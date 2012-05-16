Team Xtreem 3000MHz DDR3 bellek kiti tanıtıldı

Bellek üreticisi Team yaptığı açıklama ile 3000MHz'de çalışan yeni DDR3 kitini duyurdu. Hem AMD hem de Intel cephesinde bu hıza resmi olarak destek sunabilen entegre bellek kontrolcülü herhangi bir işlemci bulunmasa da, modern anakartlarda hız aşırtma ile bu hızlarda sistem çalıştırabilmek mümkün. Team'in performans tutkunları için geliştirdiği bellek kiti, her biri 4GB kapasiteli iki adet bellek modülünden meydana geliyor.

Intel'in 22nm Ivy Bridge işlemcileriyle birlikte Z77 platformunda çalışmak üzere tasarlanan bellek kiti Intel'in XMP v1.3 profilini de destekliyor. 8 katmanlı baskılı devre kartının kullanıldığı bellek kiti için belirlenen erişim süreleri ise CL11-13-13-35 olarak açıklandı. Günümüzde CL7 ve CL8 gibi daha agresif erişim sürelerine sahip bellek kitleri olsa bile Team'in yeni çözümünün 3000MHz gibi yüksek bir hızda çalıştığını unutmama gerekiyor.

Veri transferi için sunduğu bantgenişliği 24000 Mbps olan bellek kitinin şu an kendi segmentinde standart olarak 3000MHz'de görev yapan tek çözüm olarak özel bir yere sahip. Sınırlı sayıda üretilen ve ömür boyu garanti ile sunulacak olan yeni kitin çıkış tarihi ve son kullanıcı satış fiyatı henüz tam olarak bilinmese de özel olması nedeniyle ucuz olmayacağı yorumunu yapmak yanlış olmayacaktır. Team yeni kiti ile daha çok profesyonelleri hedefliyor.