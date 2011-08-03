Texas Instruments'ın Android 4.0 için referans platformu sağlayacağı iddiası güçleniyor

Tablet bilgisayarlar için hazırladığı Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sisteminde referans donanım platformu olarak Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 işlemcisini tercih eden Google'ın, Ice Cream Sandwich kod adlı Android 4.0 da ise farklı bir üretici ile devam etmesi bekleniyor. Google tarafından şimdiye kadar yapılmış resmi herhangi bir açıklama bulunmazken, bu üreticinin Texas Instruments olacağı öne sürülüyor.





Google'ın kendi markasını taşıyan Nexus serisi telefonların henüz üreticisi açıklanmayan üçüncü temsilcisinde Texas Instruments'ın çift çekirdekli OMAP 44xx işlemcisine ve Android 4.0 işletim sistemine yer verilmesi bekleniyor. Bilindiği üzere Google, Android 4.0 ile birlikte telefon ve tablete yönelik ayrı işletim sistemi stratejisini bir kenara bırakmayı ve her iki segment için de tek bir yazılım ile devam etmeye hazırlanıyor.





Yukarıda da belirttiğimiz gibi Android 4.0 işletim sistemi için Texas Instruments'ın referans platform üreticisi olacağı henüz doğrulanmadı ancak Texas Instruments, hazırladığı yeni bir görsel materyal ile iddiaları farklı bir boyuta taşıdı. İlgili görsel de "Android 4.0" aşkını dile getiren şirket, çift çekirdekli OMAP 4460 ve OMAP 4470 işlemcileriyle yeni nesil akıllı telefon ve tabletlerde iddialı bir konum elde etmeyi hedefliyor.





TI cephesinde özellikle OMAP 4470 işlemcisinin merak uyandırdığını söyleyebiliriz. 1.8GHz'de çalışan çift çekirdekli mobil işlemci aynı zamanda Imagination firmasının en güçlü grafik yongalarından biri olan PowerVR SGX 544'ü kullanıyor. Modifiye edilen bellek kontrolcüsü sayesinde yüksek hızda bellek desteği sunan işlemcinin yüksek saat hızı nedeniyle sınıfındaki en hızlı SoC olabileceği üzerinde duruluyor.