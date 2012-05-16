Team Xtreem 3000MHz DDR3 bellek kiti tanıtıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bellek üreticisi Team yaptığı açıklama ile 3000MHz'de çalışan yeni DDR3 kitini duyurdu. Hem AMD hem de Intel cephesinde bu hıza resmi olarak destek sunabilen entegre bellek kontrolcülü herhangi bir işlemci bulunmasa da, modern anakartlarda hız aşırtma ile bu hızlarda sistem çalıştırabilmek mümkün. Team'in performans tutkunları için geliştirdiği bellek kiti, her biri 4GB kapasiteli iki adet bellek modülünden meydana geliyor.
Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle birlikte Z77 platformunda çalışmak üzere tasarlanan bellek kiti Intel'in XMP v1.3 profilini de destekliyor. 8 katmanlı baskılı devre kartının kullanıldığı bellek kiti için belirlenen erişim süreleri ise CL11-13-13-35 olarak açıklandı. Günümüzde CL7 ve CL8 gibi daha agresif erişim sürelerine sahip bellek kitleri olsa bile Team'in yeni çözümünün 3000MHz gibi yüksek bir hızda çalıştığını unutmama gerekiyor.
Veri transferi için sunduğu bantgenişliği 24000 Mbps olan bellek kitinin şu an kendi segmentinde standart olarak 3000MHz'de görev yapan tek çözüm olarak özel bir yere sahip. Sınırlı sayıda üretilen ve ömür boyu garanti ile sunulacak olan yeni kitin çıkış tarihi ve son kullanıcı satış fiyatı henüz tam olarak bilinmese de özel olması nedeniyle ucuz olmayacağı yorumunu yapmak yanlış olmayacaktır. Team yeni kiti ile daha çok profesyonelleri hedefliyor.
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5 DIMM nasıl olacak. Çift kanal erişimi için 4-6-8 olur ama 5 slot nasıl adreslenecek. 32 GB verirken 40 GB kesmez hoca. Zaten A10 serisi bile 64 GB destekliyor.
AMD FX-X12 4.0 GHz
RD10??-SB1050 - 8 Sata3, 8 Usb3, 4 Usb2, 2 Powered eSata, 2 Firewire, 2 T-bolt, 2 exPCIe
4 kanal DDR3 - 8 DIMM 128 GB destek.
3000 Mhz 10.10.10.30.1T - 1.5 Volt 4x16 GB bellek.
Slopşş...
İllaki farkı hissettirir bu bellekler. Cl11 oldu diye bi işe yaramaz mı oluyorh hemen, 3GHZ fena olmuş.
işin aslı zenginleri teşvik edip, para kazanmak. sen 1333MHz ram ile 2133Mhz ram arasında kaç fps fark görebileceksin ki? 20-30 fps görecekmisinde bi ton para yatıracaksın. negatif oylamada herkes serbesttir, dileyen basar. Lafım yok ama bu 3GHz meselesi olsa olsa 4-5 yıl içinde tam olarak performansa dönüşür. şuanki teknoloji sadece masraftır. size getirisi olmaz.
bizim gibi ev kullanıcılarının pek işine yaramaz
DDR3'ün sınırlarını zorluyorlar, DDR4 gelsin diye bekliyoruz