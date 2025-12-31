ABD’den Samsung ve SK hynix’e Çin için 2026 onayı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

ABD hükümeti, Samsung Electronics ve SK hynix’in Çin’deki üretim tesislerine yönelik çip üretim ekipmanı sevkiyatlarını 2026 yılı boyunca sürdürebilmesi için yıllık ihracat lisansları verdi. Reuters’a konuşan ve karara yakın kaynaklara göre bu onaylar, 31 Aralık’ta sona erecek olan uzun süredir yürürlükteki muafiyet sisteminin yerini alacak.

Yıllık lisans modeli başlıyor

Bugüne kadar Samsung, SK hynix ve TSMC gibi şirketler, Çin’deki yabancı sermayeli fabrikalar için tanınan onaylı son kullanıcı statüsünden yararlanıyordu. Bu statü, ABD menşeli yarı iletken üretim ekipmanlarının her sevkiyat için ayrı lisans alınmadan Çin’e gönderilmesine olanak sağlıyordu. Ancak bu sistem 31 Aralık itibarıyla tamamen sona erecek ve ABD kaynaklı üretim araçları için tek tek izin alınmasını gerektiren daha sıkı bir rejim devreye girecek.

Reuters’ın aktardığına göre Washington yönetimi, bu geçiş sürecini yumuşatmak amacıyla Samsung ve SK hynix’e 2026 takvim yılıyla sınırlı, yıllık bazda geçerli ihracat lisansları verdi. Kaynaklar, ABD’nin bu kararla birlikte eski ve “fazla gevşek” olarak görülen muafiyetleri kalıcı biçimde terk ettiğini ve bundan sonra Çin’e yönelik çip üretim ekipmanı ihracatını her yıl yeniden değerlendireceğini belirtiyor.

Bu lisanslar, özellikle bellek üretimi açısından Çin’e büyük ölçüde bağımlı olan Samsung ve SK hynix için hayati öneme sahip. Samsung, küresel NAND flash üretiminin önemli bir bölümünü, SK hynix ise DRAM ve NAND üretiminin önemli kısmını Çin’de yapıyor. Bu fabrikalar, özellikle olgun üretim süreçlerine sahip DRAM ve NAND ürünlerinde dünya arzının kayda değer bir kısmını karşılıyor.

Son bir yıl içinde, yapay zeka odaklı veri merkezi yatırımlarının talebi artırmasıyla bellek fiyatlarının hızla yükselmesi bu tesislerin kesintisiz çalışmasının önemini daha da artırmış durumda. Bu nedenle, üretim ekipmanlarının zamanında tedarik edilmesi, her iki şirket için de operasyonel süreklilik açısından kritik görülüyor.

Öte yandan yıllık lisans modeline geçiş, çip üreticileri açısından yeni bir belirsizlik katmanı anlamına geliyor. Her yıl yapılacak yenileme süreci, ABD yönetimine jeopolitik, ticari ya da ulusal güvenlik koşullarına bağlı olarak lisans şartlarını değiştirme veya tamamen iptal etme yetkisi tanıyor. Bu durumun, yalnızca üreticileri değil, aynı zamanda Applied Materials, Lam Research ve KLA gibi ABD’li çip ekipmanı tedarikçilerini de etkilemesi bekleniyor.

