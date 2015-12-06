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Tag Heuer'in akıllı saati büyük ilgi görüyor

Lüks saat markalarından Tag Heuer geçtiğimiz Android Wear'lı ilk akıllı saati Connected'i duyurmuştu. Bir aylık sürede teslimatları yetiştiremeyecek duruma gelen üreticinin akıllı saatine ilgi büyük.
3 yıl
9,3b
1
20
Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Tag Heuer'in akıllı saati büyük ilgi görüyor
 
Saat denildiğinde akla gelen ilk markalardan birisi şüphesiz Tag Heuer oluyor. Özellikle lüks saatleriyle bilinen üretici geçtiğimiz ay Connected modeliyle akıllı saat sektörüne de merhaba demişti. Saatin 1500 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olması bazı tartışmalara yol açsa da perakendeciler ve ortakların siparişleri şirketin doğru yolda olduğunu gösteriyor.

Bloomberg'de yayınlanan habere göre geçtiğimiz ay satışa çıkan Connected için satış kanalları toplamda Tag Heuer'in kapısını çalarak toplamda 100 bin adet saat siparişi vermiş. Tag Heuer ise akıllı saatin haftalık üretimini 1200 adetten 2000'e çıkarsa da bu yüksek talebi karşılamakta zorlanacak gibi gözüküyor.
Tag Hauer Connect'in tüm detayları için >> Lüks akıllı saat pazarının yeni yıldızı: TAG Heuer Connected
Tag Heuer'in akıllı saati büyük ilgi görüyor

Apple'ın yalnızca 3. çeyrekte 3.9 Milyon Apple Watch sattığını hesaba katarsak Tag Hauer Connected satışları inanılmaz seviyede olmayabilir, ancak Connected'in 1500 dolarlık fiyatıyla çok daha iyi bir kâr marjına sahip olduğu kesin. Satışların böyle devam etmesi halinde saat üreticisi akıllı saat sektöründe de en çok kâr eden şirketlerden birisi haline gelebilir. 2016 yılının son dönemlerinde Connected modelinin altın ve elmas kaplı modellerinin de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://www.engadget.com/2015/12/05/tag-heuer-connected-outpacing-demand/ Yorum Yaz
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MrKemal17 3 yıl en beğenilen
Cem
Akkıllı saatte yatırım yapmayan firmalar 10 yıl içerisinde gümleyecek. Özellikle Casio, Seiko vb. markalar piyasadan silinebilir. Çok yüksek fiyattan kaliteli mekanik saat üretenler ise yoluna belli bir süre daha devam edecektir, bununda sebebi orta ve üstü yaş kuşağı ve genç kuşaktan klasiği seven ve zengin tayfası yine bu saatleri alacaktır. Aynı filmli makineden dijital fotoğraf makinesine geçişte yaşananlar tekerrür edecek.

Casio, Seiko gibi markaların piyasadan silinmesine ihtimal vermiyorum. Üst segment mekanik saatler de hiçbir zaman piyasadan kalkmayacaktır.
CemAkkıllı saatte yatırım yapmayan firmalar 10 yıl içerisinde gümleyecek. Özellikle Casio, Seiko vb. markalar piyasadan silinebilir. Çok yüksek...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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cnr.kh 3 yıl
her boku şarja takmaktan bıktık be kardeşim.
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Ciginix 3 yıl
Şu markayı koluma takmadan ölmemem lazım, akıllı saatleri için söylemiyorum.
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fthkn 3 yıl
IhtiyarDelikanli
yıl olmuş 2015 hala koluna saat takanlar var

Yaş 15 olunca play station oynayarak da saati öğrenebiliyorsun ama elektrikler gidene kadar. Ondan sonra öğlen vakti çubuk dikerek zamanı tahmin edersin. Ama mekanik saati beğenmeyen adam için bu da çok uzak bir yöntem.
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cnr.kh 3 yıl
her boku şarja takmaktan bıktık be kardeşim.
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volga tuygun 3 yıl
Akıllı saati öven arkadaşlar bende akıllı telefon da var akıllı saat de.Ama hala bileğimde mekanik bir saat taşıyorum.Nedeni ise saat sadece zamanı gösstermiyor aynı zamanda ben ve benim gibi kullanıcılar saaati bir aksesuar olarak takıyorlar.
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arel.gr 3 yıl
aplle tarzi "all bolgas" reklami.
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venomboy_85 3 yıl
İçi LG G Watch R :O
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Guest-F8946C419 3 yıl
İmaj ve algı satıyor. Apple zaten bunun ekmeğini yiyor yıllardır. Üzerinde logosuz 25$ edecek saatler logo basınca 25.000$ olması tsmamiyle marka değeridir. Ama en azından, arkasında güçlü marka olması dikkat çekmesi de normal. En azından, Apple, Samsung, lg felan bu işi beceremiyor tam olarak.

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IhtiyarDelikanli 3 yıl
yıl olmuş 2015 hala koluna saat takanlar var
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Janjan 3 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli

yıl olmuş 2015 hala koluna saat takanlar var

aksesuar olarak takıyoruz ben ve birçoğu

ayrıca her zıkkımı şarja takıyoruz zaten her gece birde saati mi takıcaz
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Patren 3 yıl
isimden dolayı satıyor
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MrKemal17 3 yıl en beğenilen
Cem
Akkıllı saatte yatırım yapmayan firmalar 10 yıl içerisinde gümleyecek. Özellikle Casio, Seiko vb. markalar piyasadan silinebilir. Çok yüksek fiyattan kaliteli mekanik saat üretenler ise yoluna belli bir süre daha devam edecektir, bununda sebebi orta ve üstü yaş kuşağı ve genç kuşaktan klasiği seven ve zengin tayfası yine bu saatleri alacaktır. Aynı filmli makineden dijital fotoğraf makinesine geçişte yaşananlar tekerrür edecek.

Casio, Seiko gibi markaların piyasadan silinmesine ihtimal vermiyorum. Üst segment mekanik saatler de hiçbir zaman piyasadan kalkmayacaktır.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Cem 3 yıl MrKemal17
MrKemal17

Cem

Akkıllı saatte yatırım yapmayan firmalar 10 yıl içerisinde gümleyecek. Özellikle Casio, Seiko vb. markalar piyasadan silinebilir. Çok yüksek fiyattan kaliteli mekanik saat üretenler ise yoluna belli bir süre daha devam edecektir, bununda sebebi orta ve üstü yaş kuşağı ve genç kuşaktan klasiği seven ve zengin tayfası yine bu saatleri alacaktır. Aynı filmli makineden dijital fotoğraf makinesine geçişte yaşananlar tekerrür edecek.


Casio, Seiko gibi markaların piyasadan silinmesine ihtimal vermiyorum. Üst segment mekanik saatler de hiçbir zaman piyasadan kalkmayacaktır.

Bende Kodak'ın batacağına ihtimal vermiyordum Nokia nında vs.. uzar gider. Bir çok örnek var, saat sektörüde bundan ileriki zamanda etkilenecek sektör olacak ve trend akıllı saatlere yönelecek özellikle alttan gelen kuşak mekanik saat bile belki vitrinde görecek sadece. Kaldı ki bir çok kişi anlık nabız tansiyon vs. ölçen bu tip cihazları günlük yaşamının bir parçası haline getirecek bir kaç sene sonra buna benzer birçok sensörüde bu cihazlarda göreceğiz. Eğer sizin için 10yıl hiçbir zamansa katılıyorum ama hiçbir zaman diye birşeyi kesin söylemeniz mantıksız. Ha bu firmalarda akıllı saatlere yönelir ozaman kurtulurlar ama zor görünüyor, çünkü akıllı saat için resmen tüm yaptığınız üretim sürecini bir kenara koymanız gerekiyor mekanikten dijitale geçeceksiniz, her firma bunu başaramaz.
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aspirin_00 3 yıl
şarjı ne kadar gidiyor... ?
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