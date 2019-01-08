Tamamen özelleştirilebilir klavye: Nemeio

Genelde harici klavyeler veya entegre klavyelerin sabit tuş dizilimi ile geldiğini görüyoruz. Zaman zaman bazı tuşların değiştirilebildiği farklı kontrol kutularına rastlamak da mümkün. Nemeio ise tamamen özelleştirilebilir bir klavye sunuyor.

Nemeio özellikleri ve fiyatı

Nemeio klavye modelinin 81 adet tuşu e-mürekkep ekran barındırıyor. Yazılım ile kullanıcılar her bir tuşa ayrı ayrı semboller, harfler veya rakamlar atayabiliyor. Ayrıca kullandığınız uygulama için de kısa yol tuşları hazırlayabiliyorsunuz.

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Bluetooth üzerinden bağlantı kuran klavye bu sayede masaüstü, televizyon veya mobil cihazlara kolaylıkla bağlanabiliyor. Klavye USB Tip-C üzerinden şarj oluyor ve ekstra bir Tip-A girişi de mevcut.

Dahili bataryası ile bir günü doldurabilen klavye özelleştirilebilir yapısı sayesinde herhangi bir cihaz ile birlikte kullanılabiliyor. Böylece farklı amaçlar için farklı klavye modelleri almak zorunda kalmıyorsunuz. Ayrıca sayısız dil desteği de önemli. Ne var ki 300$-500$ arasında belirlenecek olan nihai fiyatı kısıtlı bir kitleye hitap etmesine neden olacak.