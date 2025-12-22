Giriş
    RAM dolandırıcılığı büyüyor: DDR5 bellek kiti DDR4 çıktı

    DDR5 bellek fiyatlarının artmasıyla RAM dolandırıcılığı yeni bir boyut kazandı. Şimdi de bir kullanıcının satın aldığı Corsair Vengeance DDR5 kitin içinden DDR4 modüller çıktı.

    RAM dolandırıcılığı büyüyor: DDR5 bellek kiti DDR4 çıktı Tam Boyutta Gör
    Bellek fiyatlarındaki yükseliş, donanım pazarında dolandırıcılık vakalarına neden olmaya devam ediyor. Daha önce DDR5 diye DDR2 bellek gönderildiği ortaya çıkmışken, bu kez benzer bir olay Corsair Vengeance DDR5 kitlerinde yaşandı. Dolandırıcılar DDR5 bellek modüllerini DDR4 ile değiştirmeye başladı.

    RAM dolandırıcılığı büyüyor

    Tweaktown tarafından paylaşılan bilgilere göre bir kullanıcı, internet üzerinden satın aldığı Corsair Vengeance DDR5 bellek kitinin sahte olduğunu fark etti. Kullanıcının dikkatini çeken ilk detay, modüllerin üzerindeki bellek soğutucularının alışılmadık şekilde gevşek olması oldu. Asıl sorun ise montaj sırasında ortaya çıktı. RAM'ler anakarta fiziksel olarak uymuyordu. Bunun nedeni ise kısa sürede anlaşıldı.

    Kaçıranlar için DDR4 belleklerin temas noktalarındaki çentik konumu, DDR5'ten farklı bir yapıya sahip. Kullanıcı da bu farkı fark ettikten sonra ısı yayıcıyı çıkardı ve altında, üzerinde sahte DDR5 etiketleri bulunan farklı bir bellek modülüyle karşılaştı. Paylaşılan bilgilere göre her iki modül de aynı şekilde değiştirilmişti. Yani orijinal DDR5 bellekler sökülmüş, yerlerine daha eski nesil DDR4 modüller yerleştirilmişti.

    Bu olay, daha önce yaşanan XPG Caster DDR5 vakasıyla büyük benzerlik taşıyor. O olayda da DDR5 diye satılan bellek paketlerinden DDR2 modüller ve metal ağırlıklar çıkmıştı. Uzmanlara göre bu tür vakaların temelinde yine iade dolandırıcılığı yatıyor. Gerçek ürünü alan dolandırıcı, içeriği değiştirip ürünü iade ediyor. Bu paket ise yeterince kontrol edilmeden yeniden satışa sunuluyor.

    Buradaki önemli nokta, dolandırıcılığın artık yalnızca ağırlık taklitleriyle sınırlı kalmaması. Bu yeni vakada, ısı yayıcılar ve etiketler yeniden kullanılarak sahte ürün çok daha "inandırıcı" hâle getiriliyor. Bu da özellikle ilk kez sistem toplayan kullanıcılar için ciddi bir risk oluşturuyor. Dolayısıyla uzmanlar, kutu açılışının kamera kaydıyla belgelenmesini tavsiye ediyor. En azından bu çözüm, iade süreci ve bu tarz dolandırıcılıkların önüne geçilmesini hafifletebilir.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

