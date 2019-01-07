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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Razer Raptor oyuncu monitörü duyuruldu

Oyuncu monitörü tercihini Razer’dan yana kullanmak isteyenler için CES 2019 fuarında Raptor tanıtıldı. Razer Raptor tepki süreleri ile segmentinde dikkat çekmeye çalışacak.
4 ay
7,5b
1
5
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu donanımları pazarının önemli isimlerinden Razer, CES 2019 fuarını da boş geçmiyor. Nvidia RTX ekran kartları ile güçlendirilmiş Blade dizüstü serisinin ardından Raptor oyuncu monitörü de sahneye çıktı.

Razer Raptor özellikleri ve fiyatı

Razer Raptor oyuncu monitörü 27 inçlik IPS ekranında 2560x1440 çözünürlük sunuyor. DCI-P3 renk gamının yüzde 95’ini kapsayan model HDR desteği ile çok daha canlı görüntü tecrübesine imza atıyor. Köşeden köşeye panelin çerçeveleri sadece 2.3mm kalınlığında ve agresif bir ekran-kasa oranına erişilmiş.

Ayrıca Bkz. "Nvidia’dan önemli hamle: Freesync monitörler G-Sync desteği alacak"

Monitörün tepki süresi 7ms iken bu rakam hareket bulanıklığı önleme ile 1ms, optimizasyon ile 4ms seviyelerinde gerçekleşiyor. AMD Radeon FreeSync ile tazeleme hızları 144Hz seviyesine kadar çıkıyor.

Monitörde FPS, yarış, MMO ve yayın için farklı görüntüleme modları yer alıyor. Kaide kısmında yer alan Razer Chroma aydınlatma sistemi Razer Synapse 3 ile yönetiliyor ve diğer uyumlu ürünlerle senkronize olarak çalışabiliyor.

Kabloların görünmemesini sağlayacak kanallara sahip olan monitörde 1 adet HDMI, 1 adet DP, 1 adet şarj özellikli USB Tip-C ve 2 adet USB 3.1 Tip-A portu yer alıyor. Birden fazla kaynaktan eş zamanlı görüntü aktarabilen monitör için 700$ fiyat etiketi belirlenmiş.

 

https://www.techpowerup.com/251258/razer-introduces-the-razer-raptor-gaming-monitor Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 ay en beğenilen
Farkında mısınz; ülkenin ekonomik durumu o kadar kötüleşti k yakında donanımhaber bile bu haberleri yapamayacak çünkü açlıkla uğraşan insanlar 100 dolar bile harcayamayacak. Batıyoruz ve bu haberlerin bizim için hiç bir önemi yok maalesef.
Farkında mısınz; ülkenin ekonomik durumu o kadar kötüleşti k yakında donanımhaber bile bu haberleri yapamayacak çünkü açlıkla uğraşan insanlar 100 dolar bile ha...
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DH Misafiri 3 ay
Razer Raptor daha hiçbir ülkede satışa çıkmadı,resmi sitesinde bile notify me yazısı var.Ve sen kalkmış sırf havalı gözükmek için yalan söylüyorsun.
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DH Misafiri 4 ay
siparişini verdim ahahaha yaşasın zenginlik
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Rouvax 4 ay
Hayal kuralım ; Alttaki rgb renkleri beğenmedim.
Gerçeklere dönelim ; Fakiriz.
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DH Misafiri 4 ay en beğenilen
Farkında mısınz; ülkenin ekonomik durumu o kadar kötüleşti k yakında donanımhaber bile bu haberleri yapamayacak çünkü açlıkla uğraşan insanlar 100 dolar bile harcayamayacak. Batıyoruz ve bu haberlerin bizim için hiç bir önemi yok maalesef.
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Boldrex 4 ay
Oyuncu ekipmanları hayal oldu artık bu kurlarla..
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