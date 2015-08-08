Teknosa Preo P1 akıllı telefon inceleme videosu

Herkese merhaba arkadaşlar ben Erdi Özüağ. Bu videomuzda teknoloji perakendecisi Teknosa'nın pazara sunduğu Preo P1 isimli akıllı telefonu mercek altına alıcağız.

5-inç boyutunda ve 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olan Preo P1, Qualcomm'un 64-bit Snapdragon 410 işlemcisinden ve Adreno 306 grafik biriminden gücünü alıyor. 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesine sahip olan telefon, microSD slotu ile 32GB'a kadar hafıza kartı kullandırabiliyor. 13MP arka ve 5MP ön kamerayla gelen telefon ihtiyaç duyduğu gücü ise 2400mAh kapasiteli pilden sağlıyor.





TeknoSA Preo P1'in kutu içeriğinden cihazın kendisine ek olarak 1 amper gücünde şarj adaptörü, şarj ve dosya aktarımı için gerekli olan USB kablo, SIM kart ve MicroSD kart slotıları için iğne ile birlikte çeşitli dökümantasyonlar ve garanti belgesi çıkıyor. Telefonla gelen kulaklığın bass seviyesi düşük ve tizler de sanki bir miktar boğuk. İhtiyaç görür mü derseniz, görmesine görür ama büyük bir beklentiye girmeyin sakın.

Tasarım ve üretimi ZTE tarafından gerçekleştirilen TeknoSA Preo P1, hiç fena görünmeyen bir kasayla çıkıyor karşımıza. Ön kısmında... alt çerçeve kalınlığı rahatsız ederken, Turkcell T60 ve Vodafone Smart 6 gibi mavi renkli arka aydınlatmaya sahip kapasitif butonları bir miktar özelleştirebiliyor, geri butonu işlevini soldaki ya da sağdaki düğmeye atayabiliyorsunuz.

Yumuşak dokulu plastik malzemenin kullanıldığı telefon genel olarak iyi bir hissiyat sağlarken, ne yazık ki arka kısımda kullanılan PREO Teknosa logosu telefonun genel görünümüne olumsuz etki ediyor . Güç ve ses butonlarının kimi telefonlarınkinden daha rijit olduğu Preo P1 boyutları itibariyle tek elle kullanıma da olanak tanıyor. Yalnız... telefonun önden alta doğru devam eden kısmındaki hatların keskin olması avuç içerisinde, baş parmağınızın yanak bölümünde rahatsızlık yaratabiliyor.

TeknoSA Preo P1'in ekranı bu sınıftaki bir cihaz için orta karar performans sergiliyor. Beyaz gösterimi ve parlaklık seviyesi makul düzeyde olan P1'in zayıf yanı ise yeniden renk üretimi ve kontrastın, ekranın diğer unsurlarını geriden takip etmesi ve kısmen soluk kalması.

Donanım seviyesinde telefonun en güncel bileşeni ise Snapdragon 410 işlemcisi. Pek çok telefonda kullanılan bu platform, 1.2GHz hızında çalışan dört adet Cortex-A53 çekirdeğine sahip. 64-bit desteği ile gelmesine karşın, telefon Android 4.4.4 KitKat ile çalıştığı için malesef işlemcinin en büyük özelliği en azından şu an için aktif değil.

Gelir mi emin değilim ama olası bir Android 5.0 güncellemesi 64-bit modunu devreye sokabilir belki fakat 1GB RAM kapasitesini düşündüğümüzde büyük hayallerin peşinden de sürüklenmemek gerekiyor. Adreno 306 grafik işlemcisiyle birlikte Snapdragon 410, 720p cihazlar için giriş seviyesi fiyatlandırmada makul performans gösteriyor.

Bu kadar detay sonrasında şimdi isterseniz telefonu çalıştıralım ve yazılım özellikleriyle devam edelim. İlk özelleştirme telefonun kilit ekranında karşımıza çıkıyor. Sanal kilit ikonu bastığınızda özel bir ışık efekti belirmeye başlıyor. Ana ekranı, bildirim penceresi ve genel menü yapısı, standart Android arayüzüne büyük oranda sadık kalan telefonda özelleştirilmiş iki detay dikkatlerden kaçmıyor.

Bunlardan ilki ses kısmına eklenen Dolby desteği. Son dönemdeki pek çok ZTE telefonda gördüğümüz bu entegrasyon ile film, müzik, oyun ya da diyalog için Dolby tarafından belirlenmiş ön tanımlı ses ayarlarını kullanabiliyoruz. İstersek kendi ayarlarımızı da oluşturabiliyoruz. Diğer önemli özelleştirme ise kapasitif butonların görev tanımını değiştirebilmemiz, geri gitme işlevi ve ayar menüsü seçeneklerini istediğimiz butona atayabiliyoruz.

Arayüzün genel olarak iyi çalıştığı telefon, kutudan çıktığı gibi beraberinde bazı ön yüklü yazılımlar da getiriyor. Avast Mobile anti virüs, WPS Office ve Teknosa’nın kendi uygulaması başta olmak üzere çeşitli uygulamalar ve araçlar cihazla birlikte sunuluyor. Bellek iyileştirme uygulaması ile arka planda açık olan uygulamalar kapatılarak RAM tasarrufu sağlanabiliyor, pil yöneticisiyle de bataryanın daha uzun süre çalışması için ince ayarlamalar gerçekleştirebiliyor.

TeknoSA Preo P1’in telefon menüsü ve rehberi, KitKat’ın standart arayüzünü kullanıyor. Materyal tasarım özelliklerine sahip olmayan arayüzden ötürü, görsellik Lolipop cihazlardaki gibi olmasa da menüler hız olarak fena çalışmıyor ve tepkisellik sorunu yaşatmıyorlar. Android’in standart klavyesi yerine TouchPal klavyesinin kullanıldığı telefon, yazım deneyimi olarak ta fena değil.

Preo P1’in internet performansı vasatın biraz üzerinde. Özellikle 1GB RAM kapasitesinden ötürü sayfa yüklenme süresi ve sayfadaki akıcılık zaman zaman sorunlu olabilir. İşlemcisi akıcı bir deneyim için yeterli olsa da 1GB RAM, günümüz koşullarında Android için çok yeterli görünmüyor. Standart yapıdaki galeri uygulamasının fena çalışmadığı telefonda Google Play Müzik’e ek olarak çok daha fonksiyonel olan bir başka müzik çalar daha bulunuyor. Arayüz tasarımı ve kullanım rahatlığı olarak oldukça iyi.

Söz konusu müzik olmuşken, cihazın hoparlörlerine de değinelim isterseniz. Malesef gerek müzik gerekse de film ve oyunlarda cihazın hoparlörü keyif vermekten uzak kalıyor. Kulaklık kullanmak daha doğru bir tercih diyebilirim. Preo P1’in video oynatıcısı ise çok düz bir tasarıma sahip. Adeta dosya gezgini menüsündeymiş gibi herhangi bir ekstra fonksiyona sahip değil. Neyse ki Play Store da ücretsli ve ücretsiz çok sayıda alternatif bulmak mümkün.

Telefonun hafifçe özelleştirillen kamera arayüzü kötü değil ancak kamera özellikleri sınırlı olduğu için çok da fazla kurcalayamıyorsunuz. Kameranın kendisi de netleme hızı yavaş olduğu için eğer çekmek istediğiniz nesneye tam anlamıyla konsantre olmazsanız, bulanık çekme eğilimi gösteren bir performans sergiliyor. Genel kamera performansını konuşacak olursak eğer, Preo P1 fiyatlandırması itibariyle tehlikeli bir noktada yer aldığından az daha üzerine çıkarak kamerası çok çok daha iyi cihazlar bulmak mümkün. Genel görüntü kalitesi ise çok parlak değil ancak kullanılmayacak gibi de değil.

Şimdi de genel performans değerlendirmesi yapalım. Sentetik testlerdeki sonuçları şu anda görmektesiniz. Genel olarak Snapdragon 410 tabanlı cihazlarla benzer sonuçlar alan Preo P1, oyunlarda da ise tercih ettiğiniz oyuna göre farklı deneyim yaşıyorsunuz. Örneğin Real Racing 3 oyunu düşük kalite ayarlarında sorunsuza yakın oynanırken, mesela NOVA 3 Freedom oynanabilirlikten uzak. Casual Games dediğimiz koşu oyunu gibi yapımlar ise sorunsuzca çalışıyor.

Telefonun pil performansı ise hiç fena değil. Yaptığım ölçümlerde TeknoSA Preo P1, 3 saate ekran açık, 1 saat konusma ve arka planda senkronizasyonların açık olduğu koşulda 9 saate yakın çalışabiliyor. 3D odaklı yoğun kullanıma yönelik GFX Benchmark’ın pil testinde ise 510 dakikalık skor almayı başardı. Yani Snapdragon 410 işlemci ve 720p ekran ile pil performansı mutlu etmeyi başraıyor.

Preo p1’in diğer detaylarına da kısaca değinelim. Telefon görüşmesinde herhangi bir sıkıntı yok, sesi net duyuyorsunuz ve karşı tarafa net iletiyorsunuz. Telefon yoğun yük altındayken rahatsız edici düzeyde ısınmıyor. Yaptığım ölçümlerde ki hem oyunları hem de test uyuglamalarını kullandım ölçümlerde cihazın genelde 40-41 dereceler seyrettğini söyleyebilirim ki bu da size çok yansımıyor zaten.





Toparlıycak olursam eğer, TeknoSA Preo P1 fiyatı 500 Lira’lar seviyesinde tutulsaydı belki iyi bir telefon olabilirdi ancak 750TL’lik etiket fiyatı ile malesef hiç şansı yok zira bugün 649TL’ye alınabilen General Mobile 4G, çok çok daha iyi donanımı, Google garantili yazılım güncellemesiyle daha uygun fiyata sunuyor. Yine 750TL’nin az üzerinde örneğin Meizu M1 Note gibi güçlü cihazlar bulabilmek te mümkün. Açıkçası yüksek fiyatı, belli olmayan yazılım güncelleme akıbeti ve düşük donanımı ile TeknoSA Preo P1’in malesef şansı yok en azından fiyatı olması gereken düzeye çekilene kadar.

Ben Erdi Özüağ, bir sonraik videoda görüşmek üzere hoşçakalın kendinize çok iyi bakın.