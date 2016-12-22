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Tek gerçek 15 inç MacBook Pro alternatifi daha donanımlı hale geliyor

Apple'ın 15 inç MacBook Pro modeliyle karşılaştırılabilecek tek alternatif olarak gösterilen Dell XPS 15'in ürün sayfası sızdırıldı. Yeni nesil dizüstü, Kaby Lake CPU ve GeForce GTX 1050 ile gelebilir
2 yıl
5,5b
1
26
Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Seven
Haber Editörü
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Dell XPS 15, şu anda Apple'ın 15 inç MacBook Pro modeliyle karşılaştırılabilecek performansa sahip tek makine olarak gösteriliyor. Sorun şu ki, CPU ve grafik kartı bir yıl eskide kaldı. Ancak Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda bu durum değişecek gibi görünüyor. Çünkü Dell, web sitesinde yanlışlıkla yeni XPS 15'in ürün sayfasını yayınladı (kısa süre sonra yayından kaldırıldı). Görünen o ki dizüstü bilgisayar Intel'in henüz piyasaya sürülmemiş dört çekirdekli Kaby Lake mobil işlemcisi ve henüz ayrıntılarını bilmediğimiz Nvidia ekran kartı ile gelecek.
İlk olarak VideoCardz.com tarafından fark edilen teknik özelliklere göre XPS 15 9560 modeli 15 inç Ultra HD (3840×2160) ekran, yeni dört çekirdekli Intel Kaby Lake işlemci (i3-7100HQ, i5-7300HQ ve i7-7700HQ seçenekleriyle) ve 4GB VRAM'e kadar Nvidia GeForce GTX 1050 grafik kartıyla sunulacak. Ayrıca Windows'a tek bir dokunuşla giriş yapmanıza izin verebilen opsiyonel bir parmak izi sensörü içerecek.
Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 "Canavar Modu" ile vites yükseltebilir"
GTX 1050 mobil ekran kartının tam özelliklerini henüz bilmiyoruz çünkü açıklanmadı ancak VR (Sanal Gerçeklik) teknolojisini desteklemesi bekleniyor. Bunun dışında Dell XPS 15, ince çerçeveli 4K InfinityEdge ekranının yanında olağanüstü hızlı ve çok yönlü Thunderbolt 3 portu ile başarılı bir makine olarak dikkat çekiyor. Bunlara ek olarak SD kart yuvası, HDMI ve USB gibi yeni MacBook Pro'da yer almayan bağlantı noktalarına da sahip durumda. Tüm bunlar 1.8 kg ağırlığında bir alüminyum ve karbon fiber gövdede birleştirilmiş.
Sızdırılan bilgilerin yanlış olabilme ihtimali de var elbette. Ancak yeni işlemciler, grafik kartı ve parmak izi sensörü yanlışlıkla sayfaya eklenmesi pek de mümkün olmayacak derecede iddialı özellikler. Dell kanadının konuyla ilgili açıklama taleplerine henüz yanıt vermediğini de ekleyelim.

http://videocardz.com/64834/dell-xps-15-9560-features-geforce-gtx-1050-with-4gb-memory Yorum Yaz
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dr20mouse 2 yıl en beğenilen dirokzan
dirokzan
Macbook pro alternatifi demişsiniz de Mac Os yüklü mü geliyor yoksa öylesine mi yazdınız ?

Windows varken macOS napalım
dirokzanMacbook pro alternatifi demişsiniz de Mac Os yüklü mü geliyor yoksa öylesine mi yazdınız ?Windows varken macOS napalım...
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Yanıtla +28
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dirokzan 2 yıl
Macbook pro alternatifi demişsiniz de Mac Os yüklü mü geliyor yoksa öylesine mi yazdınız ?
2 Yanıt Yanıtla +6
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cray 2 yıl
donanım olarak mac'e alternatif olabilir belki ama yazılımsal olarak windows MacOs'a alternatif olamaz
1 Yanıt Yanıtla +4
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onder.t 2 yıl
Ben de Mac kullanıcısı olarak Windows tarafında da iddialı ürünler görmeyi seviyorum. Sonuçta bize yarar bunlar. Microsoft'un kendi cihazlarını sürmesi de iyi oldu.
Yalnız Sony'i harcadınız be. Sadece ekran kartına bakıp alan güruh olarak dünyadan sessiz sedasız gitti güzelim Vaiolar. Hele son kullandığım Vaio Pro 11, Macbook Pro yanında hiç sırıtmıyordu.
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tyro06 2 yıl

Orijinalden alıntı: zunerall
Dell XPS 15, şu anda Apple'ın 15 inç MacBook Pro modeliyle karşılaştırılabilecek performansa sahip tek makine olarak gösteriliyor.

Neye göre, kime göre?
Kabul Mac'ler çok güzel ama tonla alternatifi var piyasada. Bende de MacBook Pro var hatta ancak kendisinden daha performanslı bir sürü ürün de gördüm

Şu an son model bir MacBook aldığınızda ve yanına yepyeni bir iPhone 7 aldığınızda ikisini birbirine bağlayamıyorsunuz. USB belleğinizi ya da haricinizi takıp kullanamıyorsunuz çünkü takamıyorsunuz. USB-C olması lazım. Profesyonel fotoğrafçı iseniz mesela, çektiğiniz fotoğrafları son model MacBook Pro'nuza SD kart ile takıp alamıyorsunuz. Çünkü o da yok.

Dell XPS modelleri genel olarak piyasadaki ürünlerin bir tık üzerindedir ancak MacBook'a tek rakip değil ne yazık ki. En azından MacBook artık o kadar rakipsiz değil...

macbooku birkere alan en az 8 - 10 yil cok rahat kullanir.. banko hemde. ne kasasinda bir deforme olur, ne sistem de bir sorun yasar. ornek ben. :) ha ne oldu, ben 7 yilin sonunda açilmasinda bir yavaslama hissettim (simdiki windowslar gibi acilmaya baslamisti) :D tak hemen bi ssd takdim, aynen devam :D sonra da sattim o ayri. benden sonra da kullanilmaya deva, edecek. hic mac kullanmamis arkadaslar "yaaavvv ne gerek var da bilmem ne de falan da filan da" diyebilir. adamlar yapiyor abi. adamlar gelecegi gordugu icin sadece usb c portu koyuyo makinaya 3-4 seneye normal usb mi kalacak piyasada sanki. simdi dvd mi kullaniyoruz ? valla kim ne derse desin, bi mac kullanicisi olarak alet cok stabil calisiyor. zaten bu da sadece donanimla alakali degil. adamlar makineye gore işletim sistemi yapiyor. yani bi dusun, bi terzi var senin uzerine gore takim elbise dikiyor. bir de gidip disardan herkes icin hazir dikilmis takim elbise aliyorsun, sana uyarsa. hangisi daha iyi? bu da onun gibi bisey iste.
herkese saygilar.
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erci501 2 yıl
Dell haberinde apple reklamı
Ekremler çoğalmış
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Nemésis 2 yıl
Kullandığım Laptop'ı (2015 RMBP 15) almadan önce çok araştırdım bu bilgisayarı, internette buldum ama nereyi gezdiysem inceleyemedim, hiç bir yerde yoktu. Bilgisayarı aldıktan sonra tesadüfen bir yerde 13 inçini gördüm, bilgisayar kapalı olmasına rağmen ne kadar doğru bir tercih yaptığımı anladım, malzeme kalitesi olarak vs. maalesef yanına dahi yaklaşamaz Macbook'ların. Ayrıca Macbookta kullanılan çözünürlük XPS'dekinden daha düşük olmasına rağmen windows optimizasyonu berbat, simgeler ve yazılar çok komik duruyor, XPS'de muhtemelen çok daha kötü olacaktı. Dell'in daha çok çalışması lazım, yine de şu an için Macbook için bence tek alternatif bu bilgisayar. 17 inçlik kalorifer görevi de olan plastik laptoplar değil.
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FlyingUnderpants 2 yıl
Haberi yapan kardeşime bu kadar iddialı başlık atmadan önce Lenovo Yoga 910'a göz atmasını isterdim. Bilmemek değil öğrenmemek ayıp.
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zunerall 2 yıl
Dell XPS 15, şu anda Apple'ın 15 inç MacBook Pro modeliyle karşılaştırılabilecek performansa sahip tek makine olarak gösteriliyor.

Neye göre, kime göre?
Kabul Mac'ler çok güzel ama tonla alternatifi var piyasada. Bende de MacBook Pro var hatta ancak kendisinden daha performanslı bir sürü ürün de gördüm

Şu an son model bir MacBook aldığınızda ve yanına yepyeni bir iPhone 7 aldığınızda ikisini birbirine bağlayamıyorsunuz. USB belleğinizi ya da haricinizi takıp kullanamıyorsunuz çünkü takamıyorsunuz. USB-C olması lazım. Profesyonel fotoğrafçı iseniz mesela, çektiğiniz fotoğrafları son model MacBook Pro'nuza SD kart ile takıp alamıyorsunuz. Çünkü o da yok.

Dell XPS modelleri genel olarak piyasadaki ürünlerin bir tık üzerindedir ancak MacBook'a tek rakip değil ne yazık ki. En azından MacBook artık o kadar rakipsiz değil...
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Roark 2 yıl
Tek numarası çerçevelerin üç tarafının ince olması. alt taraf aşırı kalın ve tasarımı berbat gösteriyor. macbook'un rakibi teknik olarak da, yazılım sahibi taraflar olarak da microsoft surface'dır. Editör olmak ne kolay.
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Biyturs_OnSr 2 yıl
Kime göre "tek alternatif" orasını anlamadım. Piyasada daha fazla alternatif var.
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meego 2 yıl
macbook tek rakibi razer bladetir.
oda efsanedir
gtx 1060 yeter assets2.razerzone.com/...
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Gladyator] 2 yıl
2016 Macbook pro dan çok daha iyi bir çok yönden.. Mb klavye trackpad ve pil
sürelerinde daha iyi fakat performans ekran ve sessizlikte dell daha önde..
Taşınabilirlik şıklık ve performans arıyorsanız alıcağınız ilk makine bu olur
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dizüstü, macbook pro ve
8 etiket daha kaby lake dell xps 15 9560 ge force gtx 1050 Taşınabilir Bilgisayarlar Mobil Teknolojiler Onur Seven MPopüler
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