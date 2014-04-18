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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Texas Instruments, Bluetooth LE yongalarında iBeacon'a destek vermeye başladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Texas Instruments, Bluetooth LE yongalarında iBeacon'a destek vermeye başladı
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Yarıiletken sektörünün önde gelen firmalarından ABD’li Texas Instruments, yongalarında Apple’ın iOS 7 ile hayatımıza soktuğu iBeacon teknolojisine destek vermeye başladığını duyurdu.


Yarıiletken devinden yapılan açıklamaya göre firmanın Bluetooth LE (Low Energy, Düşük Enerji) yongalarıyla geliştirme kitleri (Bluetooth mikro kontrolcüler, otomotiv bağlantı çözümleri, Wi-Fi Bluetooth hibrit çözümleri vb.) iBeacon desteğine kavuştu. 


Firmanın kablosuz çözümlerden sorumlu yöneticisi Oyvind Birkenes, çözümlerinde iBeacon’a destek vermelerinin ilerleyen zamanlarda “değerli izleyiciler, perakende sektörü, otomasyon sistemleri, otomotiv ve endüstriyel uygulamalar ile çok çeşitli tüketici elektroniği ürünlerinde” katma değer sağlayacak gelişmeler için bir fırsat olacağını söyledi.


Apple’ın iOS 7 ile birlikte teknoloji dünyasına kazandırdığı iBeacon, firmanın iç ortam konumlandırma ve yakınlık tespit çözümü olarak değerlendirilebilir. iBeacon sistemi sayesinde, örneğin, mağazaya girildiği an hangi ürünlerde indirim olduğu bilgisi Bluetooth LE üzerinden ziyaretçinin iPhone’una gönderilebiliyor. Yavaş yavaş yaygınlaşmaya başlayan bu teknolojiye ismini veren iBeacon da, tıpkı Multi-Touch ya da iPhone gibi Apple’ın tescilli markaları arasında yer alıyor.


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Masterbronze12 5 yıl
Yeni iphone da nfc olmayacağının göstergelerinden biri
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okan_cehapelioglu 5 yıl
adamlar ne yapsa yaygınlaşıyor
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Apple Specialist 5 yıl
Shady kadar işini iyi yapan birisi yok severek yapıyor işini.


Kolay gelsin Shady.
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