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The Makina - Buğra Akpınar | Mesut Çevik ile Canlı Saat 20.00'da sizlerle
Otomobil dünyasının aykırı ismi The Makina - Buğra Akpınar Mesut Çevik ile Canlı'da konuğumuz olacak. Saat 20.00'da bağlayan canlı yayınımızda Buğra Akpınar ile ekranlarınıza konuk oluyoruz.
9 ay
9b
1
38
Mesut Çevik ile Canlı
17
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Saat 20.00'da otomobil dünyasının aykırı ismi The Makina - Buğra Akpınar ile canlı yayında olacağız. Yayıncılık hayatı ve oyunculuk kariyeri üzerine özel bir sohbet sizleri bekliyor.
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En Beğenilen Yorumlar
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Polestar191
9 ay
en beğenilen
editörün seçimi
Otomobilden zerre anlamayan sovmenleri ovmeyi ne kadar seviyorsunuz itimat etmeyin arkadaslar boyle tiplere... birde boyle seylerin reklamini gidin kendi instagram sayfanizdan yapin burayi kirletmeyin
Otomobilden zerre anlamayan sovmenleri ovmeyi ne kadar seviyorsunuz itimat etmeyin arkadaslar boyle tiplere... birde boyle seylerin reklamini gidin kendi inst...
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2 Yanıt
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Ussuz
9 ay
editörün seçimi
Çağıracak adam mı bulamadınız başka
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Ferucci
9 ay
editörün seçimi
Yav ne alakası var bu adamin bu forumla, ne bilgi birikimi var? Oturup şöyle egzoz patlattım böyle gazladım şu coilover'ı taktım bunları mı konuşacaksınız?
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ergunx
9 ay
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Apaçi tayfa kendini belli etmiş hemen, izlimidin himin in yirgi. Bi videosuna denk geldim 1dk da ne olduğunu gösterdi bu tip
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+3
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NME10
9 ay
editörün seçimi
Arabalar hakkında program yapılacaksa Cevat Vardarlı CV Films çağırılmalıydı hem forumda da aktif olan birisi. Yapılan bu yayını kınıyorum.
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+1
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Mihrali Bey
9 ay
editörün seçimi
Hakkı Alkan'ı yayına çıkaran Mesut Çevik'ten şaşırtmayan hareketler. Sizin gibi kendi dalında kurgulu, kaliteli iş yapan bir insan, neden kalitesiz içerik üretenleri yayınlara davet eder anlamıyorum.
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+1
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Mihrali Bey
9 ay
editörün seçimi
Hakkı Alkan'ı yayına çıkaran Mesut Çevik'ten şaşırtmayan hareketler. Sizin gibi kendi dalında kurgulu, kaliteli iş yapan bir insan, neden kalitesiz içerik üretenleri yayınlara davet eder anlamıyorum.
Yanıtla
+1
İşlemler
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Mihrali Bey
9 ay
editörün seçimi
Hakkı Alkan'ı yayına çıkaran Mesut Çevik'ten şaşırtmayan hareketler. Sizin gibi kendi dalında kurgulu, kaliteli iş yapan bir insan, neden kalitesiz içerik üretenleri yayınlara davet eder anlamıyorum.
Yanıtla
+0
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Mihrali Bey
9 ay
editörün seçimi
Hakkı Alkan'ı yayına çıkaran Mesut Çevik'ten şaşırtmayan hareketler. Sizin gibi kendi dalında kurgulu, kaliteli iş yapan bir insan, neden kalitesiz içerik üretenleri yayınlara davet eder anlamıyorum.
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Mihrali Bey
9 ay
editörün seçimi
Hakkı Alkan'ı yayına çıkaran Mesut Çevik'ten şaşırtmayan hareketler. Sizin gibi kendi dalında kurgulu, kaliteli iş yapan bir insan, neden kalitesiz içerik üretenleri yayınlara davet eder anlamıyorum.
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Mihrali Bey
9 ay
editörün seçimi
Hakkı Alkan'ı yayına çıkaran Mesut Çevik'ten şaşırtmayan hareketler. Sizin gibi kendi dalında kurgulu, kaliteli iş yapan bir insan, neden kalitesiz içerik üretenleri yayınlara davet eder anlamıyorum.
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bkaakco
9 ay
editörün seçimi
Davet edilen insanların forumla ilgisi olması gerekmiyor. Programa alınan konuklar genelde YouTube kanalı olanlar.
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gamerasi
9 ay
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Bisiklet misyoneri bunu beğenmedi.
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