uygulanacak.
İçten yanmalı ve hibrit araçlarda ÖTV oranları 2025
Elektrikli otomobillerde ÖTV oranları 2025
Şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlarda ÖTV oranları 2025
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2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya