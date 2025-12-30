Asus, RAM işine gireceği yönündeki iddiaları net şekilde yalanladı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

1989’dan bu yana ağırlıklı olarak tüketici odaklı PC donanımlarıyla bilinen Asus hakkında son günlerde dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Bazı doğrulanmamış kaynaklar, Tayvan merkezli şirketin yapay zeka sektöründe yaşanan bellek sıkıntısını fırsata çevirerek kendi bellek çiplerini üretecek bir dökümhane yatırımı planladığını öne sürdü. İddialara göre Asus, DRAM pazarına doğrudan girmeyi ve hem de 2026 itibarıyla üretime başlamayı hedefliyordu.

Asus’tan yalanlama

Söz konusu haberlerde, şirketin önümüzdeki yılın ikinci çeyreği sonuna kadar gerekli tesisleri ve teknik uzmanlığı satın alarak kendi çip üretim altyapısını kuracağı ileri sürülüyordu. Ancak Asus, Tayvanlı haber ajansı CNA’nın soruları üzerine bu iddiaları açık bir dille reddetti. Şirket, yeni bir bellek fabrikasına yatırım yapma planının bulunmadığını ve bu yönde alınmış herhangi bir karar olmadığını duyurdu.

Şirketin mevcut planı, bellek tedarikçileriyle olan iş birliklerini genişletmek, ürün teknik özelliklerini optimize etmek ve ürün yaşam döngüsü yönetimini iyileştirmek üzerine kurulu. Kısacası şirket, iş modelinde radikal bir değişikliğe gitmeden faaliyetlerine devam edecek.

Sektör analistlerine göre, “üretime hazır” bir bellek fabrikasının kurulması en az iki yıl sürüyor. Üstelik bu süre, şirketin halihazırda gerekli üretim bilgisine ve fikri mülkiyet haklarına sahip olduğu varsayımıyla hesaplanıyor. Dolayısıyla böyle bir geçmişi olmayan Asus için iddiaların hiçbir sağlam temele dayanmadığı anlaşılıyor.

