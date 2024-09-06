Acer, 600 Hz'e kadar yenileme hızı sunan oyuncu monitörlerini tanıttı

Acer Nitro XV240 F6
Acer Nitro XV240 F6 oyuncu monitörü, 24 inç büyüklüğünde TN panele ve 1920x1080 piksel çözünürlüğe sahip. Monitör, HDMI bağlantısıyla 240 Hz'e ve en son sürüm DisplayPort 1.4 ile 600 Hz'e kadar çıkabiliyor. 1ms GtG (griden griye) tepki süresine sahip monitör, hızlı kare geçişleri için tepki süresini 0,1ms'ye kadar düşürebiliyor.
Acer Nitro XV270 F5
Acer Nitro XV270 F5 modeli ise daha büyük bir ekran boyutu (27 inç), 1920x1080 piksel çözünürlük, %99 sRGB ve IPS panel sunuyor. Bu monitör, öncekinin aksine hem HDMI hem de DisplayPort bağlantılarında 520 Hz yenileme hızına ulaşabiliyor.
Acer Nitro XV270U F5
Bir diğer model XV270U F5 ise, 27 inç ekran boyutu ve 500 Hz yenileme hızını daha yüksek çözünürlük (2560x1400) ile harmanlıyor ve diğer modeller gibi 1 ms GtG tepki süresi sunuyor. Aynı şekilde, AMD FreeSync Premium desteği, %99 sRGB renk uzayı ve 8Bit+FRC aracılığıyla 1,07 milyar renk desteği sunuyor. Ancak bu modelde parlaklık 400 nitten 250 nite düşüyor.
Acer Nitro XV240 F6, XV270 F5 ve XV270U F5 oyun monitörleri, Kuzey Amerika ve Avrupa'da 2025'in ilk çeyreğinde satın alınabilecek. XV240 F6 600 dolar, XV270 F5 800 dolar ve XV270U F5 600 dolar fiyattan satışa sunulacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.