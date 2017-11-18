Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Tesla'nın akıllı telefonlar için Powerbank ve Desktop Supercharger cihazları satışa sunuldu!

Dün elektrikli tırı Semi ve yeni nesil spor otomobili Roadster 2 ile karşımıza çıkan Tesla, akıllı telefonlar için masaüstü şarj cihazlarını ve powerbanklerini satışa çıkardı. Ayrıntılar yazımızda...
1 yıl
9,9b
1
16
Cep Tel Aksesuarları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tesla'nın akıllı telefonlar için Powerbank ve Desktop Supercharger cihazları satışa sunuldu!
Tesla, dün elektrikli tırı Semi ve yeni nesil spor otomobili Roadster 2'yi tanıtmasının ardından internet mağazasında Powerbank ve Desktop Supercharger telefon aksesuarlarını sessiz sedasız satışa sundu.
Elektrikli otomobilleriyle ün kazanan Amerika merkezli şirketin mobil cihazlar için şarj cihazı ve powerbank tasarlaması bir hayli dikkat çekiyor. 

Tesla Desktop Supercharger

Masaüstü Supercharger ölçekli model; Tesla'nın California'daki tasarım ekibi tarafından bizzat tasarlandı. Tesla Model S'i ve Model X'i yalnızca birkaç dakikada şarj edebilen Supercharger'ın üretiminde kullanılan 3D yazıcı verilerinin ölçeklendirilerek Desktop Supercharger'ın üretiminde kullanıldığının altı çiziliyor.
Şirketin internet mağazasında 45 dolar fiyat etiketiyle satılan cihazın stokları ise hızlı bir şekilde eridi. 

Tesla Powerbank

Tesla'nın tasarım stüdyosunda büyük bir titizlikle üretilen bu cihaz; 108 x 30.5 x 23.3 mm boyutlarıyla oldukça kompakt bir tasarıma sahip. 3350mAh kapasiteli Tesla Powerbank; üzerindeki microUSB ve Lightning portlarıyla birlikte cihazları şarj edebiliyor. Dahili şarj portlarına sahip olan bu powerbank, kullanıcıları kablo taşıma yükünden de kurtarıyor. 
5 V / 1.5 A çıkış gücüne sahip olan cihaz; üzerindeki şarj durum göstergesiyle cihazın şarj seviyesi, ışıklar aracılığıyla kullanıcılara bildiriliyor. Maksimum pil kapasitesi sağlamak için yüksek verimlilik devresini de bünyesinde barındıran powerbank, şirketin internet mağazasında 45 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda lakin Tesla Desktop Supercharger'da olduğu gibi stoklar hızlı bir şekilde tükendi. Şu an her iki cihaz için de tüm stokların tükendiğini söyleyelim.

https://shop.tesla.com/us/en/product/apparel/powerbank.html?sku=8756721-00-A Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Escapetolife 1 yıl en beğenilen
Alabileceğimiz tek Tesla ürünü buydu oda pahalı geldi...
Yanıtla +50
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
labtek38 1 yıl
Tır koltuğuna kıçımızı koymasak bile son tanıtımdan sonra bir tesle tır alıp tır şöförlüğüne başlayasımız geldi doğrusu. Çok güzel bir algı oluşturuyorlar. Ben bile acaba bir gün belki model 3 alabilir miyim diye hayal kurarken buldum kendimi :D . Apple gibi bir prestij objesi haline gelmeyi biliyorlar. Ama apple kendi cebini doldururken en azından bunlar çevre için de güzel bir vizyona sahip. Bu şarj aletinin bir numarası yok bence sadece hayranlarına bir hatıra objesi olsun diye tasarlanmış. Ve iyi satmış. Normalden daha hızlı şarj ettiğini sanmıyorum.
Tır koltuğuna kıçımızı koymasak bile son tanıtımdan sonra bir tesle tır alıp tır şöförlüğüne başlayasımız geldi doğrusu. Çok güzel bir algı oluşturuyorlar. Ben ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ObjektifPoint.Net 1 yıl
Adamlar devasa pil fabrikasi kurdu illa pille ilgili ürünler yapacaklar.
Güzel bir strateji olmuş. Tesla markasını insanlara duyurmak icin iyi ürünler. Tasarim olarakda farklı. Bildiğin Reklam çalışması.
Arabayi alan/alamayan herkesde telefon var zaten. Teslaya gönül vermiş insanlar alsa kullansa yeter.
Reklama para harcamadan reklam yapmak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CWaRRioR 1 yıl
Ürünü Supercharger'ın figürü gibi düşünmek lazım. Yoksa powerbank olarak hem kapasite hem çıkış gücü anlamında çok zayıf.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dostum kertenkele 1 yıl
Xiaomi nin powerbank ları buna 10 basar o amperle telefonu 1 kez bile şarj edemez bize dahili kablosu varmış gülim bari. O paraya iki tane xiaomi 10,000 lik alırım hemde lityum pilli incecik
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 1 yıl
Quickcharge 4.0 yok, hatta 3.0 bile yok. Type C çıkışı yok. Tesla sadece ismini kullanmak istemiş. Güncel teknolojileri koymamış.
QC 4.0 veya 3.0 destekli ve microusb girişi/çıkışı olmayan, tip c konnektör kullanan bir powerbank arıyorum uzun zamandır. Ancak piyasada böyle bir ürün yok maalesef.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LambayaFunfDe 1 yıl
Buna 45 dolar vereceğime 50 bine model 3 alırım
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cherkesomer 1 yıl
3350 mah lık power bank ve verimlilik çipi mi ve 45$_? stoklar eridimi_? kendi satışa çıkarıp kendimi aldı bu ürünleri, yoksa insanlar cidden kafayı bukadar yedimi_?
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Pahalı olmuş,ama tasarımı güzel.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Biezard jer 1 yıl
Tasarımına kurban
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SkyTech74 1 yıl tahir40
Kendi kendine recharge falan yok değil mi? Fiyat aşırı pahalı..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
labtek38 1 yıl
Tır koltuğuna kıçımızı koymasak bile son tanıtımdan sonra bir tesle tır alıp tır şöförlüğüne başlayasımız geldi doğrusu. Çok güzel bir algı oluşturuyorlar. Ben bile acaba bir gün belki model 3 alabilir miyim diye hayal kurarken buldum kendimi :D . Apple gibi bir prestij objesi haline gelmeyi biliyorlar. Ama apple kendi cebini doldururken en azından bunlar çevre için de güzel bir vizyona sahip. Bu şarj aletinin bir numarası yok bence sadece hayranlarına bir hatıra objesi olsun diye tasarlanmış. Ve iyi satmış. Normalden daha hızlı şarj ettiğini sanmıyorum.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 1 yıl labtek38
labtek38

Tır koltuğuna kıçımızı koymasak bile son tanıtımdan sonra bir tesle tır alıp tır şöförlüğüne başlayasımız geldi doğrusu. Çok güzel bir algı oluşturuyorlar. Ben bile acaba bir gün belki model 3 alabilir miyim diye hayal kurarken buldum kendimi :D . Apple gibi bir prestij objesi haline gelmeyi biliyorlar. Ama apple kendi cebini doldururken en azından bunlar çevre için de güzel bir vizyona sahip. Bu şarj aletinin bir numarası yok bence sadece hayranlarına bir hatıra objesi olsun diye tasarlanmış. Ve iyi satmış. Normalden daha hızlı şarj ettiğini sanmıyorum.

''Apple kendi cebini doldururken en azından bunlar çevre için de güzel bir vizyona sahip''. Güzel demişsin. Ayrıca Tesla tüm patentlerini ve teknolojilerini tüm dünyanın kullanımına sundu. Yani isteyen herkes, her şirket herhangi bir izin almadan Teslanın teknolojilerini kullanabilir.

Not: İzlemeyen arkadaşlar izlemeli. Adamın derdi para kazanmaktan çok dünya için bir şeyler yapabilmek. youtube.com/...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9867 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
tesla, powerbank ve
10 etiket daha şarj taşınabilir şarj cihazı tesla powerbank tesla desktop supercharger masaüstü şarj cihazı Cep Tel Aksesuarları Mobil Teknolojiler Anıl Burak Karadede MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Razer Phone için Hammerhead kulaklıklar 1 yıl İstanbul'daki 3. havalimanında IGABOT isimli robotlar hizmet verecek 1 yıl Türkiye'nin hava kirliliği haritası açıklandı: Havası temiz sadece bir il var 1 yıl Güney Koreli ATM üreticisi Bitcoin desteği sunacak 1 yıl OnePlus telefonları halen gizli bir şekilde veri toplamaya devam ediyor 1 yıl YouTube, Google'ın reklam videosunu spam olarak işaretledi 1 yıl Sonic Forces: Speed Battles ile çoklu mücadeleler başlıyor 1 yıl YouTube'un Android uygulamasında "koyu mod" test ediliyor 1 yıl iPhone X ilk değerlendirme | TrueDepth Kamera çok eğlenceli 1 yıl Mobil yarış oyunlarına taze kan: Grid Autosport iOS için duyuruldu 1 yıl VW Grubu elektrikli araçlar ve otonom teknolojisi için 34 milyar euro harcayacak 1 yıl Virgin Hyperloop One, Hindistan'da ulaşım ağı kurmayı planlıyor 1 yıl En hızlı tarayıcı Firefox(?) EA, oyuncuları kızdırdı! | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl Kaspersky casusluk iddialarına yanıt verdi 1 yıl DJI, Apple mağazalarına özel bir Mavic Pro seçeneği üretiyor 1 yıl Yeni iPhone’ların kablosuz şarj özelliği halen çok yavaş 1 yıl Apple'ın akıllı hoparlörü HomePod 2018'e ertelendi 1 yıl NASA'nın Juno uydusu Jüpiter'deki dev fırtınayı görüntüledi 1 yıl Almanya çocuklara yönelik akıllı saatlerin satışını yasaklıyor 1 yıl Yeni nesil iPhone’larda da Qualcomm modemleri yer alacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Tesla'nın akıllı telefonlar için Powerbank ve Desktop Supercharger cihazları satışa sunuldu! Sonraki Walmart tedarik zincirinde Tesla Semi'den faydalanacak 1 yıl Intel Z390 çipseti yaz aylarında geliyor 1 yıl Honda'nın akıllı araçları 5G üzerinden iletişim kuracak 1 yıl Opioid bağımlılığı ile mücadele eden cihaz geliştirildi 1 yıl Toshiba Tokyo Menkul Kıymetler Borsası'nda kalmak için hisse satışı gerçekleştirebilir 1 yıl Uçaklarda WiFi bağlantısının iyileştirilmesi için çalışmalar yapılıyor 1 yıl Nvidia yeni GeForce MX110 ve MX130 grafik birimlerini tanıttı ama çok tanıdıklar 1 yıl Turkcell, iPhone X'u 100TL ucuza kablosuz şarj hediyesi ile satacak 1 yıl Amazon Cyber Monday fırsatları başlıyor 1 yıl Toshiba, bilgisayar bölümünü de satıyor 1 yıl Altay Tankı’na 3 Türk şirketinden seri üretim teklifi 1 yıl Yapay zeka evreni tanımamıza yardım edebilir 1 yıl Kamusal Mizah katılımıyla Mesut Çevik ile Canlı [Yayın Tekrarı] 1 yıl Firefox arama motorunda Yahoo’dan vazgeçiyor 1 yıl Ar-Ge harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı 1 yıl Atlas robot kendini aştı: Artık havada ters takla atabiliyor 1 yıl Olie ile lambalara komut verme dönemi başlıyor 1 yıl Google Pixel 2 serisi özel bir güvenlik yongası ile geliyor 1 yıl Tesla bombayı patlattı: Roadster 2 de tanıtıldı 1 yıl Tesla'dan elektrikli tır: Tesla Semi ile tanışın! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim