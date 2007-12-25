Tellcom'dan QuikNet'le evlere Fiber Optik bağlantı ile 5 Mbit/sn hızında kotasız hizmet aylık 29 Ytl

Turkcell'in bir kuruluşu olan Tellcom geçtiğimiz yıllarda A Tipi UMTH lisansina sahip bir firma dolayısıyla kendi fiberini kendisi döşeyebiliyor yada yurtdışı çıkışlarını kendi kendine sağlayabiliyor. Bu kadar ön bilgiden sonra esas bomba şu anda örnek bir proje olan Ağaoğlu MyWorld (İstanbul/Ataşehir) sitesi sakinlerine verilen hizmetler ve fiyatlarını aşağıda görebilirsiniz.
|
Download Hızı
|
Upload Hızı
|
Kota
|
İlk Ücretler
|
Aylık Ücret
|
1 MBit/sn
|
1 MBit/sn
|
Sınırsız
|
yok
|
29 Ytl
|
3 MBit/sn
|
3 MBit/sn
|
Sınırsız
|
yok
|
39 Ytl
|
5 MBit/sn
|
5 MBit/sn
|
Sınırsız
|
yok
|
49 Ytl
|
10 MBit/sn
|
10 MBit/sn
|
Sınırsız
|
yok
|
69 Ytl
|
20 MBit/sn
|
20 MBit/sn
|
Sınırsız
|
yok
|
89 Ytl
|
100 MBit/sn
|
100 MBit/sn
|
Sınırsız
|
yok
|
109 Ytl
İnanmayanlar da yine aşağıdaki broşürlere bakabilirler, bu arada verilen hizmetin adı tam olarak QuikNet "Fiber İnernet. Işık Hızında!";
(Broşürden taranmıştır)
(Broşürden taranmıştır)
Şimdi broşürdekileri ve daha da fazla öğrenebildiğimiz kadarını sizle paylaşalım. Öncellikli olarak 100 Mbit/sn hızı dışında tüm hızlar şu anda satın alınabiliyor ve hemende bağlanıp kullanılabiliyor. Hız ile ilgili testleri yakında yapmayı umut ediyoruz firma yetkilileri bize bir adet 20 Mbit/sn hızında hattı bir süreliğine deneme fırsatı sunacaklar. 100 Mbit/sn hızının olmamasının nedeni de eve verilen router'ın o kapasiteyi kaldıramaması fakat yeni model ocak ayında gelecek deniliyor. Şu ana kadar 100'ün üzerinde aboneye ulaştıklarını ve site taşınmaları bittikten sonra reklamlarla beraber tüm siteye hizmet vermeyi planladıklarını iletiyor. Ayrıca yine Ağaoğlu Eltes Güneşi, Bahçeşehir ve Batı Ataşehir bölgesindeki Uphill Court ve KentPlus+ gibi yerlerede hizmet vereceklerini iletiyorlar. Diğer projeleri bilgi aldıkça duyuracağız zira belki tercihinizi bu sitelerden yaparsınız :)
Bu inanılmayacak gibi gözüken sistem şu şekilde işliyor. Evinizin kapısına kadar bir ethernet kablosu geliyor bu kablonun ev ucu size kullanımınız için tahsis edilen 4 Portlu ve Kablosuz internet destetkli Zyxel marka Router'a takılırken diğer ucu 3.636 tane dairelik sitenin ortasındaki bir binanın altına kadar gidiyor ve orada iletim istasyonuna bağlanıyor. Burdan da Anadolu yakasındaki kendilerine ait olan Fiber Optik omurgaya bağlanılıyor tabii burdan da tüm dünyaya iletişim sağlanıyor. Yurt dışında bildiğiniz gibi böyle hizmetler oldukça yaygın Türkiye'de de böyle düzgün alt yapıya ve iletişimi sağlayan toplu konut projelerinde tahminimizce daha da fazlalaşarak bu tür hizmetleri göreceğiz.
Bu arada belirtmek gerekenlerden biriside İndirme ve Yükleme hızlarının birbirine eşit olması, bunun nedenide evde kullandığnız ethernet kablosu ile direk datacenter'ların (verimerkezlerinin) kullandığı fiber optik alt yapıya bağlanan bir istasyona bağlı olmanız. Kısaca sistemin size eşit upload/download hızları vermesi çok doğal bu diğer hiç bir bireysel bağlantı yönteminde olmayan bir büyük artı. Ayırıca statik IP'de alabiliyorsunuz buda kendi oyun sunucunuzu kurabileceğiniz yada kişisel web sitenizi hatta postalarınızı bile kendi email sunucunuzda tutabileceğiniz anlamına geliyor.
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Youtube'un upload ile alakası yok. Ülke çıkış hacmi arttırılmalı.
Mesele İnternet paketlerimize sunulan yükleme hızlarımız. İndirmede tamam süründürmüyorlar ama yüklemede o 512 kbit ne, 1 Mbit ne. Böyle hızlarla tüm Türkiye yurtdışına bir yere bir şeyler yüklese gene tıkanmaz bizim fiber borular.
Yaktın bizi turkcell!
doydular artik insani insanimizi bir para kaynagi meta olarak goruyorlar tabii ki bu durumu organize eden bi kurum var (ulastirma bakanligi) teknolojiden anlamayan insanlar herseyi toz penbe goruyorlar tabii karni tok adamlarin dokanmaz...
5mb hız artık iptal edildi aynı fiyata 10mb veriyorlar
Farklı bir amacım yoktu
Düzeltiyorum.
10 Mbps için internete yükleme (upload) hızı 1 Mbps, 20 Mbps ve 100 Mbps için 5 Mbps’dir.
Olacakmış.
Telefon numaranızı pm olarak yollarsanız sizleri izmir ana bayii yetkilisiyle görüştürebilirim.
ideal sitesi ve tuncel sitesi var beraberler 12 blok 20 daireden
240 daire var ve çoğu insanda adsl var, bu hizmet geldigi gün geçicem lakin kısıtlı yerlerde var ne zaman gelir ?
O konuda benimde pek bilgim olmaz bu konuda sana yardımcı olamam kusura bakma.
@Super_Online
Aynen dediğin gibi biz merkezden onaylıyoruz şubelerde dağıtım kurulum vs yapıyor ancak bu aralar bildiğiniz gibi değil çok fazla talep var hergün bi ton switch vs onaylıyoruz.
Bu arada bütün arkadaşların problemlerinde paslaşırız diye düşünüyorum.Mail adresinizi pm atarsanız sizlerlede irtibata geçebiliriz.
ohh iki tane yetkili bulmusken soralım..
ist/maslakta var gözüküyo ama aradım bizim bölgede yok dendi..
burası maslak gazeteciler sit. sadece burda 600 konut var ve çevresi site kaynıyo..
bu bölgede çalışma varmı ? ne zaman gelir ?
yoksa kablo nete geçmeyi düşünüyorum ....
Tel. 0312 286 04 74
0312 286 94 22
Cep tel. 0505 445 82 03
Tel. 0312 286 04 74
0312 286 94 22
Cep tel. 0505 445 82 03
Bu mesajınızı fibergelsin@superonline.net adresine yollayacaksınız :)
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