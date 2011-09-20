Targus'dan Wi-Fi destekli ve lazer sensörlü fare: AMW58US

Haber Editörü
Dizüstü bilgisayar ve tabletlere yönelik aksesuarlar geliştiren Targus firması, AMW58US kodlu kablosuz faresini duyurdu.
8.2 cm x 5.7 cm x 2.54 cm boyutlarında tasarlanan lazer sensörlü fare, Wi-Fi aracılığıyla bilgisayar bağlantısı sağlamasıyla Bluetooth destekli rakipleri arasından ayrılıyor. 4 yönlü tekerlek (scrool) tuşuna sahip farenin iki tane pille 12 aya kadar çalışabildiği dile getirilmekte.
Targus, yeni faresini önümüzdeki aydan itibaren 49.99$ fiyatla satmayı planlıyor.
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