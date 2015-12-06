Tag Heuer'in akıllı saati büyük ilgi görüyor

Saat denildiğinde akla gelen ilk markalardan birisi şüphesiz Tag Heuer oluyor. Özellikle lüks saatleriyle bilinen üretici geçtiğimiz ay Connected modeliyle akıllı saat sektörüne de merhaba demişti. Saatin 1500 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bazı tartışmalara yol açsa da perakendeciler ve ortakların siparişleri şirketin doğru yolda olduğunu gösteriyor.

Bloomberg'de yayınlanan habere göre geçtiğimiz ay satışa çıkan Connected için satış kanalları toplamda Tag Heuer'in kapısını çalarak toplamda 100 bin adet saat siparişi vermiş. Tag Heuer ise akıllı saatin haftalık üretimini 1200 adetten 2000'e çıkarsa da bu yüksek talebi karşılamakta zorlanacak gibi gözüküyor.

Tag Hauer Connect'in tüm detayları için >> Lüks akıllı saat pazarının yeni yıldızı: TAG Heuer Connected

Apple'ın yalnızca 3. çeyrekte 3.9 Milyon Apple Watch sattığını hesaba katarsak Tag Hauer Connected satışları inanılmaz seviyede olmayabilir, ancak Connected'in 1500 dolarlık fiyatıyla çok daha iyi bir kâr marjına sahip olduğu kesin. Satışların böyle devam etmesi halinde saat üreticisi akıllı saat sektöründe de en çok kâr eden şirketlerden birisi haline gelebilir. 2016 yılının son dönemlerinde Connected modelinin altın ve elmas kaplı modellerinin de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://www.engadget.com/2015/12/05/tag-heuer-connected-outpacing-demand/