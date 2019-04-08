Tam bir minik tank! "Corsair Crystal 280X incelemesi"

Bu videoda Corsair'ın Dual Chamber iç tasarıma sahip Micro ATX kasası Crystal 280X'in küçük ama cüsseli görünen yapısını ele alıyor, içerisine bir sistem kurup final halini gösteriyoruz.

Corsair Crystal serisi demek temperli camlı, ışıl ışıl aydınlatmaya, tematik sistemler kurmaya müsait kasalar demek. Micro ATX kasalarda Mid Tower kasalardaki kadar çeşitli, hoşunuza gidebilecek bir tasarım bulmak zor. Test masamızdaki 280X temperli camlı, cüssesinden büyük görünen, aydınlattığınızda bol bol dışarı yansıtabileceğiniz bir kasa olarak karşımızda.

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Kutusundan güzel bir şekilde korunmuş olarak kasa çıkıyor, içerisinde aksesuar kutusu var, gerekli her şey bol bol konulmuş. Ekstra bir şey yok, keşke böyle temperli camlı kasalarda güzel, yoğun dokulu bir temizleme bezi de çıksa. Kutusundan güzel bir şekilde korunmuş olarak kasa çıkıyor, içerisinde aksesuar kutusu var, gerekli her şey bol bol konulmuş. Ekstra bir şey yok, keşke böyle temperli camlı kasalarda güzel, yoğun dokulu bir temizleme bezi de çıksa.

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Corsair Crystal serisi 280X standart ve RGB şeklinde iki farklı opsiyon sahip, siyah ve beyaz şeklinde de iki renk seçeneğiyle geliyor. Elimizdeki RGB olanının ilk farkı Corsair’ın LL serisi RGB fanlarıyla gelmesi, ikincisi camlarının hafif filmli olması, üçüncüsü küçük kozmetik detaylar, genel tasarımı değiştiren şeyler değiller, bir farkı daha var, ona geleceğiz. Corsair Crystal serisi 280X standart ve RGB şeklinde iki farklı opsiyon sahip, siyah ve beyaz şeklinde de iki renk seçeneğiyle geliyor. Elimizdeki RGB olanının ilk farkı Corsair’ın LL serisi RGB fanlarıyla gelmesi, ikincisi camlarının hafif filmli olması, üçüncüsü küçük kozmetik detaylar, genel tasarımı değiştiren şeyler değiller, bir farkı daha var, ona geleceğiz.

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Micro ATX form faktöründeki kasanın yarısı temperli cam yarısı sert plastik malzemeden, şasesi çelikten. Plastik güven veren bir plastik, esneme payı yok, kasanın hiçbir şeyi gıcırdamıyor. Küçük bir tank misali, niye çünkü Mid Tower bir kasadan kısa en anlamında Mid Tower kasa 22-23CM enindeyse bu kasa 27.6CM eninde, bu yüzden olduğundan büyük görünüyor, masada yüzey alanı olarak daha fazla yer kaplıyor Micro ATX form faktöründeki kasanın yarısı temperli cam yarısı sert plastik malzemeden, şasesi çelikten. Plastik güven veren bir plastik, esneme payı yok, kasanın hiçbir şeyi gıcırdamıyor. Küçük bir tank misali, niye çünkü Mid Tower bir kasadan kısa en anlamında Mid Tower kasa 22-23CM enindeyse bu kasa 27.6CM eninde, bu yüzden olduğundan büyük görünüyor, masada yüzey alanı olarak daha fazla yer kaplıyor

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Üstünde, önünde ve solunda 0.4mm civarında temperli camlar var. Öndeki 1.3CM civarında bir açıklığa sahip, üstteki de yarım santim, sol taraftaki gövdeyle sıfır. Öndekini çıkarmak zahmetli ama üstündeki ve solundakini çıkarmak çok mesele değil, metal vidaları elle çıkarabiliyorsunuz. Silikonlarla tamponlanmışlar, camı çizecek şeyler değiller.



Sağ üstte sırasıyla 2 USB 3.0, mikrofon ve kulaklık jackı sonrasında da güç ve reset butonu var, ekstra bir kontrolcü yok. Üstünde, önünde ve solunda 0.4mm civarında temperli camlar var. Öndeki 1.3CM civarında bir açıklığa sahip, üstteki de yarım santim, sol taraftaki gövdeyle sıfır. Öndekini çıkarmak zahmetli ama üstündeki ve solundakini çıkarmak çok mesele değil, metal vidaları elle çıkarabiliyorsunuz. Silikonlarla tamponlanmışlar, camı çizecek şeyler değiller.Sağ üstte sırasıyla 2 USB 3.0, mikrofon ve kulaklık jackı sonrasında da güç ve reset butonu var, ekstra bir kontrolcü yok.

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Sağında bir ızgara var, mıknatıslı toz filtresi de var, zaten kasada ne kadar ızgara, fan yuvası varsa hepsi mıknatıslı filtreli, bu konuda masraftan kaçmamışlar.



Kasa topukları kasayı yüzeyden 1.3CM yukarıda tutuyor, misal veriyorum sistemimin kurulu olduğu 570X gibi altına elinizi sokup temizleyebileceğiniz kadar yüksek değil, altı yine toz filtreli. Sağında bir ızgara var, mıknatıslı toz filtresi de var, zaten kasada ne kadar ızgara, fan yuvası varsa hepsi mıknatıslı filtreli, bu konuda masraftan kaçmamışlar.Kasa topukları kasayı yüzeyden 1.3CM yukarıda tutuyor, misal veriyorum sistemimin kurulu olduğu 570X gibi altına elinizi sokup temizleyebileceğiniz kadar yüksek değil, altı yine toz filtreli.

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Kasa içerisine Mini ITX ve Micro ATX anakart alabiliyor ama bir bakın, bir sürü şey eksik bu tarafta. Niye, çünkü bunların hepsi ikinci odada. Dual Chamber, yani çift odalı diyebileceğimiz tasarımda Power Supply, 3.5 inç, 2.5 inç depolama yuvaları burada. Kasa içerisine Mini ITX ve Micro ATX anakart alabiliyor ama bir bakın, bir sürü şey eksik bu tarafta. Niye, çünkü bunların hepsi ikinci odada. Dual Chamber, yani çift odalı diyebileceğimiz tasarımda Power Supply, 3.5 inç, 2.5 inç depolama yuvaları burada.

Normalde diğer tarafta hava akışını engelleyebilecek kabloların fazlasını atabileceğiniz çok geniş bir alan var burada, Corsair da bu engellenmeyen hava akışına Direct Airflow Path Cooling diyor. Gerekli silikonlu geçiş noktaları var, yerli yerindeler, sıkıntı yaşatmadılar ve şunu söyleyeyim, bukasada hiç kablo yönetimi yapmasanız da olur, atın gitsin, o kadar büyük bir alan, kurarken çok rahat ediyorsunuz.

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Görünen yüzüne devam edelim. Öne, yukarıya, aşağıya 2 tane 12CM veya 14CM fan takabiliyorsunuz, sağ taraftaki filreli kısma da bir tane takılabiliyor. Radyatör anlamında önüne, üstüne, altına 240 veyahut 280’lik radyatör takabiliyorsunuz. LL serisi bu fanlar 1500 devire kadar çıkabilen fanlar, statik baskı fanlar, radyatörünüzün üzerindeki fanlar yerine elbette devirleri o kadar yüksek değil ama bunları kullanabilirsiniz. Görünen yüzüne devam edelim. Öne, yukarıya, aşağıya 2 tane 12CM veya 14CM fan takabiliyorsunuz, sağ taraftaki filreli kısma da bir tane takılabiliyor. Radyatör anlamında önüne, üstüne, altına 240 veyahut 280’lik radyatör takabiliyorsunuz. LL serisi bu fanlar 1500 devire kadar çıkabilen fanlar, statik baskı fanlar, radyatörünüzün üzerindeki fanlar yerine elbette devirleri o kadar yüksek değil ama bunları kullanabilirsiniz.

Aydınlatmaları iCUE destekli ve bu kasayı, standart versiyonundan önemle ayıran bir şey de RGB Fan Hub’ının oluşu, ekstra 4 fan ve Node Pro LED şerit gibi farklı Corsair aydınlatma ürünlerini kullanabiliyorsunuz. Kasa böyle tematik olmaya açıkken bu potansiyeli ben olsam kullanırım, kullanmayacaksam standart olanını alırım.

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Bu kasayı ben biraz daha TV sistemli olarak düşündüm, içerisine Asus Strix B250G Gaming anakartını taktım, sığar mı sığmaz mı, nasıl görünür diye merak ettiğimden kendi kasamdaki Asus GTX1080Ti Strix ekran kartını kullandım. Sıvı soğutucum yine Corsair H110i 280MM’lik radyatörü, RAM kiti Vengeance LED RAM kiti. Özel sıvı soğutma sistemi için çok limitli bir alan ama AIO, kapalı devre çözümleri sığdırmakta zorlanmıyorsunuz. Küçük bir alan olduğu için aydınlatması nispeten daha kolay. Bu kasayı ben biraz daha TV sistemli olarak düşündüm, içerisine Asus Strix B250G Gaming anakartını taktım, sığar mı sığmaz mı, nasıl görünür diye merak ettiğimden kendi kasamdaki Asus GTX1080Ti Strix ekran kartını kullandım. Sıvı soğutucum yine Corsair H110i 280MM’lik radyatörü, RAM kiti Vengeance LED RAM kiti. Özel sıvı soğutma sistemi için çok limitli bir alan ama AIO, kapalı devre çözümleri sığdırmakta zorlanmıyorsunuz. Küçük bir alan olduğu için aydınlatması nispeten daha kolay.

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Corsair Crystal 280X. Kasada beğenmediğim herhalde tek şey ön filtrenin potluğu, olması gerekenden genişmiş de bel veriyormuş gibi görünüyor, arada bir düzeltmek icap ediyor, elimdeki ürüne has bir durum da olabilir. Boylu bir kasa değil, uzun bir kasa değil ama geniş bir kasa mesela benim masama göre değil. Büyük bir şans, IKEA’da aldığım bu raf ünitesine ayaklarını çıkarınca milimi milimine de olsa sığdırabildim, bu açıdan benim çok hoşuma gitti. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla standart olanı 800, RGB olanı 1100TL civarında. Genel olarak baktığımda, 280X güzel bir kasa, lüks ihtiyaç diyebileceğim bir kasa. ihtiyaçlarınızı ve ayıracağınız alanı iyi belirleyin, düşünün taşının, aldıktan sonra da uzun yıllar başkasında gözünüz kalmaz diye düşünüyorum ben, zevkler renkler farklı tabii. Corsair Crystal 280X. Kasada beğenmediğim herhalde tek şey ön filtrenin potluğu, olması gerekenden genişmiş de bel veriyormuş gibi görünüyor, arada bir düzeltmek icap ediyor, elimdeki ürüne has bir durum da olabilir. Boylu bir kasa değil, uzun bir kasa değil ama geniş bir kasa mesela benim masama göre değil. Büyük bir şans, IKEA’da aldığım bu raf ünitesine ayaklarını çıkarınca milimi milimine de olsa sığdırabildim, bu açıdan benim çok hoşuma gitti. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla standart olanı 800, RGB olanı 1100TL civarında. Genel olarak baktığımda, 280X güzel bir kasa, lüks ihtiyaç diyebileceğim bir kasa. ihtiyaçlarınızı ve ayıracağınız alanı iyi belirleyin, düşünün taşının, aldıktan sonra da uzun yıllar başkasında gözünüz kalmaz diye düşünüyorum ben, zevkler renkler farklı tabii.