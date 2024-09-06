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    Acer, 600 Hz'e kadar yenileme hızı sunan oyuncu monitörlerini tanıttı

    Acer, 600 Hz'e kadar yenileme hızı sunabilen yeni oyuncu monitörlerini tanıttı. IFA 2024'te tanıtılan Nitro serisi monitörler, yüksek yenileme hızının yanında düşük tepki süreleri de sunuyor.
    Acer, 600 Hz yenileme hızı sunan oyun monitörlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Acer, 600 Hz'e kadar yenileme hızı sunabilen yeni oyun monitörlerini tanıttı. IFA 2024 etkinliğinde tanıtılan Acer Nitro XV240 F6, XV270U F5 ve XV270 F5 isimli modeller, yüksek yenileme hızının yanında düşük tepki süreleri de sunuyor.

    Acer Nitro XV240 F6

    Acer Nitro XV240 F6 oyuncu monitörü, 24 inç büyüklüğünde TN panele ve 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahip. Monitör, HDMI bağlantısıyla 240 Hz'e ve en son sürüm DisplayPort 1.4 ile 600 Hz'e kadar çıkabiliyor. 1ms GtG (griden griye) tepki süresine sahip monitör, hızlı kare geçişleri için tepki süresini 0,1ms'ye kadar düşürebiliyor.

    Acer, 600 Hz yenileme hızı sunan oyun monitörlerini tanıttı Tam Boyutta Gör
    AMD FreeSync Premium desteği sunan monitör, yatayda 170 derece, dikeyde ise 160 derece görüş açısına sahip. Ayrıca,  DCI-P3 renk gamutunun %95 kapsayarak TN panellerin ötesinde bir renk skalası sunabiliyor. Nitro XV240 F6, 400 nit maksimum parlaklık, DisplayHDR 400'ü desteğinin yanında, eğim, yükseklik, döndürme ve pivot ayarlarını destekleyen ayağı ile yüksek ergonomi de sunuyor.

    Acer Nitro XV270 F5

    Acer Nitro XV270 F5 modeli ise daha büyük bir ekran boyutu (27 inç), 1920x1080 piksel çözünürlük, %99 sRGB ve IPS panel sunuyor. Bu monitör, öncekinin aksine hem HDMI hem de DisplayPort bağlantılarında 520 Hz yenileme hızına ulaşabiliyor. 

    Acer Nitro XV270U F5

    Bir diğer model XV270U F5 ise, 27 inç ekran boyutu ve 500 Hz yenileme hızını daha yüksek çözünürlük (2560x1400) ile harmanlıyor ve diğer modeller gibi 1 ms GtG tepki süresi sunuyor. Aynı şekilde, AMD FreeSync Premium desteği, %99 sRGB renk uzayı ve 8Bit+FRC aracılığıyla 1,07 milyar renk desteği sunuyor. Ancak bu modelde parlaklık 400 nitten 250 nite düşüyor.

    Acer Nitro XV240 F6, XV270 F5 ve XV270U F5 oyun monitörleri, Kuzey Amerika ve Avrupa'da 2025'in ilk çeyreğinde satın alınabilecek. XV240 F6 600 dolar, XV270 F5 800 dolar ve XV270U F5 600 dolar fiyattan satışa sunulacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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