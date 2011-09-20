Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Targus'dan Wi-Fi destekli ve lazer sensörlü fare: AMW58US

7 yıl
8,9b
1
1
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Targus'dan Wi-Fi destekli ve lazer sensörlü fare: AMW58US
Tam Boyutta Gör
Dizüstü bilgisayar ve tabletlere yönelik aksesuarlar geliştiren Targus firması, AMW58US kodlu kablosuz faresini duyurdu.
8.2 cm x 5.7 cm x 2.54 cm boyutlarında tasarlanan lazer sensörlü fare, Wi-Fi aracılığıyla bilgisayar bağlantısı sağlamasıyla Bluetooth destekli rakipleri arasından ayrılıyor. 4 yönlü tekerlek (scrool) tuşuna sahip farenin iki tane pille 12 aya kadar çalışabildiği dile getirilmekte.
Targus, yeni faresini önümüzdeki aydan itibaren 49.99$ fiyatla satmayı planlıyor.
Targus'dan Wi-Fi destekli ve lazer sensörlü fare: AMW58US
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
selcuk20 7 yıl
Göze hoş geliyor da benim merak ettiğim WiFi bir fareyi her işletim sistemi çalıştırabilecek mi? Bazı bilgisayarlarda bulunan medya özellikleri içeren hızlı açılış linux sistemlerde çalışmasında sorun çıkarabilir gibi geliyor.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Creative'in PC ve Konsollara yönelik dört çekirdekli yeni ses kartını inceledik 7 yıl Dünyanın en ince tablet bilgisayarı Toshiba AT200'ü inceledik Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim