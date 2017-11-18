Tesla'nın akıllı telefonlar için Powerbank ve Desktop Supercharger cihazları satışa sunuldu!

Teknoloji Editörü
Tesla, dün elektrikli tırı Semi ve yeni nesil spor otomobili Roadster 2'yi tanıtmasının ardından internet mağazasında Powerbank ve Desktop Supercharger telefon aksesuarlarını sessiz sedasız satışa sundu.
Elektrikli otomobilleriyle ün kazanan Amerika merkezli şirketin mobil cihazlar için şarj cihazı ve powerbank tasarlaması bir hayli dikkat çekiyor.
Tesla Desktop Supercharger
Masaüstü Supercharger ölçekli model; Tesla'nın California'daki tasarım ekibi tarafından bizzat tasarlandı. Tesla Model S'i ve Model X'i yalnızca birkaç dakikada şarj edebilen Supercharger'ın üretiminde kullanılan 3D yazıcı verilerinin ölçeklendirilerek Desktop Supercharger'ın üretiminde kullanıldığının altı çiziliyor.
Şirketin internet mağazasında 45 dolar fiyat etiketiyle satılan cihazın stokları ise hızlı bir şekilde eridi.
Tesla Powerbank
Tesla'nın tasarım stüdyosunda büyük bir titizlikle üretilen bu cihaz; 108 x 30.5 x 23.3 mm boyutlarıyla oldukça kompakt bir tasarıma sahip. 3350mAh kapasiteli Tesla Powerbank; üzerindeki microUSB ve Lightning portlarıyla birlikte cihazları şarj edebiliyor. Dahili şarj portlarına sahip olan bu powerbank, kullanıcıları kablo taşıma yükünden de kurtarıyor.
5 V / 1.5 A çıkış gücüne sahip olan cihaz; üzerindeki şarj durum göstergesiyle cihazın şarj seviyesi, ışıklar aracılığıyla kullanıcılara bildiriliyor. Maksimum pil kapasitesi sağlamak için yüksek verimlilik devresini de bünyesinde barındıran powerbank, şirketin internet mağazasında 45 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmuş durumda lakin Tesla Desktop Supercharger'da olduğu gibi stoklar hızlı bir şekilde tükendi. Şu an her iki cihaz için de tüm stokların tükendiğini söyleyelim.
https://shop.tesla.com/us/en/product/apparel/powerbank.html?sku=8756721-00-A Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Güzel bir strateji olmuş. Tesla markasını insanlara duyurmak icin iyi ürünler. Tasarim olarakda farklı. Bildiğin Reklam çalışması.
Arabayi alan/alamayan herkesde telefon var zaten. Teslaya gönül vermiş insanlar alsa kullansa yeter.
Reklama para harcamadan reklam yapmak.
QC 4.0 veya 3.0 destekli ve microusb girişi/çıkışı olmayan, tip c konnektör kullanan bir powerbank arıyorum uzun zamandır. Ancak piyasada böyle bir ürün yok maalesef.
''Apple kendi cebini doldururken en azından bunlar çevre için de güzel bir vizyona sahip''. Güzel demişsin. Ayrıca Tesla tüm patentlerini ve teknolojilerini tüm dünyanın kullanımına sundu. Yani isteyen herkes, her şirket herhangi bir izin almadan Teslanın teknolojilerini kullanabilir.
Not: İzlemeyen arkadaşlar izlemeli. Adamın derdi para kazanmaktan çok dünya için bir şeyler yapabilmek. youtube.com/...
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