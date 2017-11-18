Tesla'nın akıllı telefonlar için Powerbank ve Desktop Supercharger cihazları satışa sunuldu!

Tesla, dün elektrikli tırı Semi ve yeni nesil spor otomobili Roadster 2'yi tanıtmasının ardından internet mağazasında Powerbank ve Desktop Supercharger telefon aksesuarlarını sessiz sedasız satışa sundu.

Elektrikli otomobilleriyle ün kazanan Amerika merkezli şirketin mobil cihazlar için şarj cihazı ve powerbank tasarlaması bir hayli dikkat çekiyor.

Tesla Desktop Supercharger

Masaüstü Supercharger ölçekli model; Tesla'nın California'daki tasarım ekibi tarafından bizzat tasarlandı. Tesla Model S'i ve Model X'i yalnızca birkaç dakikada şarj edebilen Supercharger'ın üretiminde kullanılan 3D yazıcı verilerinin ölçeklendirilerek Desktop Supercharger'ın üretiminde kullanıldığının altı çiziliyor.

45 dolar fiyat etiketiyle satılan cihazın stokları ise hızlı bir şekilde eridi. Şirketin internet mağazasında fiyat etiketiyle satılan cihazın stokları ise hızlı bir şekilde eridi.

Tesla Powerbank

Tesla'nın tasarım stüdyosunda büyük bir titizlikle üretilen bu cihaz; 108 x 30.5 x 23.3 mm boyutlarıyla oldukça kompakt bir tasarıma sahip. 3350mAh kapasiteli Tesla Powerbank; üzerindeki microUSB ve Lightning portlarıyla birlikte cihazları şarj edebiliyor. Dahili şarj portlarına sahip olan bu powerbank, kullanıcıları kablo taşıma yükünden de kurtarıyor.

5 V / 1.5 A çıkış gücüne sahip olan cihaz; üzerindeki şarj durum göstergesiyle cihazın şarj seviyesi, ışıklar aracılığıyla kullanıcılara bildiriliyor. Maksimum pil kapasitesi sağlamak için yüksek verimlilik devresini de bünyesinde barındıran powerbank, şirketin internet 45 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda lakin Tesla Desktop Supercharger'da olduğu gibi stoklar hızlı bir şekilde tükendi. Şu an her iki cihaz için de tüm stokların tükendiğini söyleyelim. çıkış gücüne sahip olan cihaz; üzerindeki şarj durum göstergesiyle cihazın şarj seviyesi, ışıklar aracılığıyla kullanıcılara bildiriliyor. Maksimum pil kapasitesi sağlamak için yüksek verimlilik devresini de bünyesinde barındıran powerbank, şirketin internet mağazasında fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda lakin Tesla Desktop Supercharger'da olduğu gibi stoklar hızlı bir şekilde tükendi. Şu an her iki cihaz için desöyleyelim.

https://shop.tesla.com/us/en/product/apparel/powerbank.html?sku=8756721-00-A