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Mesut Çevik ile Canlı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

The Makina - Buğra Akpınar | Mesut Çevik ile Canlı Saat 20.00'da sizlerle

Otomobil dünyasının aykırı ismi The Makina - Buğra Akpınar Mesut Çevik ile Canlı'da konuğumuz olacak. Saat 20.00'da bağlayan canlı yayınımızda Buğra Akpınar ile ekranlarınıza konuk oluyoruz.
9 ay
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Mesut Çevik ile Canlı
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Saat 20.00'da otomobil dünyasının aykırı ismi The Makina - Buğra Akpınar ile canlı yayında olacağız. Yayıncılık hayatı ve oyunculuk kariyeri üzerine özel bir sohbet sizleri bekliyor.

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Polestar191 9 ay en beğenilen
Otomobilden zerre anlamayan sovmenleri ovmeyi ne kadar seviyorsunuz itimat etmeyin arkadaslar boyle tiplere... birde boyle seylerin reklamini gidin kendi instagram sayfanizdan yapin burayi kirletmeyin
Otomobilden zerre anlamayan sovmenleri ovmeyi ne kadar seviyorsunuz itimat etmeyin arkadaslar boyle tiplere... birde boyle seylerin reklamini gidin kendi inst...
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2 Yanıt Yanıtla +44
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Ussuz 9 ay
Çağıracak adam mı bulamadınız başka
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Ferucci 9 ay
Yav ne alakası var bu adamin bu forumla, ne bilgi birikimi var? Oturup şöyle egzoz patlattım böyle gazladım şu coilover'ı taktım bunları mı konuşacaksınız?
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ergunx 9 ay
Apaçi tayfa kendini belli etmiş hemen, izlimidin himin in yirgi. Bi videosuna denk geldim 1dk da ne olduğunu gösterdi bu tip
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NME10 9 ay
Arabalar hakkında program yapılacaksa Cevat Vardarlı CV Films çağırılmalıydı hem forumda da aktif olan birisi. Yapılan bu yayını kınıyorum.
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Mihrali Bey 9 ay
Hakkı Alkan'ı yayına çıkaran Mesut Çevik'ten şaşırtmayan hareketler. Sizin gibi kendi dalında kurgulu, kaliteli iş yapan bir insan, neden kalitesiz içerik üretenleri yayınlara davet eder anlamıyorum.
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Mihrali Bey 9 ay
Hakkı Alkan'ı yayına çıkaran Mesut Çevik'ten şaşırtmayan hareketler. Sizin gibi kendi dalında kurgulu, kaliteli iş yapan bir insan, neden kalitesiz içerik üretenleri yayınlara davet eder anlamıyorum.
Yanıtla +1
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Mihrali Bey 9 ay
Hakkı Alkan'ı yayına çıkaran Mesut Çevik'ten şaşırtmayan hareketler. Sizin gibi kendi dalında kurgulu, kaliteli iş yapan bir insan, neden kalitesiz içerik üretenleri yayınlara davet eder anlamıyorum.
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Mihrali Bey 9 ay
Hakkı Alkan'ı yayına çıkaran Mesut Çevik'ten şaşırtmayan hareketler. Sizin gibi kendi dalında kurgulu, kaliteli iş yapan bir insan, neden kalitesiz içerik üretenleri yayınlara davet eder anlamıyorum.
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Mihrali Bey 9 ay
Hakkı Alkan'ı yayına çıkaran Mesut Çevik'ten şaşırtmayan hareketler. Sizin gibi kendi dalında kurgulu, kaliteli iş yapan bir insan, neden kalitesiz içerik üretenleri yayınlara davet eder anlamıyorum.
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Mihrali Bey 9 ay
Hakkı Alkan'ı yayına çıkaran Mesut Çevik'ten şaşırtmayan hareketler. Sizin gibi kendi dalında kurgulu, kaliteli iş yapan bir insan, neden kalitesiz içerik üretenleri yayınlara davet eder anlamıyorum.
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bkaakco 9 ay
Davet edilen insanların forumla ilgisi olması gerekmiyor. Programa alınan konuklar genelde YouTube kanalı olanlar.
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gamerasi 9 ay
Bisiklet misyoneri bunu beğenmedi.
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