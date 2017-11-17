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Tesla bombayı patlattı: Roadster 2 de tanıtıldı

Tesla'nın elektrikli tır lansmanında büyük bir sürpriz yaşandı. Otomobil üreticisi Tesla Semi'nin yanında yeni nesil spor otomobili Roadster 2'yi de sahneye çıkardı.
1 yıl
16,6b
1
137
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Tesla'nın tasarım stüdyosunun arkasındaki uçak hangarında gerçekleşen Tesla Semi lansmanında büyük bir sürpriz yaşandı. Şirketin sadece elektrikli tır tanıtması bekleniyordu ancak şirket yeni nesil spor otomobili Roadster 2'yi de tanıttı...
Ayrıca Bkz. "Tesla'dan elektrikli tır: Tesla Semi ile tanışın!"
Yeni nesil Roadster modelinin örtüsünü kaldıran şirket aracın baz modeliyle ilgili bazı rakamlar paylaştı. Roadster 2, 0'dan 100 kilometre hıza sadece 1.9 saniyede ulaşabiliyor. 200KWh pil paketiyle donatılan otomobilin tek şarjla tam 990 km yol yapabileceğini belirtelim. Musk, sunumunda yeni nesil Roadster'in durup şarj etmek zorunda kalmadan San Francisco'dan Los Angeles'a gidebileceğini söyledi.
Elon Musk şirketin yeni nesil spor otomobilinin ulaşabileceği maksimum hızı söylemese de 400 km/s'nin üzerinde olacağını ifade etti. Şu anki dünya rekorunun İsveç'li süper spor otomobil Koenigsegg Agera RS modelinde olduğunu ekleyelim. Dünyanın “en hızlı seri üretim” otomobili unvanını elinde bulunduran araç 457 km/s hıza ulaşabiliyor.
Aracın biri önde, diğer ikisi arkada olmak üzere toplam üç motoru var. Tesla'nın Baş Tasarımcısı Franz von Holzhausen tarafından sahneye çıkarılan alev kırmızısı renginde muhteşem spor otomobilin 10.000 nm tork üretebilecek kadar güçlü olması da son derece etkileyici.
Tesla Roadster 2'nin toplamda 250 bin dolarlık (972.000 TL) bir fiyat etiketi var. Satın almak isteyenler bu miktarın 50 bin dolarlık kısmını depozito olarak ödeyerek rezervasyon yaptırabiliyorlar. 250 bin doların tümünü hemen ödeyen ilk 1.000 kişi ise spor otomobilin Founders Edition olarak adlandırılan versiyonuna sahip olacak. Dört koltuklu otomobilin 2020 yılında üretime girmesi bekleniyor.

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Nerd Miner 1 yıl en beğenilen
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Kurshoo 1 yıl
0-100 1.9 saniye nedir ya adamın dalağı ağzına gelir :)
0-100 yapsan elin ayağın boşalır bi tuhaf olur insan. Roket maşallah.
1 Yanıt Yanıtla +148
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V2 1 yıl
Formula 1 aracından bile hızlı. Bence tesla an itibariyle dünyanın en bütük otomobil firmasıdır.
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GUEST-A8WS5Q9 1 yıl
Çöp
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tayfun_aslan 1 yıl
Biz bitti demeden sarjlı arabada son nokta koyulmaz ..
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HondatugraL 1 yıl
10.000nm tork.. 10.000 .. yazıyla ( on bin ) rakamla ( 10.000) elektrikli bir motorun bu torku üretmek için devir bandına ihtiyaç duymadığını düşünürseniz yediğiniz g nin haddi hesabı yok şehir içinde dur kalk 5-6 kere 0-100 yapsanız büyük ihtimal bayılırsınız. Zevkten değil tansiyonunuz düşebilir
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bamorex 1 yıl
İçten yanmalı 4 zamanlı motor teknolojisinin sonu yaklaşıyor ...!
- Elektirikli otomobil teknolojileri
- Asus gibi markaların önem verdiği güneş enerji panelleri ile yeni otomobil teknolojileri
Devri başlamakta.
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BYRM81 1 yıl
Aracın bataryaları TRT payını da hesapladığımızda ne kadara doluyor acaba
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TYR 1 yıl
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TurboBoosted 1 yıl
ne olacak yani bizde de TOFAŞ var.
DOĞAN SLX 0-100 km/h 1.0 Min
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GUEST-A8WS5Q9 1 yıl TurboBoosted
TurboBoosted
ne olacak yani bizde de TOFAŞ var.
DOĞAN SLX 0-100 km/h 1.0 Min

KArdeşim tofaşk’ın keyfi ayrı isterse tesla uzaya çıkaran araba yapsın biz yine şahin’e bineriz.
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aziz77 1 yıl
Biz hala yapacaz bir otomobil...
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Müştemilat Bey 1 yıl
Nicola Bey ismini tasıyan elektrikli bir aracın bu performansını diger taraftan gorerek cok gururu duyuyordur bence
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YasinOMÜ 1 yıl
Şu elektrikli arabalar ve yenilenebilir enerji yatırımları Dünya da patlama yapar da inşallah petrol fiyatları da çakılır bizde rahat ederiz biraz.
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tesla, elon musk ve
9 etiket daha elektrikli otomobil Popüler lansman MPopüler spor otomobil roadster 2 Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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