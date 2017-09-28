Teröristlerin korkulu rüyası SİHA hakkında her şey

Son zamanlarda sıkça gündeme gelen ve tartışmalara da neden olan yerli üretim silahlı insansız hava araçları hakkında merak edilenleri sizler için videomuzda derledik.

Donanımhaber.com'dan herkese merhaba ben Samet Yurtsever,

Bu videomuzda son zamanlarda sıkça gündeme gelen SİHA yani silahlı insansız hava aracı nedir? Ne amaçla kullanılır?

Türkiye tarafından geliştirilen SİHA var mı gibi soruların cevaplarını sizlerle paylaşacağız. Silahlı İnsansız hava araçları, özellikle asimetrik harpte ordulara büyük bir güç çarpanı olarak ön plana çıkıyor. 30 saate kadar çıkabilen havada kalma süreleriyle keşif gözetleme yapan SİHA'lar, tespit ettikleri hedefleri kanatlarında bulunan mühimmatlar ile başka bir ordu unsurunu çağırmaya gerek kalmaksızın etkisiz hale getirebiliyorlar. Bu özellikleri sayesinde hem operasyonun başarı ihtimali artıyor. Hem de personel tehlikeye atılmadan harekat icra edilmiş oluyor.

Türkiye'de yerli insansız hava aracı geliştirme çalışmalarına yakın zamanda başladı ve çok büyük bir yol katetti. Dünyanın yeni yeni tanışmaya başladığı bu teknolojiyi tam zamanında yakalayan ülkemiz yurt dışına askeri amaçlı kullanılan insansız hava aracı dahi ihraç etti.

Keşif gözetleme amaçlı geliştirilen yerli insansız hava araçlarından MALE sınıfı ANKA, taktik sınıf Bayraktar TB2 ve Karayel daha sonra silahlandırılarak çok daha önemli bir görev icra etmeye başladılar. Son zamanlarda haberlerde sıkça duyduğumuz SİHA'lar, keşif gözetleme yaparken tespit ettiği terör unsurlarına kanatlarında bulunan ROKETSAN yapımı MAM-L mühimmatını atarak hedefleri imha ediyor. Bu harekat sırasında hiçbir askeri personelin tehlikeye girmemesi harekatın başarısını artıyor.

Peki sıradan insansız hava aracı ile ne farkı var?

Üzerinde silah bulunmayan hava araçları, gerçekleştirdikleri keşifleri diğer unsurlara bildirerek onların harekat etmesini sağlıyor. Örneğin bir grup terörist dağlık bir arazide tespit edildiyse ya hava bombardımanı isteniyor ya da birlikler bölgeye indirilerek sıcak çatışmaya giriliyor. Halbuki tespit eden ihanın üzerinde silah bulunduğu takdirde hiçbir unsuru tehlike atmaksızın anında teröristler etkisiz hale getirilebiliyor.

Yüksek irtifalarda seyir icra eden İHAlar teröristler tarafından farkedilemiyor. Yerli olarak geliştirilen silahlı insansız hava araçlarımız ANKA, Bayraktar ve KARAYEL askerimizi korumaya devam ederken, bazı kesimler ise kullanılmasına karşı çıkıyor Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada yerli insansız hava araçlarının bugüne kadar dolaylı ve doğrudan yaklaşık 3 bin teröristi etkisiz hale getirdiği belirtmişti.

Yerli silahlı ve silahsız insansız hava araçları terörle mücadele başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm harekatlarında aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Aynı zamanda bu İHA'ların yurt dışına ihracatıyla alakalı da çalışmalar sürüyor.

