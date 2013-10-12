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Taitronics 2013 Fuar Değerlendirmesi

5 yıl
6,8b
1
Operatörler - Kurumsal Haberler
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu yıl 39. su düzenlenen ve elektrik & elektronik sektörünün en önemli fuarlarından biri olan Taitronics fuarında öne çıkan yenilikleri sizler için değerlendiriyoruz. Fuar ayrıca bu yıl IOT & Cloud Taiwan ve Broadband Taiwan fuarlarıyla beraber aynı çatı altında ziyaretçilerle buluşarak ilgili alandaki yenilikleri de ziyaretçilere gösterme fırsatı buldu.
 

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Menow 5 yıl
DH, bu fuara yanlışlıkla gitmiş gibi...
Yani sağolsunlar, bu fuara bile gidip bizlere bilgi aktardıkları için kendilerine çok teşekkürler ama sanki boşa para israfı gibi geliyor.
Gerçi DH'nın kesinlikle böyle bir şey yapacağını sanmam, zira kuruş kuruş hesaplıyorlardır ancak, ya Taiwan'a başka bir sebeple gidilip hazır gitmişiz fuar için video çekelim denilmiş, yada fuar içeriği DH ekibi tarafından karıştırılmış, birşeyler olmuş belli ki :)
Yoksa DH ekibi para ve zaman harcayıp ta son kullanıcı ile alakası olmayan bir fuara neden gitsin :)
1 Yanıt Yanıtla
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gun 5 yıl Menow
Bizi fuarı düzenleyen şirket çağırdığı ve masrafları karşıladığı için gittik.

Umarız böyle fuarların olduğu haberini alır önemli insanlar ve çok daha kaliteli veya değişik ürünler geliştirirler.
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wswswq 5 yıl
ya tamam, güzel video ama ayrıntı yok ki, ben buraya fuar var git dediler gittim der gibi video olmuş. Ender bey gerçekten ne anlatsa dinlenir.:)
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isosonsuz 5 yıl
elinize sağlık
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AC_Hawker 5 yıl
Bir b*k anlamadım :D
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mr.cheek 5 yıl
Gezmeye gittik demiyor da .. :D
Açıkcası beni videonun içeriği ilgilendirmiyor onu anladım izleyince
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Akstrev 5 yıl
Video oynatıcı dışında her şey güzeldi. Ne kepaze bir video oynatıcı o öyle? Biri anlatsın bana, neden adam gibi bir video oynatıcı yok?
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WarSaw 5 yıl
faydalı bir bölüm olmuş teşekkürler
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mako3e 5 yıl
haritaya baksam hikayeden ülke derim ama adamlar bizden 20 sene ileride teknolojide.
ayrıca ender bey, sanki google translate konuşuyor gibiydi :)
saygılar...
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teornek 5 yıl
İzleyelim bakalım..
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