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Tesla'dan elektrikli tır: Tesla Semi ile tanışın!

Tesla, günlerdir konuşulan tır projesinin ilk ürününü sonunda ete kemiğe büründürdü ve resmen tanıttı. Karayolu taşımacılığında yeni bir boyuta kapı aralayan araca dair tüm detaylar yazımızda!
1 yıl
22,7b
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104
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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ABD'deki ağır taşıtlar standartlarına göre "Sınıf 8" bir kamyon olarak ifade edilen Tesla'nın yeni modeli resmen tanıtıldı. Bu sınıftaki araçlar için asgari yük taşıma kapasitesi 15 ton ve üzeri olarak ifade ediliyor. Arkasındaki kapalı veya açık dorse ile çeşitli yükleri taşıyabilecek kapasitedeki uzun araçlar bu sınıfa giriyor.
Etkinliğin açılış konuşmasını kamyon ve Tesla Semi programının Başkan Yardımcısı Jerome Guillen yaparken, harekete geçen elektrikli tırlar platformdaki yerini aldı. Aracın merkezi sürücü koltuğunun McLaren F1 tarzında olduğunu görüyoruz. CEO Elon Musk sahnede... Tesla Semi sadece 5 saniyede 0'dan 100 kilometre hıza ulaşabiliyor.
Aracın 36.2 ton yükle ise bu hıza 20 saniye gibi bir sürede çıkabildiği açıklandı. Süper aerodinamik bir yapıya sahip olan araçta 4 adet motor var. Elon Musk, birbirinden bağımsız dört motorla güçlendirilen tırın ikisini kaybetse bile diğer ikisiyle yola devam edebileceğini belirtti.

Rampaların ustası

Dizel kamyonlar %5 eğimli yollarda 70 kilometre hıza ulaşabilirken, Tesla'nın elektrikli tırı 100 kilometrenin üzerinde bir hızla yokuş tırmanabiliyor. Tesla Semi maksimum yükle bile tek şarjla tam 800 km yol yapabilecek. Musk geleneksel dizel motorlu kamyonların yakıt almasının 15 dakika sürdüğünü, Tesla Semi'nin ise Megacharger sayesinde 30 dakika içerisinde 640 km menzil yapabilecek kapasiteye erişebileceğini söyledi. Deneyimli yönetici mola bittikten sonra tırın çalışmaya hazır olacağını ve şarj olması için uzun süre beklemek zorunda kalınmayacağını belirtiyor.
Tesla Semi'de otomatik acil fren, şerit koruma sistemi ve önden çarpışma uyarısı gibi teknolojileri içeren gelişmiş otomatik pilot sistemi var. Musk, Tesla Semi'nin 1.6 milyon kilometre garantisine sahip olacağını ve fren balatalarının rejeneratif frenlemeyle "yarı-sonsuz" ömre sahip olacağını belirtti. Aracın tasarımında Model 3 dinamiklerinin andıran bir yapı var. Ayrıca dizel tırlarda km başına 0.94 dolar olan ortalama maliyet Teslanın elektrikli tırında 0.78 dolar.
Ayrıca Bkz. "Tesla bombayı patlattı: Roadster 2 de tanıtıldı"
Tesla Semi'nin iç kısmına baktığımızda merkezi konuma yerleştirilmiş bir sürücü koltuğunun olduğunu görüyoruz. Konsolda ise iki adet dokunmatik ekran var. Elektrikli tırın ön tarafında termonükleer dayanıklı cam kullanılmış. Musk'ın söylediğine göre tırların çoğunun camı yılda iki kez çatlayarak aracı tehlikeye sokuyor. Bu inanılmaz sağlam cam muhtemelen Tesla'nın güneş enerjili çatı projesi olan Solar Roof'ta kullandığı kırılmaz camın aynısı.
Tesla Semi, bir veya daha fazla sayıda tırın yer aldığı bir konvoyda, en öndeki Semi'yi otonom olarak takip edebilecek teknolojiye sahip. Tesla, elektrikli tırın fiyatını açıklamadı ancak Musk, Tesla Semi'nin 1.6 milyon kilometrede 200 bin dolarlık yakıt tasarrufu sağlaması beklediklerini açıkladı. Bugatti Chiron'dan daha aerodinamik olduğu belirtilen tırın 2019'da üretime girmesi planlanlanıyor. Rezervasyon yaptırmak isteyenlerin ise 5.000 dolar ödemesi gerek.

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DH Misafiri 1 yıl en beğenilen
İnsan özeniyor gerçekten. Bu ülkede göğsümüzü kabartacak ne var. Gurur duyacağımız ne var Allah aşkına..
Biz paraları anca inşaatlara dökelim.. Yeşillikleri yok edelim. Her sene seçimlere, koltuk sevdasına, mitinglere ,yedirmelere içirmelere milyonlar harcayalım..
ondan sonra kur artsın,vergiler artsın. Milletten çıkarın..Böyle hayatın neresi ile göğsümüz kabarsın..
İnsan özeniyor gerçekten. Bu ülkede göğsümüzü kabartacak ne var. Gurur duyacağımız ne var Allah aşkına..Biz paraları anca inşaatlara dökelim.. Yeşillikleri...
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3 Yanıt Yanıtla +207
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Pink Floyd 1 yıl
Elon reis bir çağı açıp, bir çağı kapatıyor gerçekten.
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kafamrahat 1 yıl
Fotograf galerinizin kullanışlı bir hale gelmesi bizi çok memnun edecek :)
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1 Avatar
DH Misafiri 5 ay
BU MOTORLARIN MARİNİ İMAL EDİLDİMİ
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Pipisipispis 1 yıl
Uzay gemisi mübarek
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ıYı 1 yıl
Elon dayı siparişleri teslim etmezse yüzyılın dolandiricisi ilan edilir.
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Janus_Prospero 1 yıl
Lüks özel jet veya helikopter benzeri kamyon imal etmiş adamlar. O nasıl bir kapıdır ve kokpittir öyle.
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kar98-k 1 yıl
Tesla gerçekten gümbür gümbür geliyor.
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FIRAT_G_ 1 yıl
Şoför yatağı var mı şoför yatağı
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DH Misafiri 1 yıl
temiz enerjinin klas icadı
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okan10tr 1 yıl
Bu adama hayran olmamak gercekten elde degil ozellikle ulkemize gelmesi ve Anitkabir ziyareti-fotograflari da bunu pekistirdi benim icin
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Mendieta58 1 yıl
Ilk görünce bu tip ne dedim ama aerodinamik olarak bugatti chiron dan bile iyiymiş.Bunu başarabiliyorsan tasarımda bazı şeylerden ödün vermen gerekiyor.Tesla bi yandan bunları yaparken bi yandan hep zararda,bu firma ya dünyanın bu sektörde en büyüğü olacak ya da batıp gidecek ortası yok
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mavizaman 1 yıl
çok vaatkar.Bakalım hayata geçecek mi...
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