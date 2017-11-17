Tesla'dan elektrikli tır: Tesla Semi ile tanışın!

ABD'deki ağır taşıtlar standartlarına göre "Sınıf 8" bir kamyon olarak ifade edilen Tesla'nın yeni modeli resmen tanıtıldı. Bu sınıftaki araçlar için asgari yük taşıma kapasitesi 15 ton ve üzeri olarak ifade ediliyor. Arkasındaki kapalı veya açık dorse ile çeşitli yükleri taşıyabilecek kapasitedeki uzun araçlar bu sınıfa giriyor.

Etkinliğin açılış konuşmasını kamyon ve Tesla Semi programının Başkan Yardımcısı Jerome Guillen yaparken, harekete geçen elektrikli tırlar platformdaki yerini aldı. Aracın merkezi sürücü koltuğunun McLaren F1 tarzında olduğunu görüyoruz. CEO Elon Musk sahnede... Tesla Semi sadece 5 saniyede 0'dan 100 kilometre hıza ulaşabiliyor.

Aracın 36.2 ton yükle ise bu hıza 20 saniye gibi bir sürede çıkabildiği açıklandı. Süper aerodinamik bir yapıya sahip olan araçta 4 adet motor var. Elon Musk, birbirinden bağımsız dört motorla güçlendirilen tırın ikisini kaybetse bile diğer ikisiyle yola devam edebileceğini belirtti.

Rampaların ustası

Dizel kamyonlar %5 eğimli yollarda 70 kilometre hıza ulaşabilirken, Tesla'nın elektrikli tırı 100 kilometrenin üzerinde bir hızla yokuş tırmanabiliyor. Tesla Semi maksimum yükle bile tek şarjla tam 800 km yol yapabilecek. Musk geleneksel dizel motorlu kamyonların yakıt almasının 15 dakika sürdüğünü, Tesla Semi'nin ise Megacharger sayesinde 30 dakika içerisinde 640 km menzil yapabilecek kapasiteye erişebileceğini söyledi. Deneyimli yönetici mola bittikten sonra tırın çalışmaya hazır olacağını ve şarj olması için uzun süre beklemek zorunda kalınmayacağını belirtiyor.

Tesla Semi'de otomatik acil fren, şerit koruma sistemi ve önden çarpışma uyarısı gibi teknolojileri içeren gelişmiş otomatik pilot sistemi var. Musk, Tesla Semi'nin 1.6 milyon kilometre garantisine sahip olacağını ve fren balatalarının rejeneratif frenlemeyle "yarı-sonsuz" ömre sahip olacağını belirtti. Aracın tasarımında Model 3 dinamiklerinin andıran bir yapı var. Ayrıca dizel tırlarda km başına 0.94 dolar olan ortalama maliyet Teslanın elektrikli tırında 0.78 dolar.

Ayrıca Bkz.

"Tesla bombayı patlattı: Roadster 2 de tanıtıldı"

Tesla Semi'nin iç kısmına baktığımızda merkezi konuma yerleştirilmiş bir sürücü koltuğunun olduğunu görüyoruz. Konsolda ise iki adet dokunmatik ekran var. Elektrikli tırın ön tarafında termonükleer dayanıklı cam kullanılmış. Musk'ın söylediğine göre tırların çoğunun camı yılda iki kez çatlayarak aracı tehlikeye sokuyor. Bu inanılmaz sağlam cam muhtemelen Tesla'nın güneş enerjili çatı projesi olan Solar Roof'ta kullandığı kırılmaz camın aynısı.

Tesla Semi, bir veya daha fazla sayıda tırın yer aldığı bir konvoyda, en öndeki Semi'yi otonom olarak takip edebilecek teknolojiye sahip. Tesla, elektrikli tırın fiyatını açıklamadı ancak Musk, Tesla Semi'nin 1.6 milyon kilometrede 200 bin dolarlık yakıt tasarrufu sağlaması beklediklerini açıkladı. Bugatti Chiron'dan daha aerodinamik olduğu belirtilen tırın 2019'da üretime girmesi planlanlanıyor. Rezervasyon yaptırmak isteyenlerin ise 5.000 dolar ödemesi gerek.