Targus ACA039US; USB 3.0 üzerinden 2 monitör çıkışı ve 2048x1152 piksel çözünürlük bir arada

Daha çok taşınabilir cihazlara yönelik olarak ürettiği aksesuar ve çevre bileşenleri ile tanınan Targus, USB 3.0 portu üzerinden 2 farklı monitöre 2048x1152 piksel gibi oldukça yüksek çözünürlükte çıkış verebilen yeni adaptörünü tanıttı.

ACA039US model kodunu taşıyan ve USB 3.0 SuperSpeed Dual Video Adapter olarak isimlendirilen cihaz üzerinde DisplayLink'in DL-3000 isimli görüntü işleme yongası kullanılıyor. Sahip olduğu DVI-D ve HDMI 1.3 portları üzerinden aynı anda 2 monitöre görüntü verebilen adaptör, beraberinde gelen dönüştürücüler sayesinde HDMI portundan DVI, DVI portundan da VGA çıkışı alınabilmesine olanak veriyor. HDCP 2.0 desteği sayesinde içerik korumasına sahip olan çoklu ortam içeriklerini de aktarabilen adaptörün HDMI portu alışık olunduğu üzere ses ve görüntüyü aynı anda aktarabiliyor.

DisplayLink tarafından geliştirilen DL-3000, USB 3.0 yanında USB 2.0 portu üzerinden de görüntü aktarımına olanak veriyor fakat Targus tarafından geliştirilen adaptörün USB 2.0 üzerinde çalışırken hangi çözünürlük ve tazeleme oranlarını desteklediği henüz açıklanmamış durumda. USB 3.0 üzerinde çalışırken 1080p videoların hiç bir zorlanma olmadan aktarılabildiği belirtilirken görüntü aktarma esnasındaki gecikme değerleri de tazeleme oranları gibi açıklanmayan teknik detaylar arasında.

Yakın bir zamanda piyasaya sürülmesi beklenen ACA039US için önerilen liste fiyatı ise 99$ olarak belirlenmiş.

http://www.techpowerup.com/159843/Targus-Intros-USB-3.0-Dual-Display-Adapter.html