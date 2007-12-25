Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tellcom'dan QuikNet'le evlere Fiber Optik bağlantı ile 5 Mbit/sn hızında kotasız hizmet aylık 29 Ytl

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
290,1b
1
2747
Diğer
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Turkcell'in bir kuruluşu olan Tellcom geçtiğimiz yıllarda A Tipi UMTH lisansina sahip bir firma dolayısıyla kendi fiberini kendisi döşeyebiliyor yada yurtdışı çıkışlarını kendi kendine sağlayabiliyor. Bu kadar ön bilgiden sonra esas bomba şu anda örnek bir proje olan Ağaoğlu MyWorld (İstanbul/Ataşehir) sitesi sakinlerine verilen hizmetler ve fiyatlarını aşağıda görebilirsiniz.

Download Hızı
Upload Hızı
Kota
İlk Ücretler
Aylık Ücret
1 MBit/sn
1 MBit/sn
Sınırsız
yok
29 Ytl
3 MBit/sn
3 MBit/sn
Sınırsız
yok
39 Ytl
5 MBit/sn
5 MBit/sn
Sınırsız
yok
49 Ytl
10 MBit/sn
10 MBit/sn
Sınırsız
yok
69 Ytl
20 MBit/sn
20 MBit/sn
Sınırsız
yok
89 Ytl
100 MBit/sn
100 MBit/sn
Sınırsız
yok
109 Ytl

İnanmayanlar da yine aşağıdaki broşürlere bakabilirler, bu arada verilen hizmetin adı tam olarak QuikNet "Fiber İnernet. Işık Hızında!";

Tellcom'dan QuikNet'le evlere Fiber Optik bağlantı ile 5 Mbit/sn hızında kotasız hizmet aylık 29 Ytl
Tam Boyutta Gör

(Broşürden taranmıştır)

Tellcom'dan QuikNet'le evlere Fiber Optik bağlantı ile 5 Mbit/sn hızında kotasız hizmet aylık 29 Ytl
Tam Boyutta Gör

(Broşürden taranmıştır)

Şimdi broşürdekileri ve daha da fazla öğrenebildiğimiz kadarını sizle paylaşalım. Öncellikli olarak 100 Mbit/sn hızı dışında tüm hızlar şu anda satın alınabiliyor ve hemende bağlanıp kullanılabiliyor. Hız ile ilgili testleri yakında yapmayı umut ediyoruz firma yetkilileri bize bir adet 20 Mbit/sn hızında hattı bir süreliğine deneme fırsatı sunacaklar. 100 Mbit/sn hızının olmamasının nedeni de eve verilen router'ın o kapasiteyi kaldıramaması fakat yeni model ocak ayında gelecek deniliyor. Şu ana kadar 100'ün üzerinde aboneye ulaştıklarını ve site taşınmaları bittikten sonra reklamlarla beraber tüm siteye hizmet vermeyi planladıklarını iletiyor. Ayrıca yine Ağaoğlu Eltes Güneşi, Bahçeşehir ve Batı Ataşehir bölgesindeki Uphill Court ve KentPlus+ gibi yerlerede hizmet vereceklerini iletiyorlar. Diğer projeleri bilgi aldıkça duyuracağız zira belki tercihinizi bu sitelerden yaparsınız :)

Bu inanılmayacak gibi gözüken sistem şu şekilde işliyor. Evinizin kapısına kadar bir ethernet kablosu geliyor bu kablonun ev ucu size kullanımınız için tahsis edilen 4 Portlu ve Kablosuz internet destetkli Zyxel marka Router'a takılırken diğer ucu 3.636 tane dairelik sitenin ortasındaki bir binanın altına kadar gidiyor ve orada iletim istasyonuna bağlanıyor. Burdan da Anadolu yakasındaki kendilerine ait olan Fiber Optik omurgaya bağlanılıyor tabii burdan da tüm dünyaya iletişim sağlanıyor. Yurt dışında bildiğiniz gibi böyle hizmetler oldukça yaygın Türkiye'de de böyle düzgün alt yapıya ve iletişimi sağlayan toplu konut projelerinde tahminimizce daha da fazlalaşarak bu tür hizmetleri göreceğiz.

Bu arada belirtmek gerekenlerden biriside İndirme ve Yükleme hızlarının birbirine eşit olması, bunun nedenide evde kullandığnız ethernet kablosu ile direk datacenter'ların (verimerkezlerinin) kullandığı fiber optik alt yapıya bağlanan bir istasyona bağlı olmanız. Kısaca sistemin size eşit upload/download hızları vermesi çok doğal bu diğer hiç bir bireysel bağlantı yönteminde olmayan bir büyük artı. Ayırıca statik IP'de alabiliyorsunuz buda kendi oyun sunucunuzu kurabileceğiniz yada kişisel web sitenizi hatta postalarınızı bile kendi email sunucunuzda tutabileceğiniz anlamına geliyor.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
arda753 4 yıl en beğenilen
Vay be zamanında 100 MBit download 100 Mbit upload 100 TL imiş. Şuan akk siz 25 mbit interneti 100 TL ye satıyorlar :(
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
Zordion 6 yıl
Bugun 20MBit sinirsizi 500 liraya satan Superonline, yillar once 100MBit sinirsizi 109 liraya sunuyormus, hem de simetrik. Vay be.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kill1033 6 yıl
Tekno moomce

3 mtb 30 evro verelim de sevinelim upload falan hikaye soruyorum kaç zaman soran şu yotubete beklemeden dolcak upload nezaman artacak

Youtube'un upload ile alakası yok. Ülke çıkış hacmi arttırılmalı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 6 yıl kill1033
Ülke çıkış hacminin arttırılmasına gerek yok. Zaten bu çıkışlar çift yönlü ve Turk Telekom'un ana trafiği Inbound yani yurt dışından içine doğru. Veri merkezleri hariç de dışarı doğru veri yükleme yapan ciddi veri kaynakları yok. İçeri gelen trafikte sıkıntı olursa olur ama çıkanda yurtdışı bağlantıları nedeniyle bir sorun olmaz kolay kolay.
Mesele İnternet paketlerimize sunulan yükleme hızlarımız. İndirmede tamam süründürmüyorlar ama yüklemede o 512 kbit ne, 1 Mbit ne. Böyle hızlarla tüm Türkiye yurtdışına bir yere bir şeyler yüklese gene tıkanmaz bizim fiber borular.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 6 yıl
Ah ah nerede o kampanyalar şimdi!

Yaktın bizi turkcell!

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 6 yıl
Sitelere değil de şehir içine de fiber altyapısı düzenlendiğini ölmeden görebilecekmiyiz acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
based_1984 6 yıl
hocaam
doydular artik insani insanimizi bir para kaynagi meta olarak goruyorlar tabii ki bu durumu organize eden bi kurum var (ulastirma bakanligi) teknolojiden anlamayan insanlar herseyi toz penbe goruyorlar tabii karni tok adamlarin dokanmaz...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
switel 10 yıl
bu 5mbit/sn kotasiz 29tl fiyatli paket hala var mi? cunku bizim evin oraya fiberoptik internet hatti cekildi. eger devam ediyosa bu fiyat hemen kaydolurum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furkan_ 10 yıl
bizim apartmanın altına fiber sonlandırıcıları takıyorlar bugün, yani 1 hafta içinde başlar kullanılmaya ama ben aralıkta askere gideceğim için bi süre daha mahrum kalacağım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Momo-Oz 10 yıl

switel

bu 5mbit/sn kotasiz 29tl fiyatli paket hala var mi? cunku bizim evin oraya fiberoptik internet hatti cekildi. eger devam ediyosa bu fiyat hemen kaydolurum.

5mb hız artık iptal edildi aynı fiyata 10mb veriyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
In God We Trust 10 yıl
shadow006

_Right_
shadow006
Arkadaşlar öğlenden beri upload ve download hızında düşüklük var. Rapidin up hızı resmen sürünüyor. Yer Ankara-Eryaman sizde durum ne.
Ayrıca 10 mbps sınırsız üyelerinin upload hızı 1 mbps mi yoksa 5 mbps mi?.

Турецкий
5 mbps


Cevabın için teşekkürler ama neden Rusca olarak "Türkçe" kelimesini yazdın onu anlamadım.

Pardon ya msnde arkadaşa bişi yazıyodum copy paste yaparken oda gelmiş.

Farklı bir amacım yoktu

Düzeltiyorum.
10 Mbps için internete yükleme (upload) hızı 1 Mbps, 20 Mbps ve 100 Mbps için 5 Mbps’dir.
Olacakmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Super_Online 10 yıl
hermo35

Selam ozgurrBH

Bir konuda sana danısmak ıstıyıyorum buradan yazabılecegımızı soylemıssın saol
gercıbu soruyu super_online ısımlı arkadasa sordum ama cevaplamadı ..

Gecen sene superonline fırması benı cagırdı izmir bolgesı ıcın teknık personel olrak ıse alıcakladı ancak krız sebebıyle erteledık dedıler 1 sene gectı uzerınden sureklı de ınsan kaynaklarını aradım ırtıbatı kesmedım sureklı aradım durum nedır dıye ancak umudum kalmadı dıyebılırım gercekten personel alımı varmı yokmu yksa benımı oyalıyorlar bılmıyorum bu konuda bır bılgın varsa aydınlatırsan sevınırım...



Telefon numaranızı pm olarak yollarsanız sizleri izmir ana bayii yetkilisiyle görüştürebilirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baloonist 10 yıl
idealtepede


ideal sitesi ve tuncel sitesi var beraberler 12 blok 20 daireden

240 daire var ve çoğu insanda adsl var, bu hizmet geldigi gün geçicem lakin kısıtlı yerlerde var ne zaman gelir ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozgurr34 10 yıl
@hermo35
O konuda benimde pek bilgim olmaz bu konuda sana yardımcı olamam kusura bakma.

@Super_Online
Aynen dediğin gibi biz merkezden onaylıyoruz şubelerde dağıtım kurulum vs yapıyor ancak bu aralar bildiğiniz gibi değil çok fazla talep var hergün bi ton switch vs onaylıyoruz.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Super_Online 10 yıl
ozgurrBH

Bende superonline çalışanıyım soruları pm ile değilde burdan sorarsanız hem herkes faydalanmış olur ayrıca ben network bölümündeyim fiberlerin planlandığı yer.

Bu arada bütün arkadaşların problemlerinde paslaşırız diye düşünüyorum.Mail adresinizi pm atarsanız sizlerlede irtibata geçebiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-0924579C4 10 yıl

Super_Online

ozgurrBH

Bende superonline çalışanıyım soruları pm ile değilde burdan sorarsanız hem herkes faydalanmış olur ayrıca ben network bölümündeyim fiberlerin planlandığı yer.

Bu arada bütün arkadaşların problemlerinde paslaşırız diye düşünüyorum.Mail adresinizi pm atarsanız sizlerlede irtibata geçebiliriz.



ohh iki tane yetkili bulmusken soralım..

ist/maslakta var gözüküyo ama aradım bizim bölgede yok dendi..

burası maslak gazeteciler sit. sadece burda 600 konut var ve çevresi site kaynıyo..

bu bölgede çalışma varmı ? ne zaman gelir ?

yoksa kablo nete geçmeyi düşünüyorum ....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Birsen Yıldızbaş 10 yıl
Ankara, Balgat'ta 102 daireli Yonca sitesinde yöneticiyim. Site olarak internet hizmetinizden yararlanmak istiyoruz, bilgilendirirseniz sevinirim.
Tel. 0312 286 04 74
0312 286 94 22
Cep tel. 0505 445 82 03
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hitokiri_johndoesai 10 yıl
Ankara/Türkkonut'ta henüz hizmet verilmediğini söylediler. Ama bize yakın olan Dodurga başvuru listesinde çıkıyor. Site adına e-posta attım; bakalım cevap gelecek mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Birsen Yıldızbaş 10 yıl
Ankara, Balgat'ta 102 daireli Yonca sitesinde yöneticiyim. Site olarak internet hizmetinizden yararlanmak istiyoruz, bilgilendirirseniz sevinirim.
Tel. 0312 286 04 74
0312 286 94 22
Cep tel. 0505 445 82 03
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZeneX 10 yıl

Orjinalden alıntı: Birsen Yıldızbaş

Ankara, Balgat'ta 102 daireli Yonca sitesinde yöneticiyim. Site olarak internet hizmetinizden yararlanmak istiyoruz, bilgilendirirseniz sevinirim.

Tel. 0312 286 04 74

0312 286 94 22

Cep tel. 0505 445 82 03


Bu mesajınızı fibergelsin@superonline.net adresine yollayacaksınız :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
khaos +41 .TT. +18 onkuba +14 GAMBIT +12 V4LKyR +11 BumberShoot +10 Mr. Jingles +10 The Hollow +9 arslanbenzer +9 FEARTR +8
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
290144 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
fiber
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
İmamoğlu’na atılan bir iftira daha
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
DreamHack Masters Dallas 2019 Turnuvasının
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim