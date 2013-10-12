Taitronics 2013 Fuar Değerlendirmesi

Haber Editörü
Bu yıl 39. su düzenlenen ve elektrik & elektronik sektörünün en önemli fuarlarından biri olan Taitronics fuarında öne çıkan yenilikleri sizler için değerlendiriyoruz. Fuar ayrıca bu yıl IOT & Cloud Taiwan ve Broadband Taiwan fuarlarıyla beraber aynı çatı altında ziyaretçilerle buluşarak ilgili alandaki yenilikleri de ziyaretçilere gösterme fırsatı buldu.
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Yani sağolsunlar, bu fuara bile gidip bizlere bilgi aktardıkları için kendilerine çok teşekkürler ama sanki boşa para israfı gibi geliyor.
Gerçi DH'nın kesinlikle böyle bir şey yapacağını sanmam, zira kuruş kuruş hesaplıyorlardır ancak, ya Taiwan'a başka bir sebeple gidilip hazır gitmişiz fuar için video çekelim denilmiş, yada fuar içeriği DH ekibi tarafından karıştırılmış, birşeyler olmuş belli ki :)
Yoksa DH ekibi para ve zaman harcayıp ta son kullanıcı ile alakası olmayan bir fuara neden gitsin :)
Umarız böyle fuarların olduğu haberini alır önemli insanlar ve çok daha kaliteli veya değişik ürünler geliştirirler.
Açıkcası beni videonun içeriği ilgilendirmiyor onu anladım izleyince
ayrıca ender bey, sanki google translate konuşuyor gibiydi :)
saygılar...