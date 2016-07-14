Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

TeknoSA 77 mağazasını birden kapatıyor [Güncellendi]

Türkiye genelinde yaklaşık 300 adet mağazası bulunan tüketici elektroniği perakendecisi TeknoSA, yeniden yapılandırma kapsamında 77 mağazasını birden kapatacağını duyurdu.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
18,5b
1
94
Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ülkemizde tüketici elektroniği sektörünün en önemli ve büyük oyuncularından olan TeknoSA, geçtiğimiz Haziran ayında düzenlenen üst düzey toplantı ile beklentilerin altında performans sergileyen şubelerini kapatma kararı aldı. Hürriyet Gazetesi'ne göre sektörde adeta şok etkisi yaratan gelişmenin ardından Sabancı Grubu'ndaki hareketlilik tüm hızıyla devam ediyor. Şu ana kadar verimliliğin düşük olduğu 13 mağazasını kapatan yönetim kurulu bu kez 77 mağazasını birden kapatmaya hazırlanıyor.
Üst düzey yöneticilerin harekete geçmeden önce birbirlerine yakın olan ve yeterli kar değerini elde edemeyen şubeleri listeledikleri ve vakit kaybetmeden kapatma işlemlerine başladıkları ifade ediliyor.
Adana, Ankara, Artvin, Aydın, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Kütahya, Mardin, Rize, Sivas ve Yalova’daki şubelerini kapatan TeknoSA, 5 Temmuz'da ise en bilinen mağazalarından İstanbul Bağdat Caddesi üzerindeki Suadiye şubesine kilit vurmuştu. Hürriyet Gazetesi'nde 30 Eylül'e kadar devam edeceği belirtilen kapatmaların sektördeki yankıları ise şimdiden büyük merak konusu haline geldi.
TeknoSA’nın bu kararının ardından özellikle yeni şube açma isteğinde olan bazı rakip tüketici elektroniği perakendecileri yer ve stratejik analizlere başlayarak teknoloji devinden boşalan bölgeleri en iyi şekilde değerlendirmeyi hedefliyorlar. Şirket bünyesinden henüz açıklama yapılmazken detayların önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacağı düşünülüyor.
GÜNCELLEME

Konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan resmi açıklama şu şekilde:
"Bugün bazı basın organlarında çıkan haberler üzerine SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9. Maddesine istinaden aşağıdaki açıklama yapılmıştır:
Bilindiği üzere, mağaza açılış ve kapanışları, perakende sektörünün doğası gereği, sektördeki şirketlerin karlılıklarını korumak amacıyla devamlı olarak yapmakta olduğu bir uygulamadır. Teknosa özelinde rakamsal örnek vermek gerekirse, 2015 yılında 29 açılış/42 kapanış, 2014 yılında ise 49 açılış/52 kapanış yapmış bulunmaktayız. Bu yılın ilk 6 ayında ise 15 açılış/33 kapanış yapmış bulunmaktayız.
En son durum itibari ile mevcut sektörel görünüm doğrultusunda mevcut mağaza ağımızın gözden geçirilme çalışmaları devam etmekte olup, söz konusu haberde belirtildiği şekilde 76 mağazayı kapatmaya yönelik alınmış bir Yönetim Kurulu kararımız bulunmamaktadır.
Konu ile ilgili gelişmeler olduğu takdirde kamuoyu ile paylaşılacaktır."
* Konuyla ilgili resmi gelişmeler elimize ulaştıkça detayları aktarmaya devam edeceğiz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Batuist 3 yıl en beğenilen
Adam gibi bir mağaza olsaydıda kapanmasaydılar. İçeriye girdiğinizde bir eleman içierideki bütün ürünlerden anlıyor maalesef. Uzmanlık diye birşey yok. Hepsi direkt " bunu aallllllll" diye köpeğin paçasına yapışır gibi yapışıyorlar. Semt pazarı zihniyetinin kapalı mekanda teknoloji dünyasında yaşandığı adres..
Adam gibi bir mağaza olsaydıda kapanmasaydılar. İçeriye girdiğinizde bir eleman içierideki bütün ürünlerden anlıyor maalesef. Uzmanlık diye birşey yok. Hepsi d...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +90
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KoşanBalık 3 yıl
Laptop almaya gittigimde linux yuklu yada free dos bir pc almak istedigimde suratima windoswstan baska isletim sistemimi var diye dalga gectilerdi benle.Bu calisanlarla iyi bile dayandilar. cok sukur internet satisi diye bisi varda cok bilenlerle ugrasmiyoruz artik
Laptop almaya gittigimde linux yuklu yada free dos bir pc almak istedigimde suratima windoswstan baska isletim sistemimi var diye dalga gectilerdi benle.Bu cal...
Devamını Gör
Yanıtla +78
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Niyazi Saral 3 yıl
Teknosa kanımca media markt’a satıldı ancak 76 mağaza kapatılıp öyle devredilecek. Bizler çoktan anlıyorduk durumu. Zincir mağazalarının 2016 yılı çok kötü geçecek diye daha önce söylemiştim. Arkasından da bazı gelişmeler olacak. Çünkü kanal yapısı değişiyor.

Sevgili Donanımhaber müdavimleri, lütfen mesajlarınız acımasız olmasın. Şunu unutmayın ki patronlar para kaybeder ama siler gider. Ticaretin içinde olanlar buna alışıktır ancak bu kapanan, batan el değiştirenlerde çalışanlar için durum çok dramatik olabilir. Gold’da, Albim’de, İnselberg’te..vs oldu diğerlerinde de olacaktır. Lütfen “İyi olmuş…” falan demeyin.
Teknosa kanımca media markt’a satıldı ancak 76 mağaza kapatılıp öyle devredilecek. Bizler çoktan anlıyorduk durumu. Zincir mağazalarının 2016 yılı çok kötü geç...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +73
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
K_Spartakus 3 yıl
Aliexpress ten alışveriş yapmaya başlayınca bu kazıkçı markalara hergün beddua ediyorum . Beter olsunlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 3 yıl
Teknosa mağaza kapatacak mış ! Bana ne ! Yıllarca bizi kekledi yüksek fiyatlarla , taa ki medya markt girene ka
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sezgin.sezai 3 yıl
Hani herkes için teknolojiydi.Bu Teknosa artık 81 ilde yok demek oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl
DARISI VATAN BİLGİSAYARIN BAŞINA

UKALA PERSONELİ VE EVERESTVARİ ÜRÜN GAMI İLE BATMAYA MAHKUMLAR.

EN KALİTELİ MALLARI LOGİTECH, ŞAKA GİBİ.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seko92 3 yıl
Sen bütün piyasayı kapmak için dediler gibi saldır, kapitalist sistemin köpeği ol sonra da mağaza kapat. Zamanında bu kadar büyümeyip sınırlı mağazada kalsan olmazdı değil mi ? Çünkü her biri akıl küpü, ekonomi uzmanı olan yöneticilerin en iyisini biliyorlardı. Bu yazdıklarım tüm diğer marketler ve başta otomotiv olmak üzere tüm sektörler için de geçerlidir. Pazar payını korumak yerine sürekli arttırmaya çalışıp batmayı yeğleyen aptallar sürüsü sizi...
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gs09gs09 3 yıl
Dolarin atesine bagli bi sektor dolar bu durumdayken tabiyki kuculur xD normal bisey
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deve Tuncay 3 yıl
Sıcak fırsatlarda göremiyorduk bu yorumlarınızı

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
garcibaba 3 yıl
kapanma mapanma yok teknosa tam gaz devam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 3 yıl
Beter olsun, yonetimi de calisani da marka imaji da.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 3 yıl
Yani en azından 1000 tane işsiz personel kesinleşti .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +81 Bay Robot +71 sepulturgay +67 Mutlak.Sıfır +50 frostburn +42 Askaparta +29 Johan Elmander +28 unknownartist +28 Nevfel +28 Wi Fi +27
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18505 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
teknosa, Popüler ve
6 etiket daha tüketici elektroniği mağaza kapatma teknoloji ürünleri Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Devlet eli ile yerli girişimler için kitlesel fonlama dönemi başlıyor 3 yıl Apple - Samsung rekabetinde dengeler değişiyor mu? 3 yıl Facebook Instant Articles özelliği artık Messenger'da 3 yıl Pokemon Go'yu hayatınızdan çıkarın 3 yıl Meğer bu videolarla hepimizi kandırmışlar 3 yıl Samsung Gear S2 için büyük güncelleme başladı 3 yıl Lenovo, ilk Windows 10 mobil telefonunu duyurdu 3 yıl Razer’dan iPad Pro için mekanik klavyeli kılıf 3 yıl PlayStation 4 Neo'nun teknik özellikleri sızdırıldı 3 yıl Pokemon filmi için hazırlıklara hız verildi 3 yıl Arma yeniden mobil platformlarda 3 yıl LG'nin yeni seri HDR destekli 49UH650V TV'si testte! 3 yıl Huawei Maimang 5 (G9) resmiyet kazandı 3 yıl "Adil Kullanım Kotasına Hayır!" kampanyasıyla ilgili mecliste basın toplantısı düzenlendi 3 yıl Google Play aile programı pilot denemelere başladı 3 yıl Lenovo, Microsoft’un beşinci sunucu tedarikçisi oldu 3 yıl İşte Nintendo’nun yeni konsolu: NES Classic! 3 yıl Samsung Galaxy Note 7 modelinde Y-OCTA ekran teknolojisi kullanılacak 3 yıl LG'nin yeni amiral gemisi V20 olacak 3 yıl Diyanet-Sen başkanı Pokemon Go’nun yasaklanmasını istedi 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN TeknoSA 77 mağazasını birden kapatıyor [Güncellendi] Sonraki Eskişehir’den Pokemon Go oyuncularına özel etkinlik 3 yıl Güneş panelleri ne kadar zararlı? 3 yıl Skoda en güvenilir otomobil markası! 3 yıl İşte Juno'nun Jüpiter yörüngesinden gönderdiği ilk fotoğraf 3 yıl Kingdom Warriors: Snail Games’den yeni bir MMORPG oyunu 3 yıl Bu donanımlar oyun ve performans tutkunları için 3 yıl LG yeni nesil ekranlara yatırım yapıyor, LCD tesislerini kapatıyor 3 yıl Samsung ve Xiaomi arasındaki ortaklık güçleniyor 3 yıl Google Hangouts, Android tarafına da video mesaj özelliğini getirdi 3 yıl iPhone 7'nin yeni kulaklıkları ortaya çıktı 3 yıl İngiltere'den yeni nesil uzay teknolojileri için 4 milyar Pound'luk dev yatırım 3 yıl Savunma sanayiinden 1.9 milyar dolarlık yurt dışı satış geliri 3 yıl Sağlık Bakanlığı’ndan güldüren Pokemon Go uyarısı 3 yıl Pokemon Go tüm zamanların en popüler oyunu oldu 3 yıl Yeni bir X-Men dizisi için hazırlıklara başlandı 3 yıl Türkiye’den 2 proje Google Bilim Fuarı 2016’da finale yürüyor 3 yıl İşte Nvidia GeForce GTX 1060 3GB versiyonunun fiyatı 3 yıl PC satışlarında kıpırdanma işaretleri 3 yıl Samsung Galaxy On 5 ve On7 Pro duyuruldu 3 yıl İlk grafen tabanlı batarya Çin’de üretildi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Alın size 15binlik hortum
DH Forum
Düz dünyanın 5 kanıtı [ Dünya düzdür
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim