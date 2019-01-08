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Tamamen özelleştirilebilir klavye: Nemeio

CES 2019 fuarında boy gösteren Nemeio e-mürekkep klavye tamamen özelleştirilebilir yapıda. 81 adet tuşuna istediğiniz dilde dizilim yaptırabilirsiniz. Nemeio özellikleri ve fiyatı haberimizde.
4 ay
5,9b
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6
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Genelde harici klavyeler veya entegre klavyelerin sabit tuş dizilimi ile geldiğini görüyoruz. Zaman zaman bazı tuşların değiştirilebildiği farklı kontrol kutularına rastlamak da mümkün. Nemeio ise tamamen özelleştirilebilir bir klavye sunuyor.

Nemeio özellikleri ve fiyatı

Nemeio klavye modelinin 81 adet tuşu e-mürekkep ekran barındırıyor. Yazılım ile kullanıcılar her bir tuşa ayrı ayrı semboller, harfler veya rakamlar atayabiliyor. Ayrıca kullandığınız uygulama için de kısa yol tuşları hazırlayabiliyorsunuz.

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Bluetooth üzerinden bağlantı kuran klavye bu sayede masaüstü, televizyon veya mobil cihazlara kolaylıkla bağlanabiliyor. Klavye USB Tip-C üzerinden şarj oluyor ve ekstra bir Tip-A girişi de mevcut.

Dahili bataryası ile bir günü doldurabilen klavye özelleştirilebilir yapısı sayesinde herhangi bir cihaz ile birlikte kullanılabiliyor. Böylece farklı amaçlar için farklı klavye modelleri almak zorunda kalmıyorsunuz. Ayrıca sayısız dil desteği de önemli. Ne var ki 300$-500$ arasında belirlenecek olan nihai fiyatı kısıtlı bir kitleye hitap etmesine neden olacak.

 

https://www.engadget.com/2019/01/07/nemeio-eink-keyboard-customize-any-language/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
esmerbuyucu 4 ay
Farklı dil klavyeler ve emojiler kullanılabilir. Fakat daha önce böyle bir ürün vardı gibi.
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serdar415 4 ay
Yeni nesil Spectrum 48k
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DH Misafiri 4 ay
Güzel bir fikirle iyi bir ürün yapmayı hedefliyorsunuz. Ama dur o da ne tasarım ekibimiz yok! Olsun ben çizerim, yeter ki ürün olsun!
Şu tasarıma bak Allah aşkına :D
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SeKSandDoRT 4 ay

2005 yılında ruslar alasını yapmıştı
Art. Lebedev Studio - Optimus Maximus Oled keyboard
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keremec 4 ay SeKSandDoRT
Hocam sizin attığınız oled. Bunların yaptığı ise e-ink.
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Infinitum 4 ay
Yemin ederim aklıma gelmişti
diyerek kendimi avutayım bari...
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