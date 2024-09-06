Acer, 600 Hz'e kadar yenileme hızı sunan oyuncu monitörlerini tanıttı

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Tam Boyutta Gör Acer, 600 Hz'e kadar yenileme hızı sunabilen yeni oyun monitörlerini tanıttı. IFA 2024 etkinliğinde tanıtılan Acer Nitro XV240 F6, XV270U F5 ve XV270 F5 isimli modeller, yüksek yenileme hızının yanında düşük tepki süreleri de sunuyor.

Acer Nitro XV240 F6

Acer Nitro XV240 F6 oyuncu monitörü, 24 inç büyüklüğünde TN panele ve 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahip. Monitör, HDMI bağlantısıyla 240 Hz'e ve en son sürüm DisplayPort 1.4 ile 600 Hz'e kadar çıkabiliyor. 1ms GtG (griden griye) tepki süresine sahip monitör, hızlı kare geçişleri için tepki süresini 0,1ms'ye kadar düşürebiliyor.

Tam Boyutta Gör AMD FreeSync Premium desteği sunan monitör, yatayda 170 derece, dikeyde ise 160 derece görüş açısına sahip. Ayrıca, DCI-P3 renk gamutunun %95 kapsayarak TN panellerin ötesinde bir renk skalası sunabiliyor. Nitro XV240 F6, 400 nit maksimum parlaklık, DisplayHDR 400'ü desteğinin yanında, eğim, yükseklik, döndürme ve pivot ayarlarını destekleyen ayağı ile yüksek ergonomi de sunuyor.

Acer Nitro XV270 F5

Acer Nitro XV270 F5 modeli ise daha büyük bir ekran boyutu (27 inç), 1920x1080 piksel çözünürlük, %99 sRGB ve IPS panel sunuyor. Bu monitör, öncekinin aksine hem HDMI hem de DisplayPort bağlantılarında 520 Hz yenileme hızına ulaşabiliyor.

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Acer Nitro XV270U F5

Bir diğer model XV270U F5 ise, 27 inç ekran boyutu ve 500 Hz yenileme hızını daha yüksek çözünürlük (2560x1400) ile harmanlıyor ve diğer modeller gibi 1 ms GtG tepki süresi sunuyor. Aynı şekilde, AMD FreeSync Premium desteği, %99 sRGB renk uzayı ve 8Bit+FRC aracılığıyla 1,07 milyar renk desteği sunuyor. Ancak bu modelde parlaklık 400 nitten 250 nite düşüyor.

Acer Nitro XV240 F6, XV270 F5 ve XV270U F5 oyun monitörleri, Kuzey Amerika ve Avrupa'da 2025'in ilk çeyreğinde satın alınabilecek. XV240 F6 600 dolar, XV270 F5 800 dolar ve XV270U F5 600 dolar fiyattan satışa sunulacak.

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Acer, 600 Hz yenileme hızı sunan oyun monitörlerini tanıttı