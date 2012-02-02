Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Targus ACA039US; USB 3.0 üzerinden 2 monitör çıkışı ve 2048x1152 piksel çözünürlük bir arada

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,4b
1
2
Monitör
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Daha çok taşınabilir cihazlara yönelik olarak ürettiği aksesuar ve çevre bileşenleri ile tanınan Targus, USB 3.0 portu üzerinden 2 farklı monitöre 2048x1152 piksel gibi oldukça yüksek çözünürlükte çıkış verebilen yeni adaptörünü tanıttı.

Targus ACA039US; USB 3.0 üzerinden 2 monitör çıkışı ve 2048x1152 piksel çözünürlük bir arada
Tam Boyutta Gör

ACA039US model kodunu taşıyan ve USB 3.0 SuperSpeed Dual Video Adapter olarak isimlendirilen cihaz üzerinde DisplayLink'in DL-3000 isimli görüntü işleme yongası kullanılıyor. Sahip olduğu DVI-D ve HDMI 1.3 portları üzerinden aynı anda 2 monitöre görüntü verebilen adaptör, beraberinde gelen dönüştürücüler sayesinde HDMI portundan DVI, DVI portundan da VGA çıkışı alınabilmesine olanak veriyor. HDCP 2.0 desteği sayesinde içerik korumasına sahip olan çoklu ortam içeriklerini de aktarabilen adaptörün HDMI portu alışık olunduğu üzere ses ve görüntüyü aynı anda aktarabiliyor.

Targus ACA039US; USB 3.0 üzerinden 2 monitör çıkışı ve 2048x1152 piksel çözünürlük bir arada
Tam Boyutta Gör

DisplayLink tarafından geliştirilen DL-3000, USB 3.0 yanında USB 2.0 portu üzerinden de görüntü aktarımına olanak veriyor fakat Targus tarafından geliştirilen adaptörün USB 2.0 üzerinde çalışırken hangi çözünürlük ve tazeleme oranlarını desteklediği henüz açıklanmamış durumda. USB 3.0 üzerinde çalışırken 1080p videoların hiç bir zorlanma olmadan aktarılabildiği belirtilirken görüntü aktarma esnasındaki gecikme değerleri de tazeleme oranları gibi açıklanmayan teknik detaylar arasında.

Yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi beklenen ACA039US için önerilen liste fiyatı ise 99$ olarak belirlenmiş.


http://www.techpowerup.com/159843/Targus-Intros-USB-3.0-Dual-Display-Adapter.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
hocam bu aparak taktığımız 2 monitor u farklı farklı mı goruyor yanı eyefinity yapmak istiyotum bu aparat sayesınde 1 adet notebok hdmi cıkısı ve yanı sıra bu monıtor cıkısları ıle 3 lu eyefinty yapabılırmıyım ...(monster gx660r notebook 5870 ekran kartı)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Vay be çok iyi görübtü aktarımı,çözübürlüğü v.b. özellikler iyi fiyatta ortanın biraz üstünde gibi ama değer bir ürün fiyata.. 2 Seçenek olması güzel.. usb 3.0 ile
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Asus Radeon HD 7950 DirectCU II video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim