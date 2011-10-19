Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Turkcell'in geçtiğimiz aylarda satışa sunduğu Android işletim sistemli telefonu T20, adını yurtdışında da duyurmayı başardı. Yaptığı tekno-illüzyon gösterileriyle popüler olan ünlü illüzyonist Marco Tempest'ın ilgisini çeken telefon, İsviçreli ünlü illüzyonistin konuğu oldu. Daha önce Apple iPhone ve iPod gibi popüler cihazlarla yaptığı şovlarla da adından sıkça söz ettiren Marco Tempest, Türk kullanıcıları için oldukça eğlenceli ve güzel bir şov hazırladı. Şimdi Marco Tempest'ın Turkcell T20 ile yaptığı şovu hep birlikte izleyelim.
Ünlü Tekno-İllüzyonist Marko Tempest, Turkcell T20'nin sınırlarını zorluyor.
Turkcell T20'nin teknik özelliklerine yeniden değinecek olursak;
- 3.5 inç kapasitif ekran
- 320x480 çözünürlük
- Android 2.3 Gingerbread
- Qualcomm MSM7227 600 Mhz işlemci
- 512 MB ROM + MicroSD (32GB Max)
- 256 MB RAM
- 5 MP kamera
- 3G, WiFi, GPS, NFC
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(ideos x5 im var )
bende birşey sandım sınırlarını zorluyor başlığını görünce
Feci bir ilizyon gösterisi seyrettim hala şokundayım...
Maximum şoktayım şu anda...