Teac'den netbook'lar için harici DVD yazıcı

Tüketici elektroniği üreticisi Teac, netbook'lar ve ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar gibi optik sürücüye sahip olmayan sistemler için hazırladığı harici DVD yazıcısını kullanıma sunuyor. DV-W28PUK-T kod adına sahip olan 142 x 142 x 19 mm boyutlarında ve 309 gram ağırlığındaki sürücü, USB 2.0 ara birimini kullanıyor ve DVD+R/-R medyalara 8x hızında kayıt yapabiliyor.

Teac tarafından açıklanan bilgilere göre DVD+R DL ve DVD-RW medyalara 6x, DVD-RAM'lere 5x, DVD+RW'lere 4x ve CD-R/-RW'lere 24x hızında kayıt yapan sürücü, 52.10? olan etiket fiyatıyla satışa çıkıyor.