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Tekno-İllüzyonist Marko Tempest, Turkcell T20'nin sınırlarını zorluyor

8 yıl
85,4b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Turkcell'in geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu Android işletim sistemli telefonu T20, adını yurtdışında da duyurmayı başardı. Yaptığı tekno-illüzyon gösterileriyle popüler olan ünlü illüzyonist Marco Tempest'ın ilgisini çeken telefon, İsviçreli ünlü illüzyonistin konuğu oldu. Daha önce Apple iPhone ve iPod gibi popüler cihazlarla yaptığı şovlarla da adından sıkça söz ettiren Marco Tempest, Türk kullanıcıları için oldukça eğlenceli ve güzel bir şov hazırladı. Şimdi Marco Tempest'ın Turkcell T20 ile yaptığı şovu hep birlikte izleyelim.
Ünlü Tekno-İllüzyonist Marko Tempest, Turkcell T20'nin sınırlarını zorluyor.
Turkcell T20'nin teknik özelliklerine yeniden değinecek olursak;
  • 3.5 inç kapasitif ekran
  • 320x480 çözünürlük
  • Android 2.3 Gingerbread
  • Qualcomm MSM7227 600 Mhz işlemci
  • 512 MB ROM + MicroSD (32GB Max)
  • 256 MB RAM
  • 5 MP kamera
  • 3G, WiFi, GPS, NFC

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Jason Becker 8 yıl en beğenilen
Bende hız aşırtma falan yaptılar sandım
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İyotluTuz 8 yıl
Biz bunları evde denemeyelim telefon garanti dışı kalmasın sonra.
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JohnLord 8 yıl
babamdada vardı aynı telefon bende birşey sandım turckell t20 yi üreten huawei markası ve bende ideos x5 var 100 tl daha fazla veririm ideos x5 alırım (öylede yaptım) t20 alınmaz.
babamdada vardı aynı telefon bende birşey sandım turckell t20 yi üreten huawei markası ve bende ideos x5 var 100 tl daha fazla veririm ideos x5 alırım (öylede ...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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OtoburPirana 7 yıl
Evet gerçektende sınırları zorlanmış. Sonuçta video oynatıyor makine yorulmuştur!
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DH Misafiri 7 yıl
Wuu hemen satın alicam bu telefonu çok etkilendimmm:D
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DH Misafiri 8 yıl
Maximum sallama..
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DH Misafiri 8 yıl
Bu şimdi haber mi yoksa advertorial mı. Eğer advertorial ise neden belirtmediniz ?
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alpa07 8 yıl
huawei işi iş
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Mr.Kertenkele 8 yıl
Turkcell bunuda satın almış...
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gokhans19 8 yıl
Reklam işte neden şaşırdınızki bu kadar. Bilgisayarda gayet güzel efektler yapılıyor.
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MrNobody 8 yıl
T20 alacaıma 100 tl daha verir ideos x5 alırım.
(ideos x5 im var )
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ahkbjk 8 yıl
üstünde törksel yazan şapkanın içinden t20 yi çıkarsaydı daha yaratıcı olurdu eminim..
bende birşey sandım sınırlarını zorluyor başlığını görünce
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sabe 8 yıl
Hangi sınır zorlanmış.
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Menow 8 yıl
Bu arkadaşlar(yani TURKCELL) Samsung reklamlarını hiç izlemiyorlar sanırım...
Feci bir ilizyon gösterisi seyrettim hala şokundayım...
Maximum şoktayım şu anda...
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