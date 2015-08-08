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Teknosa Preo P1 akıllı telefon inceleme videosu

3 yıl
51,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdi Özüağ. Bu videomuzda teknoloji perakendecisi Teknosa'nın pazara sunduğu Preo P1 isimli akıllı telefonu mercek altına alıcağız.
 
Teknosa Preo P1 akıllı telefon inceleme videosu
 
5-inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olan Preo P1, Qualcomm'un 64-bit Snapdragon 410 işlemcisinden ve Adreno 306 grafik biriminden gücünü alıyor. 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesine sahip olan telefon, microSD slotu ile 32GB'a kadar hafıza kartı kullandırabiliyor. 13MP arka ve 5MP ön kamerayla gelen telefon ihtiyaç duyduğu gücü ise 2400mAh kapasiteli pilden sağlıyor.

TeknoSA Preo P1'in kutu içeriğinden cihazın kendisine ek olarak 1 amper gücünde şarj adaptörü, şarj ve dosya aktarımı için gerekli olan USB kablo, SIM kart ve MicroSD kart slotıları için iğne ile birlikte çeşitli dökümantasyonlar ve garanti belgesi çıkıyor. Telefonla gelen kulaklığın bass seviyesi düşük ve tizler de sanki bir miktar boğuk. İhtiyaç görür mü derseniz, görmesine görür ama büyük bir beklentiye girmeyin sakın.
Tasarım ve üretimi ZTE tarafından gerçekleştirilen TeknoSA Preo P1, hiç fena görünmeyen bir kasayla çıkıyor karşımıza. Ön kısmında... alt çerçeve kalınlığı rahatsız ederken, Turkcell T60 ve Vodafone Smart 6 gibi mavi renkli arka aydınlatmaya sahip kapasitif butonları bir miktar özelleştirebiliyor, geri butonu işlevini soldaki ya da sağdaki düğmeye atayabiliyorsunuz.  
Teknosa Preo P1 akıllı telefon inceleme videosu
 
Yumuşak dokulu plastik malzemenin kullanıldığı telefon genel olarak iyi bir hissiyat sağlarken, ne yazık ki arka kısımda kullanılan PREO Teknosa logosu telefonun genel görünümüne olumsuz etki ediyor . Güç ve ses butonlarının kimi telefonlarınkinden daha rijit olduğu Preo P1 boyutları itibariyle tek elle kullanıma da olanak tanıyor. Yalnız... telefonun önden alta doğru devam eden kısmındaki hatların keskin olması avuç içerisinde, baş parmağınızın yanak bölümünde rahatsızlık yaratabiliyor.
Teknosa Preo P1 akıllı telefon inceleme videosu
 
TeknoSA Preo P1'in ekranı bu sınıftaki bir cihaz için orta karar performans sergiliyor. Beyaz gösterimi ve parlaklık seviyesi makul düzeyde olan P1'in zayıf yanı ise yeniden renk üretimi ve kontrastın, ekranın diğer unsurlarını geriden takip etmesi ve kısmen soluk kalması. 
 
Teknosa Preo P1 akıllı telefon inceleme videosu
Donanım seviyesinde telefonun en güncel bileşeni ise Snapdragon 410 işlemcisi. Pek çok telefonda kullanılan bu platform, 1.2GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip. 64-bit desteği ile gelmesine karşın, telefon Android 4.4.4 KitKat ile çalıştığı için malesef işlemcinin en büyük özelliği en azından şu an için aktif değil.
Teknosa Preo P1 akıllı telefon inceleme videosu
 
Gelir mi emin değilim ama olası bir Android 5.0 güncellemesi 64-bit modunu devreye sokabilir belki fakat 1GB RAM kapasitesini düşündüğümüzde büyük hayallerin peşinden de sürüklenmemek gerekiyor. Adreno 306 grafik işlemcisiyle birlikte Snapdragon 410, 720p cihazlar için giriş seviyesi fiyatlandırmada makul performans gösteriyor.  
Bu kadar detay sonrasında şimdi isterseniz telefonu çalıştıralım ve yazılım özellikleriyle devam edelim. İlk özelleştirme telefonun kilit ekranında karşımıza çıkıyor. Sanal kilit ikonu bastığınızda özel bir ışık efekti belirmeye başlıyor. Ana ekranı, bildirim penceresi ve genel menü yapısı, standart Android arayüzüne büyük oranda sadık kalan telefonda özelleştirilmiş iki detay dikkatlerden kaçmıyor. 
Teknosa Preo P1 akıllı telefon inceleme videosu
 
Bunlardan ilki ses kısmına eklenen Dolby desteği. Son dönemdeki pek çok ZTE telefonda gördüğümüz bu entegrasyon ile film, müzik, oyun ya da diyalog için Dolby tarafından belirlenmiş ön tanımlı ses ayarlarını kullanabiliyoruz. İstersek kendi ayarlarımızı da oluşturabiliyoruz. Diğer önemli özelleştirme ise kapasitif butonların görev tanımını değiştirebilmemiz, geri gitme işlevi ve ayar menüsü seçeneklerini istediğimiz butona atayabiliyoruz. 
Teknosa Preo P1 akıllı telefon inceleme videosu
 
Arayüzün genel olarak iyi çalıştığı telefon, kutudan çıktığı gibi beraberinde bazı ön yüklü yazılımlar da getiriyor. Avast Mobile anti virüs, WPS Office ve Teknosa’nın kendi uygulaması başta olmak üzere çeşitli uygulamalar ve araçlar cihazla birlikte sunuluyor. Bellek iyileştirme uygulaması ile arka planda açık olan uygulamalar kapatılarak RAM tasarrufu sağlanabiliyor, pil yöneticisiyle de bataryanın daha uzun süre çalışması için ince ayarlamalar gerçekleştirebiliyor. 
TeknoSA Preo P1’in telefon menüsü ve rehberi, KitKat’ın standart arayüzünü kullanıyor. Materyal tasarım özelliklerine sahip olmayan arayüzden ötürü, görsellik Lolipop cihazlardaki gibi olmasa da menüler hız olarak fena çalışmıyor ve tepkisellik sorunu yaşatmıyorlar. Android’in standart klavyesi yerine TouchPal klavyesinin kullanıldığı telefon, yazım deneyimi olarak ta fena değil.
Preo P1’in internet performansı vasatın biraz üzerinde. Özellikle 1GB RAM kapasitesinden ötürü sayfa yüklenme süresi ve sayfadaki akıcılık zaman zaman sorunlu olabilir. İşlemcisi akıcı bir deneyim için yeterli olsa da 1GB RAM, günümüz koşullarında Android için çok yeterli görünmüyor. Standart yapıdaki galeri uygulamasının fena çalışmadığı telefonda Google Play Müzik’e ek olarak çok daha fonksiyonel olan bir başka müzik çalar daha bulunuyor. Arayüz tasarımı ve kullanım rahatlığı olarak oldukça iyi. 
Teknosa Preo P1 akıllı telefon inceleme videosu
 
Söz konusu müzik olmuşken, cihazın hoparlörlerine de değinelim isterseniz. Malesef gerek müzik gerekse de film ve oyunlarda cihazın hoparlörü keyif vermekten uzak kalıyor. Kulaklık kullanmak daha doğru bir tercih diyebilirim. Preo P1’in video oynatıcısı ise çok düz bir tasarıma sahip. Adeta dosya gezgini menüsündeymiş gibi herhangi bir ekstra fonksiyona sahip değil. Neyse ki Play Store da ücretsli ve ücretsiz çok sayıda alternatif bulmak mümkün. 
Telefonun hafifçe özelleştirillen kamera arayüzü kötü değil ancak kamera özellikleri sınırlı olduğu için çok da fazla kurcalayamıyorsunuz. Kameranın kendisi de netleme hızı yavaş olduğu için eğer çekmek istediğiniz nesneye tam anlamıyla konsantre olmazsanız, bulanık çekme eğilimi gösteren bir performans sergiliyor. Genel kamera performansını konuşacak olursak eğer, Preo P1 fiyatlandırması itibariyle tehlikeli bir noktada yer aldığından az daha üzerine çıkarak kamerası çok çok daha iyi cihazlar bulmak mümkün. Genel görüntü kalitesi ise çok parlak değil ancak kullanılmayacak gibi de değil. 
Teknosa Preo P1 akıllı telefon inceleme videosu
 
Şimdi de genel performans değerlendirmesi yapalım. Sentetik testlerdeki sonuçları şu anda görmektesiniz. Genel olarak Snapdragon 410 tabanlı cihazlarla benzer sonuçlar alan Preo P1, oyunlarda da ise tercih ettiğiniz oyuna göre farklı deneyim yaşıyorsunuz. Örneğin Real Racing 3 oyunu düşük kalite ayarlarında sorunsuza yakın oynanırken, mesela NOVA 3 Freedom oynanabilirlikten uzak. Casual Games dediğimiz koşu oyunu gibi yapımlar ise sorunsuzca çalışıyor.
Telefonun pil performansı ise hiç fena değil. Yaptığım ölçümlerde TeknoSA Preo P1, 3 saate ekran açık, 1 saat konusma ve arka planda senkronizasyonların açık olduğu koşulda 9 saate yakın çalışabiliyor. 3D odaklı yoğun kullanıma yönelik GFX Benchmark’ın pil testinde ise 510 dakikalık skor almayı başardı. Yani Snapdragon 410 işlemci ve 720p ekran ile pil performansı mutlu etmeyi başraıyor. 
Preo p1’in  diğer detaylarına da kısaca değinelim. Telefon görüşmesinde herhangi bir sıkıntı yok, sesi net duyuyorsunuz ve karşı tarafa net iletiyorsunuz. Telefon yoğun yük altındayken rahatsız edici düzeyde ısınmıyor. Yaptığım ölçümlerde ki hem oyunları hem de test uyuglamalarını kullandım ölçümlerde cihazın genelde 40-41 dereceler seyrettğini söyleyebilirim ki bu da size çok yansımıyor zaten. 
Teknosa Preo P1 akıllı telefon inceleme videosu
 

Toparlıycak olursam eğer, TeknoSA Preo P1 fiyatı 500 Lira’lar seviyesinde tutulsaydı belki iyi bir telefon olabilirdi ancak 750TL’lik etiket fiyatı ile malesef hiç şansı yok zira bugün 649TL’ye alınabilen General Mobile 4G, çok çok daha iyi donanımı, Google garantili yazılım güncellemesiyle daha uygun fiyata sunuyor. Yine 750TL’nin az üzerinde örneğin Meizu M1 Note gibi güçlü cihazlar bulabilmek te mümkün. Açıkçası yüksek fiyatı, belli olmayan yazılım güncelleme akıbeti ve düşük donanımı ile TeknoSA Preo P1’in malesef şansı yok en azından fiyatı olması gereken düzeye çekilene kadar. 
Ben Erdi Özüağ, bir sonraik videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.
 

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OverClocK1ng 3 yıl en beğenilen
750 Liralık ÇÖP
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Cenkay KESER 3 yıl
Erdi hocam şu çöplere zaman harcayacağınıza LG G4 incelemesini tamamlayıp yayınlasanız daha iyi olmaz mı?
Yanıtla +21
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kadirirdem 3 yıl
Bu Telefon Alınmaz Açık ve Net.
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DH Misafiri 2 yıl
Hiç güzel bir telefon degil.Aldım pişman oldum. Tavsiye etmiyorum.
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akgokhan 2 yıl
Arkadaşlar teknosadan 300 tl'ye Preo P1 diye bir telefon aldım. Bu telefonun ekranı kırıldı. Telefoncular değişik marka diye ilgilenmediler. Aliexpreste Zte Blade V2 diye arattım yine de ekran bulamadım. Bu telefona başka bir telefondan aynı 5 inç bir ekran takmak mümkün mü ?
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DH Misafiri 2 yıl
Kesinlikle almayın! İlk olarak camı çok hassas ve Teknosa bunu umursamadığından ya da umursamamak işine geldiğinden telefon kılıfı üretmiyor. Yani ben buna uygun kap bulmak için çok zorlandım bulamadım da kötü görünüyor. Birkaç ay önce telefonun ekranı kırıldı ve bunun için kesin fiyat vermemekle beraber en az 300 lira tutar diyorlar ki alt tarafı camı kırıldı çalışmasını engelleyen hiçbir problem yok. Kaldı ki şu an Preo p1 ler 500 liraya inmişken kırık ve saçma bir telefonun ekranına 300 lira vereceğime üstüne biraz daha ekleyip daha güzelini alırım. Ayrıca telefon uygulamaları kendi kendine kapatıyor. Cidden çok doluyum. Mesela instagramda gezinirken birden kendini kapatıyor uygulama nedensizce. Sonra kaldığın yerden bul fotoğrafları bulabilirsen... Hoparlör deseniz geçen bir şey izleyeceğiz komşumun kızıyla sesi bu kadar mı dedi ortada çıt çıkmazken bile sesi çok az çıkıyor. Arkadaki hayvan gibi Teknosa Preo yazısı da cabası. Sanki bedava dağıtmış reklam için. Kesinlikle buna para vermeyin. Gidin biraz daha para biriktirip ''bilinen''bir marka alın ki sorun çıktığında sizden para yolmaya çalışmasınlar.
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DH Misafiri 2 yıl
Ben kullanıyorum gayet iyi bir telefon kasası çok sağlam kaç defa dusurdum hiç bir şey yok sadece depolama alanı kötü onun içinde sd kart var
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kırmızıbey 3 yıl
Bunun ikisi gelmedi mi ? P1 ne ya
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DH Misafiri 3 yıl
Bütün yorumlara katılıyorum müşteri hizmetleri diye bir şey yok sıfır teknosadan ne alırsanız alın o günden sonra başınıza bela aldınız demektir bizde p1preo diye telefon aldık başımıza bela almışız adamlar kendi Ürünlerine sahip çıkamıyorlarki kendi çıkardığı telefondan bi haberler saatini 70 günde gönderdiler tamirden bir ay kullanmadık oysa o saati yok şöyle alınmış yok böyle alınmış faturasını bulamadık dedik ya ben nasıl aldığımı unutmuşum müşteriyi enayi yerine koymasalar geçen seneki kampanyaymış daha tel çıkalı dört ay oldu kendileri bilmiyor neyin ne olduğunu sistem
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6.cadde 3 yıl
Telefon çöp değil ama fiyatı yüksek. O telefonun deger 599TL en fazla.
649a gm 4g ya da 799a bundan kat kat daha performansli lenovo p70 alinabiliyorken bu telefona 750TL vermek mantik işi değil.
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cem_uar2 3 yıl
Fiyat olarak pahali ama avea intouch4 un aynisi. Ben intouch4 kullaniyorum ve memnunum. Ucuza bulursaniz memnun kalabilirsiniz.
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serkandaggi 3 yıl
Jet1X
fondaki müziğin adını bilen varmı arkadaşlar?

Dejans - Missing You
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silik10 3 yıl
Marketler zinciri Teknosa'nın yeni fiyat ve performans canavarı akıllı telefonu Teknosa Preo P2 inceleme için test merkezimize getirildi. Bir inceleyelim Teknosa Preo P2 bizlere neler sunuyor?

Teknosa Preo P2 İnceleme

Geçen yaz ayında Teknosa, Preo P1 ve PWatch modellerini duyurmuş, Türkiye'deki ilk olarak bir perakende firmasının telefonu pazara girmiş oldu.

Teknosa, hızlı bir şekilde yeni model üzerinde çalıştı ve bu sefer çok daha iddialı özelliklerle gelen Teknosa Preo P2 ve PWatch2 modelini satışa sundu.

Teknosa Preo P2 Fiyatı
Teknosa Preo P2, 899 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor. Ayrıca Teknosa Mobil ile cihaz 350 TL daha indirimli fiyata satın alınabiliyor. Teknosa Mobil fırsatıyla, çok ciddi avantajlar sağlayabiliyorsunuz.

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Teknosa Preo P2'nin kutu içeriği de bir hayli zengin. Kutu içerisinden 2 Amper gücünde hızlı şarj adaptörü, USB Type C bağlantı kablosu, kulak içi kulaklık, silikon bazlı kılıf, ekran cam filmi ve ekranı silmeniz için bez gibi ince düşünülmüş ekstralar da bulunuyor.

Teknosa Preo P2 Özellikleri
5.5 inç büyüklüğünde, 720p çözünürlüğünde AMOLED ekran ile gelen Teknosa Preo P2, MediaTek'in yeni nesil 8 çekirdekli işlemcilerinden MT6753'ü kullanıyor.

28nm teknolojisiyle üretilen işlemci, 8 adet 64 bit destekli ARM Cortex A53 çekirdeğinden ve Mali-T720 grafik işlemcisinden gücünü alıyor.

2 GB RAM, 16 GB dahili hafıza ve microSD kart desteği gibi ek özelliklerle donatılan cihazın en büyük avantajı ise bataryası. 3150 mAh büyüklüğünde çıkarılabilir batarya ile gelen cihazda, ayrıca hızlı şarj desteği de var. USB Type C bağlantısıyla beraber, cihaz oldukça hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor.

13 Megapiksel ana kamera ve Full HD video kaydı sunan Teknosa Preo P2, ön tarafta ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde fotoğraf çeken ve 720p video kaydı yapabilen iddialı bir kameraya sahip.

Android 5.1 Lollipop ve tamamen özelleştirilmiş bir Android arayüzü kullanan Teknosa Preo P2, başarılı bir stabilie ve donanım - yazılım uyumu bizlere sunuyor.

Teknosa Preo P2 İnceleme
Teknosa'nın 899 TL'ye piyasaya sunduğu ve fiyatına göre iddialı özelliklerle donatılan Teknosa Preo P2 modelini detaylı bir şekilde inceledik.

İşte Teknosa Preo P2 inceleme videomuz. İyi seyirler... silikonvadi.blogspot.com.tr/...
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serkandaggi 3 yıl
Jet1X
fondaki müziğin adını bilen varmı arkadaşlar?

Dejans - Missing you
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