Razer Raptor oyuncu monitörü duyuruldu

Oyuncu donanımları pazarının önemli isimlerinden Razer, CES 2019 fuarını da boş geçmiyor. Nvidia RTX ekran kartları ile güçlendirilmiş Blade dizüstü serisinin ardından Raptor oyuncu monitörü de sahneye çıktı.

Razer Raptor özellikleri ve fiyatı

Razer Raptor oyuncu monitörü 27 inçlik IPS ekranında 2560x1440 çözünürlük sunuyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 95’ini kapsayan model HDR desteği ile çok daha canlı görüntü tecrübesine imza atıyor. Köşeden köşeye panelin çerçeveleri sadece 2.3mm kalınlığında ve agresif bir ekran-kasa oranına erişilmiş.

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Monitörün tepki süresi 7ms iken bu rakam hareket bulanıklığı önleme ile 1ms, optimizasyon ile 4ms seviyelerinde gerçekleşiyor. AMD Radeon FreeSync ile tazeleme hızları 144Hz seviyesine kadar çıkıyor.

Monitörde FPS, yarış, MMO ve yayın için farklı görüntüleme modları yer alıyor. Kaide kısmında yer alan Razer Chroma aydınlatma sistemi Razer Synapse 3 ile yönetiliyor ve diğer uyumlu ürünlerle senkronize olarak çalışabiliyor.

Kabloların görünmemesini sağlayacak kanallara sahip olan monitörde 1 adet HDMI, 1 adet DP, 1 adet şarj özellikli USB Tip-C ve 2 adet USB 3.1 Tip-A portu yer alıyor. Birden fazla kaynaktan eş zamanlı görüntü aktarabilen monitör için 700$ fiyat etiketi belirlenmiş.