Tellcom'dan QuikNet'le evlere Fiber Optik bağlantı ile 5 Mbit/sn hızında kotasız hizmet aylık 29 Ytl

Turkcell'in bir kuruluşu olan Tellcom geçtiğimiz yıllarda A Tipi UMTH lisansina sahip bir firma dolayısıyla kendi fiberini kendisi döşeyebiliyor yada yurtdışı çıkışlarını kendi kendine sağlayabiliyor. Bu kadar ön bilgiden sonra esas bomba şu anda örnek bir proje olan Ağaoğlu MyWorld (İstanbul/Ataşehir) sitesi sakinlerine verilen hizmetler ve fiyatlarını aşağıda görebilirsiniz.

Download Hızı Upload Hızı Kota İlk Ücretler Aylık Ücret 1 MBit/sn 1 MBit/sn Sınırsız yok 29 Ytl 3 MBit/sn 3 MBit/sn Sınırsız yok 39 Ytl 5 MBit/sn 5 MBit/sn Sınırsız yok 49 Ytl 10 MBit/sn 10 MBit/sn Sınırsız yok 69 Ytl 20 MBit/sn 20 MBit/sn Sınırsız yok 89 Ytl 100 MBit/sn 100 MBit/sn Sınırsız yok 109 Ytl

İnanmayanlar da yine aşağıdaki broşürlere bakabilirler, bu arada verilen hizmetin adı tam olarak QuikNet "Fiber İnernet. Işık Hızında!";

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(Broşürden taranmıştır)

Tam Boyutta Gör

(Broşürden taranmıştır)

Şimdi broşürdekileri ve daha da fazla öğrenebildiğimiz kadarını sizle paylaşalım. Öncellikli olarak 100 Mbit/sn hızı dışında tüm hızlar şu anda satın alınabiliyor ve hemende bağlanıp kullanılabiliyor. Hız ile ilgili testleri yakında yapmayı umut ediyoruz firma yetkilileri bize bir adet 20 Mbit/sn hızında hattı bir süreliğine deneme fırsatı sunacaklar. 100 Mbit/sn hızının olmamasının nedeni de eve verilen router'ın o kapasiteyi kaldıramaması fakat yeni model ocak ayında gelecek deniliyor. Şu ana kadar 100'ün üzerinde aboneye ulaştıklarını ve site taşınmaları bittikten sonra reklamlarla beraber tüm siteye hizmet vermeyi planladıklarını iletiyor. Ayrıca yine Ağaoğlu Eltes Güneşi, Bahçeşehir ve Batı Ataşehir bölgesindeki Uphill Court ve KentPlus+ gibi yerlerede hizmet vereceklerini iletiyorlar. Diğer projeleri bilgi aldıkça duyuracağız zira belki tercihinizi bu sitelerden yaparsınız :)

Bu inanılmayacak gibi gözüken sistem şu şekilde işliyor. Evinizin kapısına kadar bir ethernet kablosu geliyor bu kablonun ev ucu size kullanımınız için tahsis edilen 4 Portlu ve Kablosuz internet destetkli Zyxel marka Router'a takılırken diğer ucu 3.636 tane dairelik sitenin ortasındaki bir binanın altına kadar gidiyor ve orada iletim istasyonuna bağlanıyor. Burdan da Anadolu yakasındaki kendilerine ait olan Fiber Optik omurgaya bağlanılıyor tabii burdan da tüm dünyaya iletişim sağlanıyor. Yurt dışında bildiğiniz gibi böyle hizmetler oldukça yaygın Türkiye'de de böyle düzgün alt yapıya ve iletişimi sağlayan toplu konut projelerinde tahminimizce daha da fazlalaşarak bu tür hizmetleri göreceğiz.

Bu arada belirtmek gerekenlerden biriside İndirme ve Yükleme hızlarının birbirine eşit olması, bunun nedenide evde kullandığnız ethernet kablosu ile direk datacenter'ların (verimerkezlerinin) kullandığı fiber optik alt yapıya bağlanan bir istasyona bağlı olmanız. Kısaca sistemin size eşit upload/download hızları vermesi çok doğal bu diğer hiç bir bireysel bağlantı yönteminde olmayan bir büyük artı. Ayırıca statik IP'de alabiliyorsunuz buda kendi oyun sunucunuzu kurabileceğiniz yada kişisel web sitenizi hatta postalarınızı bile kendi email sunucunuzda tutabileceğiniz anlamına geliyor.