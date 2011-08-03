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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Texas Instruments'ın Android 4.0 için referans platformu sağlayacağı iddiası güçleniyor

7 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayarlar için hazırladığı Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sisteminde referans donanım platformu olarak Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisini tercih eden Google'ın, Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0 da ise farklı bir üretici ile devam etmesi bekleniyor. Google tarafından şimdiye kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmazken, bu üreticinin Texas Instruments olacağı öne sürülüyor.

Google'ın kendi markasını taşıyan Nexus serisi telefonların henüz üreticisi açıklanmayan üçüncü temsilcisinde Texas Instruments'ın çift çekirdekli OMAP 44xx işlemcisine ve Android 4.0 işletim sistemine yer verilmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Google, Android 4.0 ile birlikte telefon ve tablete yönelik ayrı işletim sistemi stratejisini bir kenara bırakmayı ve her iki segment için de tek bir yazılım ile devam etmeye hazırlanıyor.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Android 4.0 işletim sistemi için Texas Instruments'ın referans platform üreticisi olacağı henüz doğrulanmadı ancak Texas Instruments, hazırladığı yeni bir görsel materyal ile iddiaları farklı bir boyuta taşıdı. İlgili görsel de "Android 4.0" aşkını dile getiren şirket, çift çekirdekli OMAP 4460 ve OMAP 4470 işlemcileriyle yeni nesil akıllı telefon ve tabletlerde iddialı bir konum elde etmeyi hedefliyor. 

TI cephesinde özellikle OMAP 4470 işlemcisinin merak uyandırdığını söyleyebiliriz. 1.8GHz'de çalışan çift çekirdekli mobil işlemci aynı zamanda Imagination firmasının en güçlü grafik yongalarından biri olan PowerVR SGX 544'ü kullanıyor. Modifiye edilen bellek kontrolcüsü sayesinde yüksek hızda bellek desteği sunan işlemcinin yüksek saat hızı nedeniyle sınıfındaki en hızlı SoC olabileceği üzerinde duruluyor. 

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sadtneverdie 7 yıl
Yatırımcıların aklını çelmeye yönelik söylentiler. Kendi kendilerine görsel hazırlamalarından belli. Google bizi seç bizi seç seçmezsen işimiz çok zor diyorlar.
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OverClocK1ng 7 yıl
Uçacak uçacak. 1.8 Ghz ve modifiye bellek ile bu işlemci coşacak...
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alibotan 7 yıl
eee artik bu islemcilerle beraber 2000+ mAh bataryali modeller ciksin artik az multimedya ve internetten sonra dükkani kapatiyom diyen tlflardan biktik artik..
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aceleciburak 7 yıl
burosilin
sokun artık şunları piyasaya insan tel almaya çekiniyor elimizdekiler teneke olacak diye

paşam yorum yapmaya başlamışın hayırdır dünyanın sonu filan mı gelcek kurban :)))
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burosilin 7 yıl
sokun artık şunları piyasaya insan tel almaya çekiniyor elimizdekiler teneke olacak diye
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lumpazivagabundus 7 yıl
erdi bey yine mesaiye mi kaldınız:)
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