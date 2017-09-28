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Teröristlerin korkulu rüyası SİHA hakkında her şey

2 yıl
9,1b
1
Savunma Sanayi
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Samet Yurtsever
Yazar
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Son zamanlarda sıkça gündeme gelen ve tartışmalara da neden olan yerli üretim silahlı insansız hava araçları hakkında merak edilenleri sizler için videomuzda derledik.
Teröristlerin korkulu rüyası SİHA hakkında her şey
Donanımhaber.com'dan herkese merhaba ben Samet Yurtsever,
Bu videomuzda son zamanlarda sıkça gündeme gelen SİHA yani silahlı insansız hava aracı nedir? Ne amaçla kullanılır?
Türkiye tarafından geliştirilen SİHA var mı gibi soruların cevaplarını sizlerle paylaşacağız. Silahlı İnsansız hava araçları, özellikle asimetrik harpte ordulara büyük bir güç çarpanı olarak ön plana çıkıyor. 30 saate kadar çıkabilen havada kalma süreleriyle keşif gözetleme yapan SİHA'lar, tespit ettikleri hedefleri kanatlarında bulunan mühimmatlar ile başka bir ordu unsurunu çağırmaya gerek kalmaksızın etkisiz hale getirebiliyorlar. Bu özellikleri sayesinde hem operasyonun başarı ihtimali artıyor. Hem de personel tehlikeye atılmadan harekat icra edilmiş oluyor. 
Türkiye'de yerli insansız hava aracı geliştirme çalışmalarına yakın zamanda başladı ve çok büyük bir yol katetti. Dünyanın yeni yeni tanışmaya başladığı bu teknolojiyi tam zamanında yakalayan ülkemiz yurt dışına askeri amaçlı kullanılan insansız hava aracı dahi ihraç etti. 
 
Keşif gözetleme amaçlı geliştirilen yerli insansız hava araçlarından MALE sınıfı ANKA, taktik sınıf Bayraktar TB2 ve Karayel daha sonra silahlandırılarak çok daha önemli bir görev icra etmeye başladılar. Son zamanlarda haberlerde sıkça duyduğumuz SİHA'lar, keşif gözetleme yaparken tespit ettiği terör unsurlarına kanatlarında bulunan ROKETSAN yapımı MAM-L mühimmatını atarak hedefleri imha ediyor. Bu harekat sırasında hiçbir askeri personelin tehlikeye girmemesi harekatın başarısını artıyor. 
Peki sıradan insansız hava aracı ile ne farkı var?
Üzerinde silah bulunmayan hava araçları, gerçekleştirdikleri keşifleri diğer unsurlara bildirerek onların harekat etmesini sağlıyor. Örneğin bir grup terörist dağlık bir arazide tespit edildiyse ya hava bombardımanı isteniyor ya da birlikler bölgeye indirilerek sıcak çatışmaya giriliyor. Halbuki tespit eden ihanın üzerinde silah bulunduğu takdirde hiçbir unsuru tehlike atmaksızın anında teröristler etkisiz hale getirilebiliyor.
Yüksek irtifalarda seyir icra eden İHAlar teröristler tarafından farkedilemiyor. Yerli olarak geliştirilen silahlı insansız hava araçlarımız ANKA, Bayraktar ve KARAYEL askerimizi korumaya devam ederken, bazı kesimler ise kullanılmasına karşı çıkıyor Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamada yerli insansız hava araçlarının bugüne kadar dolaylı ve doğrudan yaklaşık 3 bin teröristi etkisiz hale getirdiği belirtmişti.
Yerli silahlı ve silahsız insansız hava araçları terörle mücadele başta olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm harekatlarında aktif olarak kullanılmaya devam ediyor. Aynı zamanda bu İHA'ların yurt dışına ihracatıyla alakalı da çalışmalar sürüyor.
 

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mu5tafa 2 yıl en beğenilen
Piknikçilerin savunucusu (!) Chpli vekil Sezgin tanrıkulu bunu beğenmedi. Dava falan açabilir donanımhaber e. Dikkat...
Yanıtla +30
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Bukalemun 2 yıl
Cehepe' nin korkulu rüyası ve hdp' nin kabusu olur :)) Onlara cehennem zebanisi gibi gelecektir bu asker savaşçılar !
Yanıtla +23
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zdniz 2 yıl
Vergi haberlerinin arkasından iyi gider.
2 Yanıt Yanıtla +21
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KUM23 2 yıl
Helal olsun derim..
Yanıtla +1
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kelimam 2 yıl
forumda ne kadar mal olduğunu gün yüzüne çıkaran haber.
Adam çıkmış yok " operasyonlarda ne kadar etkili" filan demiş. Senin ordunun elinde böyle bir imkan var ve sen bunun etkisini tartışmaya almışşın. Beyler çok değil 4 sene önce ABD'nin çöp helikopterleri, İsrail'in uçmayan heronları için 6 7 ay sırada bekliyorduk şimdi dünyada bizden başka kaç ülke silahlı iha üretiyor.

Başka biriside "adamlar öldürmek ve ölmek için çıkmışlar" diyor. Sen pkk sempatizanımısın ki böyle söylüyorsun. Hee eğer değilsen bundan 4 sene önceki yorumun zaten bu haberi destekler nitelikte olmalıdır.
Yanıtla +5
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BekirTemel 2 yıl


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tropik17 2 yıl
Amerikan ordusu Afganistan'da günlerce sihalarla terörist öldürdü. Bazıları "onlar sivil halktı, masum müslümanlardı" filan dedi. Amerika "onların eli kanlı teröristler olduğunu" söyledi.
Anlayana...
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WB 2 yıl
Boyle haberler girip chp lileri cildirtmayin
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V4LKyR 2 yıl
Öyle ama, vergi zamlarından sonra ne hikmetse yerli İHA'lar, Hürkuş'lar falan... :)
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atarlı.ergen 2 yıl
siha ve s400'lerin önemini anlatan bu videoyu izleyin sonra tabiki hdp ve chp bu gelişmelere köstek olacak dersiniz. hdp nin ne olduğu belli zaten ama chp de kasetle gelinen nokta içler acısı tanrı kulu mu yoksa ab ve ab kulu mu dersiniz, Türkiye ile iran arasında savaş çıksa iranın yanında yer alarım diyen mi dersiniz, şimdi almanya ile aramız bozuldu almanlara yalakalık yapan büssürü konu açıldı forumda almanya ile savaşsak bu forumda almanın yanında savaşacak onlarca ezik çıkar. karım kızım hansa feda olsun derler.

1 Yanıt Yanıtla +10
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murat1981pls 2 yıl atarlı.ergen
o kadar net ve anlaşılır bir şekilde anlatmışkı,neden bir devlet yetkilisi bunu yapmıyor..
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Bukalemun 2 yıl
Cehepe' nin korkulu rüyası ve hdp' nin kabusu olur :)) Onlara cehennem zebanisi gibi gelecektir bu asker savaşçılar !
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OverClocK1ng 2 yıl
Adamlar araca inanılmaz uyumlu isim koymuşlar. SiHa.
Anlamı da Sİ... Haaa! olsa gerek.
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12 Angry Men 2 yıl
Adamlar ırakta devlet kuruyorlar, aylar öncesınden bayraklarını atatürk havalimanına ve ankaraya astık daha ne olsun. Yabancı gazetecıler adamların kamplarına elini kolunu sallayarak gidip röportaj yapıyorlar ama biz o kampları bombalamıyoruz. Terorle mucade yapılmıyor hepsı göz boyama, doğu da o kadar hendek kazdılar bomba depoladılar kımse ses çıkarmadı.
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