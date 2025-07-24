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    Otomobillerde ÖTV oranları sil baştan yenilendi: Zam ve indirim bir arada!

    Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile otomobillerde ÖTV oranları değişti. Benzinli, elektrikli ve hibrit otomobillerde ÖTV oranları ne kadar oldu? Yeni ÖTV oranları 2025

    Otomobillerde ÖTV oranları değişti: Yeni ÖTV oranları 2025 Tam Boyutta Gör
    Otomobillerde ÖTV oranları baştan aşağı yenilendi. ÖTV oranları yenilendi, matrah limitleri artırıldı. Araçlarda ÖTV indirimleri ve ÖTV zamları bir arada olacak. Elektrikli otomobillerde ise yüzde 10 ÖTV oranı tarihe karıştı. Yeni oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

    Elektrikli otomobillerde ÖTV oranı yüzde 25'ten başlıyor

    Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile içten yanmalı motorlu, hibrit motorlu ve elektrikli motorlu tüm araçların ÖTV oranları değişti. Elektirkli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 25, şarj edilebilir hibritlerde yüzde 45, benzinli, dizel ve LPG’li otomobillerde yüzde 70 ve hibrit otomobillerde yüzde 70 olacak. En yüksek ÖTV oranı ise yüzde 220 olarak uygulanacak.

    İçten yanmalı ve hibrit araçlarda ÖTV oranları 2025

    Otomobillerde ÖTV oranları değişti: Yeni ÖTV oranları 2025 Tam Boyutta Gör

    Elektrikli otomobillerde ÖTV oranları 2025

    Otomobillerde ÖTV oranları değişti: Yeni ÖTV oranları 2025 Tam Boyutta Gör

    Şarj edilebilir hibrit (PHEV) araçlarda ÖTV oranları 2025

    Otomobillerde ÖTV oranları değişti: Yeni ÖTV oranları 2025 Tam Boyutta Gör

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    Dünyanın en dar FIAT Panda'sı

    V
    vixx 8 saat önce

    2 boyutlu araba yapmışlar

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    Paetzold 11 saat önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 16 saat önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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