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    Tesla soğuk havalarda şarj performansını artıran yeni bir teknoloji sundu

    Elektrikli otomobil devi Tesla, LFP (Lityum-Demir-Fosfat) bataryaya sahip araçlarının soğuk havalarda şarj performansını önemli ölçüde artıran yeni bir teknoloji hizmete sundu. İşte detaylar...

    Tesla soğuk havalarda şarj performansını artıran teknoloji sundu Tam Boyutta Gör

    Tesla, soğuk iklimlerde LFP (lityum-demir-fosfat) bataryalarla donatılmış elektrikli araçların şarj performansını iyileştiren yeni bir teknoloji tanıttı. Şirket zaten uzunca bir süredir, araç bataryasının Supercharger istasyonuna ulaşmadan önce ideal sıcaklığa getirilmesini sağlayan preconditioning (ön koşullandırma) seçeneğini sunuyordu.

    Son iyileştirme ile Tesla çıtayı daha da yükselterek LFP bataryaların şarj sürelerini önemli ölçüde iyileştirdi. Tesla'nın V3 ve V4 Supercharger istasyonlarında devreye alınan bu yeni özellik, doğrudan şarj cihazından gelen alternatif akımı (AC) kullanarak bataryaların iç kısmını ısıtmayı sağlıyor. Bu yenilik, LFP batarya ile donatılmış Model 3 ve Model Y Standard Range gibi araçlar için sunuldu.

    İki teknoloji bir arada daha etkili olacak

    Tesla Supercharger departmanından Max de Zegher, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu yeni yaklaşımın şarj sürelerini eskisine göre 4 kata kadar kısaltabileceğini söyledi. Yeni çözümün geleneksel preconditioning (ön koşullandırma) işleminin yerini almadığını hatırlatalım. Aksine, her iki teknoloji bir arada çalışarak şarj performansını en üst seviyeye çıkaracak.

    Tesla soğuk havalarda şarj performansını artıran teknoloji sundu Tam Boyutta Gör

    Sonuç olarak soğuk havalarda bataryaların ısınması için yapılan geleneksel ön koşullandırma işlemi her zaman yeterli olmayabiliyor. Tesla'nın hayata geçirdiği yeni iyileştirme, özellikle kışın yapılan uzun yolculuklarda veya kısa mesafe seyahatlerde bataryaların daha hızlı şarj olmasını sağlayarak Tesla'ların daha çabuk bir şekilde yola dönmesine olanak tanıyacak.

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