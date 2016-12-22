Tek gerçek 15 inç MacBook Pro alternatifi daha donanımlı hale geliyor

XPS 15, şu anda Apple'ın 15 inç MacBook Pro modeliyle karşılaştırılabilecek performansa sahip tek makine olarak gösteriliyor. Sorun şu ki, CPU ve grafik kartı bir yıl eskide kaldı. Ancak Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda bu durum değişecek gibi görünüyor. Çünkü Dell, web sitesinde yanlışlıkla yeni XPS 15'in Kaby Lake mobil işlemcisi ve henüz ayrıntılarını bilmediğimiz Nvidia ekran kartı ile gelecek. Dell, şu anda Apple'ınmodeliyleperformansa sahip tek makine olarak gösteriliyor. Sorun şu ki, CPU ve grafik kartı bir yıl eskide kaldı. Ancak Ocak ayındaki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda bu durum değişecek gibi görünüyor. Çünkü Dell, web sitesinde yanlışlıkla yeni XPS 15'in ürün sayfasını yayınladı (kısa süre sonra yayından kaldırıldı). Görünen o ki dizüstü bilgisayar Intel'in henüz piyasaya sürülmemiş dört çekirdeklimobil işlemcisi ve henüz ayrıntılarını bilmediğimizile gelecek.

İlk olarak VideoCardz.com tarafından fark edilen teknik özelliklere göre XPS 15 9560 modeli 15 inç Ultra HD (3840×2160) ekran, yeni dört çekirdekli Intel Kaby Lake işlemci (i3-7100HQ, i5-7300HQ ve i7-7700HQ seçenekleriyle) ve 4GB VRAM'e kadar Nvidia GeForce GTX 1050 grafik kartıyla sunulacak. Ayrıca Windows'a tek bir dokunuşla giriş yapmanıza izin verebilen opsiyonel bir parmak izi sensörü içerecek.

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GTX 1050 mobil ekran kartının tam özelliklerini henüz bilmiyoruz çünkü açıklanmadı ancak VR (Sanal Gerçeklik) teknolojisini desteklemesi bekleniyor. Bunun dışında Dell XPS 15, ince çerçeveli 4K InfinityEdge ekranının yanında olağanüstü hızlı ve çok yönlü Thunderbolt 3 portu ile başarılı bir makine olarak dikkat çekiyor. Bunlara ek olarak SD kart yuvası, HDMI ve USB gibi yeni MacBook Pro'da yer almayan bağlantı noktalarına da sahip durumda. Tüm bunlar 1.8 kg ağırlığında bir alüminyum ve karbon fiber gövdede birleştirilmiş.

Sızdırılan bilgilerin yanlış olabilme ihtimali de var elbette. Ancak yeni işlemciler, grafik kartı ve parmak izi sensörü yanlışlıkla sayfaya eklenmesi pek de mümkün olmayacak derecede iddialı özellikler. Dell kanadının konuyla ilgili açıklama taleplerine henüz yanıt vermediğini de ekleyelim.

http://videocardz.com/64834/dell-xps-15-9560-features-geforce-gtx-1050-with-4gb-memory