TeknoSA 77 mağazasını birden kapatıyor [Güncellendi]

Ülkemizde tüketici elektroniği sektörünün en önemli ve büyük oyuncularından olan TeknoSA, geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen üst düzey toplantı ile beklentilerin altında performans sergileyen şubelerini kapatma kararı aldı. Hürriyet Gazetesi'ne göre sektörde adeta şok etkisi yaratan gelişmenin ardından Sabancı Grubu'ndaki hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar verimliliğin düşük olduğu 13 mağazasını kapatan yönetim kurulu bu kez 77 mağazasını birden kapatmaya hazırlanıyor.

Üst düzey yöneticilerin harekete geçmeden önce birbirlerine yakın olan ve yeterli kar değerini elde edemeyen şubeleri listeledikleri ve vakit kaybetmeden kapatma işlemlerine başladıkları ifade ediliyor.

Adana, Ankara, Artvin, Aydın, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kütahya, Mardin, Rize, Sivas ve Yalova’daki şubelerini kapatan TeknoSA, 5 Temmuz'da ise en bilinen mağazalarından İstanbul Bağdat Caddesi üzerindeki Suadiye şubesine kilit vurmuştu. Hürriyet Gazetesi'nde 30 Eylül'e kadar devam edeceği belirtilen kapatmaların sektördeki yankıları ise şimdiden büyük merak konusu haline geldi.

TeknoSA’nın bu kararının ardından özellikle yeni şube açma isteğinde olan bazı rakip tüketici elektroniği perakendecileri yer ve stratejik analizlere başlayarak teknoloji devinden boşalan bölgeleri en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyorlar. Şirket bünyesinden henüz açıklama yapılmazken detayların önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı düşünülüyor.

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Konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan resmi açıklama şu şekilde:

"Bugün bazı basın organlarında çıkan haberler üzerine SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9. Maddesine istinaden aşağıdaki açıklama yapılmıştır:

Bilindiği üzere, mağaza açılış ve kapanışları, perakende sektörünün doğası gereği, sektördeki şirketlerin karlılıklarını korumak amacıyla devamlı olarak yapmakta olduğu bir uygulamadır. Teknosa özelinde rakamsal örnek vermek gerekirse, 2015 yılında 29 açılış/42 kapanış, 2014 yılında ise 49 açılış/52 kapanış yapmış bulunmaktayız. Bu yılın ilk 6 ayında ise 15 açılış/33 kapanış yapmış bulunmaktayız.

En son durum itibari ile mevcut sektörel görünüm doğrultusunda mevcut mağaza ağımızın gözden geçirilme çalışmaları devam etmekte olup, söz konusu haberde belirtildiği şekilde 76 mağazayı kapatmaya yönelik alınmış bir Yönetim Kurulu kararımız bulunmamaktadır.

Konu ile ilgili gelişmeler olduğu takdirde kamuoyu ile paylaşılacaktır."

* Konuyla ilgili resmi gelişmeler elimize ulaştıkça detayları aktarmaya devam edeceğiz.