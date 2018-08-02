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9 ay

GeForce GTX 1180'e ait baskılı devre kartı sızdırıldı

9 ay

Ebeveynler, çocukları için Fortnite antrenörlerine saatte 35 dolar ödüyor

9 ay

Pek çok sosyal medya platformunun ardından Youtube'a da Hikayeler geliyor!

9 ay

Ultra küçük çentikli Oppo F9'un tanıtılacağı tarih belli oldu

9 ay

Yeni geometrik şekille tanışın: Scutoid

9 ay

Coffe Lake-S işlemcilerin çıkış tarihi sızdı

9 ay

Yeni Volkswagen Polo'nun reklamı İngiltere'de yasaklandı

9 ay

200TL altı, Fiyat/Performans canavarı "Rampage Alpha X incelemesi"

9 ay

Xiaomi şimdi de Akıllı Çöp Kutusu çıkardı

9 ay

Google'dan rahatlamanızı sağlayacak "solunum simülatörü"

9 ay

Reddit kullanıcı bilgilerinin çalındığını açıkladı

9 ay

Tesla Model ailesine popüler Atari oyunları geliyor

9 ay

Yapay zeka destekli yol bakımı, vergilerin azalmasını sağlayabilir

9 ay

iOS 12 yeni iPad Pro'nun tasarımını ortaya koydu: Hem çerçevesiz hem de çentiksiz iPad geliyor!

9 ay

Android P ne zaman çıkacak?

9 ay

Huawei Mate 20 Lite TENAA'da görüntülendi

9 ay

Apple'da tarihi gün: 1 trilyon dolar değerine ulaştı

9 ay

Tesla ikinci çeyrekte rekor gelire ulaştı

9 ay

Tesla'nın Çin'de açacağı üretim tesisi 5 milyar dolara mal olacak

9 ay

iOS odaklı sitelere şok: Apple uygulamalar için iTunes İş Birliği Programı'nı kapatıyor

9 ay

GÖRÜNTÜLENEN The Makina - Buğra Akpınar | Mesut Çevik ile Canlı Saat 20.00'da sizlerle

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Apple patent ihlali nedeniyle 145 milyon dolar ödeyecek

9 ay

Lenovo, dünyanın ilk 5G destekli telefonunu piyasaya sürecek

9 ay

Ekranlı klavye Elgato Stream Deck Mini inceleme

9 ay

Aselsan’ın elektromanyetik topu geleneksel silahların 3 katı hıza ulaştı

9 ay

BlackBerry Evolve ve Evolve X tanıtıldı

9 ay

Skoda Karoq Sportline versiyonu 2.0 TSI motoruyla tanıtıldı

9 ay

Facebook yüz binlerce uygulamanın kişisel verilere erişimini engelledi

9 ay

Apple yeni iPhone'ları 11 veya 12 Eylül'de tanıtabilir

9 ay

Alf efsanesi geri dönüyor

9 ay

Delikleri yönettiğiniz Donut County oyunu ay sonunda piyasada

9 ay

WhatsApp ilk kez Facebook’a para kazandırmaya başlayacak

9 ay

Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales:" Bir ICO düşüncemiz yok. "

9 ay

Almanya, elektrikli şirket araçlarına vergi indirimi getiriyor

9 ay

İskeletlerin kökeni hakkındaki 160 yıllık gizem çözüldü

9 ay

Beyninin büyük kısmı alınan çocuk hayatını normal şekilde sürdürüyor

9 ay

Sunuculara M.3 SSD standardı geliyor

9 ay

Huawei işlemci performansını arttıracak CPU Turbo teknolojisini duyurdu

9 ay

Elektrikli sivil havacılığın geleceği İskandinavya'da

9 ay

Netflix ve Andy Serkis, Hayvan Çiftliği filmi için bir araya geliyor

9 ay

Çocuk dostu Galaxy Tab A 10.5 tanıtıldı

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