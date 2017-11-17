Tesla bombayı patlattı: Roadster 2 de tanıtıldı

Tesla'nın tasarım stüdyosunun arkasındaki uçak hangarında gerçekleşen Tesla Semi lansmanında büyük bir sürpriz yaşandı. Şirketin sadece elektrikli tır tanıtması bekleniyordu ancak şirket yeni nesil spor otomobili Roadster 2'yi de tanıttı...

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Yeni nesil Roadster modelinin örtüsünü kaldıran şirket aracın baz modeliyle ilgili bazı rakamlar paylaştı. Roadster 2, 0'dan 100 kilometre hıza sadece 1.9 saniyede ulaşabiliyor. 200KWh pil paketiyle donatılan otomobilin tek şarjla tam 990 km yol yapabileceğini belirtelim. Musk, sunumunda yeni nesil Roadster'in durup şarj etmek zorunda kalmadan San Francisco'dan Los Angeles'a gidebileceğini söyledi.

Elon Musk şirketin yeni nesil spor otomobilinin ulaşabileceği maksimum hızı söylemese de 400 km/s'nin üzerinde olacağını ifade etti. Şu anki dünya rekorunun İsveç'li süper spor otomobil Koenigsegg Agera RS modelinde olduğunu ekleyelim. Dünyanın “en hızlı seri üretim” otomobili unvanını elinde bulunduran araç 457 km/s hıza ulaşabiliyor.

Aracın biri önde, diğer ikisi arkada olmak üzere toplam üç motoru var. Tesla'nın Baş Tasarımcısı Franz von Holzhausen tarafından sahneye çıkarılan alev kırmızısı renginde muhteşem spor otomobilin 10.000 nm tork üretebilecek kadar güçlü olması da son derece etkileyici.

Tesla Roadster 2'nin toplamda 250 bin dolarlık (972.000 TL) bir fiyat etiketi var. Satın almak isteyenler bu miktarın 50 bin dolarlık kısmını depozito olarak ödeyerek rezervasyon yaptırabiliyorlar. 250 bin doların tümünü hemen ödeyen ilk 1.000 kişi ise spor otomobilin Founders Edition olarak adlandırılan versiyonuna sahip olacak. Dört koltuklu otomobilin 2020 yılında üretime girmesi bekleniyor.