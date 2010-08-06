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Optik Sürücüler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Teac'den netbook'lar için harici DVD yazıcı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,3b
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4
Optik Sürücüler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tüketici elektroniği üreticisi Teac, netbook'lar ve ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar gibi optik sürücüye sahip olmayan sistemler için hazırladığı harici DVD yazıcısını kullanıma sunuyor. DV-W28PUK-T kod adına sahip olan 142 x 142 x 19 mm boyutlarında ve 309 gram ağırlığındaki sürücü, USB 2.0 ara birimini kullanıyor ve DVD+R/-R medyalara 8x hızında kayıt yapabiliyor.

Teac tarafından açıklanan bilgilere göre DVD+R DL ve DVD-RW medyalara 6x, DVD-RAM'lere 5x, DVD+RW'lere 4x ve CD-R/-RW'lere 24x hızında kayıt yapan sürücü, 52.10? olan etiket fiyatıyla satışa çıkıyor.


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DH Misafiri 9 yıl
52,10 nedir ? dolar mı euro mu tl mi ?
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Peerless 9 yıl
Netbook kullananlar için filan ideal ayrıja baya hafif görünüyor.
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Batuist 9 yıl
oldukça kompakt bir tasarıma sahip.. sürücüsü olmayan sistemlerde kullanmak için ideal gibi duruyor..
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mehmetgirgin 9 yıl
309 gram bana hafif gibi geldi.
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