Taitronics 2013 Fuar Değerlendirmesi

Bu yıl 39. su düzenlenen ve elektrik & elektronik sektörünün en önemli fuarlarından biri olan Taitronics fuarında öne çıkan yenilikleri sizler için değerlendiriyoruz. Fuar ayrıca bu yıl IOT & Cloud Taiwan ve Broadband Taiwan fuarlarıyla beraber aynı çatı altında ziyaretçilerle buluşarak ilgili alandaki yenilikleri de ziyaretçilere gösterme fırsatı buldu.

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