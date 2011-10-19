Turkcell'in geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu Android işletim sistemli telefonu T20, adını yurtdışında da duyurmayı başardı. Yaptığı tekno-illüzyon gösterileriyle popüler olan ünlü illüzyonist Marco Tempest'ın ilgisini çeken telefon, İsviçreli ünlü illüzyonistin konuğu oldu. Daha önce Apple iPhone ve iPod gibi popüler cihazlarla yaptığı şovlarla da adından sıkça söz ettiren Marco Tempest, Türk kullanıcıları için oldukça eğlenceli ve güzel bir şov hazırladı. Şimdi Marco Tempest'ın Turkcell T20 ile yaptığı şovu hep birlikte izleyelim.

Ünlü Tekno-İllüzyonist Marko Tempest, Turkcell T20'nin sınırlarını zorluyor.

Turkcell T20'nin teknik özelliklerine yeniden değinecek olursak;

3.5 inç kapasitif ekran

320x480 çözünürlük

Android 2.3 Gingerbread

Qualcomm MSM7227 600 Mhz işlemci

512 MB ROM + MicroSD (32GB Max)

256 MB RAM

5 MP kamera

3G, WiFi, GPS, NFC